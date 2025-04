Extrémní scénář Goldman Sachs: Američtí investoři mohou být nuceni k prodeji čínských aktiv za 800 miliard dolarů

Kdysi nemyslitelná možnost finančního rozvodu mezi USA a Čínou roste s eskalující obchodní válkou. Američtí investoři by „v extrémním scénáři“ obchodní války mezi dvěma největšími světovými ekonomikami mohli být nuceni prodat čínské akcie za přibližně 800 miliard dolarů, odhaduje .



Obavy z toho, že americké burzy vyřadí čínské firmy, které byly problémem během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa, ožily po nedávném komentáři ministra financí Scotta Bessenta, že všechny možnosti pro obchodní jednání s Čínou jsou „na stole“.







Přibližně 7 % tržní kapitalizace čínských společností, které mají americké depozitní certifikáty (ADR; certifikáty, které kopírují vývoj konkrétní čínské akcie), drží v současné době americké instituce. Pokud by čínské společnosti, jako je Alibaba, byly nuceny opustit americké burzy (tzv. nedobrovolné vyřazení), mohly by mít americké instituce problém nakupovat nebo prodávat akcie těchto společností v Hongkongu, napsali analytici , včetně Kingera Laua.



„Extrémní úrovně nejistoty v globálním obchodním systému vedly k mimořádné volatilitě na globálních kapitálových trzích a k obavám z globální recese a rizik přerušení vztahů mezi těmito dvěma největšími světovými ekonomikami v dalších strategických oblastech,“ napsali analytici. Odhadují, že v případě nuceného vyřazení by ADR a index MSCI China mohly zaznamenat pokles hodnoty o 9 %, resp. o 4 % oproti současným cenám.





Američtí institucionální investoři v současné době vlastní čínská ADR za přibližně 250 miliard dolarů, což je 26 % celkové tržní hodnoty, uvádí . Jejich expozice vůči hongkongským akciím činí 522 miliard dolarů, tj. 16 % celkového trhu. A také vlastní přibližně 0,5 % čínských domácích akcií známých jako A akcie. To dohromady dělá více než 800 miliard dolarů v čínských akcií. Zatímco dokončit prodej svých A akcií může trvat americkému investorovi pouhý jeden den, rozpustit hongkongské akcie a ADR může trvat 119, resp. 97 dní, odhadují Goldmani.



Tento extrémní scénář však funguje i na druhou stranu. Pokud by čínští investoři museli prodat svá americká finanční aktiva, mohlo by to činit 1,7 bilionu dolarů, napsali analytici, přičemž přibližně 370 miliard dolarů by bylo v akciích a 1,3 bilionu dolarů v dluhopisech.



Největším fondem zaměřeným na Čínu v USA je Kraneshares CSI China Internet Fund, který by mohl v případě nuceného vyřazení ADR obzvláště trpět, domnívá se . Tento fond má totiž nejvyšší váhu ADR, 33 %, z nichž polovina nemá hongkongské kotace, a ze 72 % ho vlastní američtí investoři, dodali analytici banky.



Zdroj: Bloomberg