Česko je poprvé v historii nezávislé na ruské ropě, rozšíření západního ropovodu TAL je hotové

Rozhlasovou zprávou dneška je: "Česko je po více než 60 letech nezávislé na ropovodu Družba." /// Rozdělení intervalu těch 60ti let "závislosti" na jednotlivé ´epochy´ zpětný pohled : = 3 roky závislost ASI z 50% na ruské ropě, +32 let závislost MINIMÁLNĚ z 50% na ruské ropě, +25 let 100% závislosti na ruské ropě a ropovodu Družba. Otázka zní PROČ byla CZ závislá na ruské ropě 35 let (tj.poslední 3 roky+předchozích 32prakticky zbytečně? Odpovědí může být CENA. Faktor vlastnictví, to že posledních 20 let je CZ závislá na polské obchodní společnosti roli nehraji, podobně jako DODAVATEL, od něhož polský vlastník nakoupí! /// Dnes díky rozhlasu občan ví, že ropa proudící alternativní trasou (s navýšenou kapacitou za 1,6mld CZK, tj. na horní hranici rozpočtu 1,2-1,6) je těžena v Severním moři a tankery přivážena k Terstu. /// Při využití ULCC tankeru maximální kapacity na trase ze Severního moře do Terstu a při potřebě 8 milionů tun CZ nepotřebuje víc než jen 15 lodí (=roční ekvivalent emisí osobních automobilů worldwide v počtu 1,5mld). Při využití VLCC s jejich danou významně menší horní kapacitou než ULTRA lze občanovi sdělit "8mil.tun je sice hodně, ale představte si loď, která PŘIPLOUVÁ jen 1x za 14dnů (takže jen 26x v roce)". Možná se to zdá jako malichernost v objemu, ovšem když do kontextu přijdou 2 informace: ad1) CZ ročně spotřebuje pouhopouhých 8 milionů tum ropy, které dokáže přepravit ekvivalent ad2) pouhopouhých 15 ULCC - potom si možná občan uvědomí rozsah/rychlost ENVIROMENTÁLNÍ ZÁTĚŽE/ DRANCOVÁNÍ SVĚTA = ZEMĚKOUULE (POKUD tedy občan ví, co je to GLOBUS). Nebo taky neuvědomí (bo má JINÉ STAROSTI = NAPÍT, NAJÍST, NEZMRZNOUT, EXEKUCE apod.... plus OSTATNÍ STIGMATA /// FIALA konečně začal jednat PODLE NOT Z CENTRA (ale že to trvalo... a snad mu to bude SKUTEČNĚ k prospěchu, lidé ho mají rádi)

Mudr.c