Erste převezme kontrolní podíl v třetí největší polské bance. Kvůli financování zruší zpětný odkup akcií v objemu 700 mil. EUR

a Banco uzavřely dohodu, podle které Group získá 49% podíl ve společnosti Bank za hotovostní protihodnotu ve výši 584 PLN za akcii (přibližně 6,8 miliardy eur) a 50% podíl ve společnosti Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za přibližně 0,2 miliardy eur hotovostní protihodnoty od bankovní skupiny . Celková hotovostní protihodnota tak činí 7,0 miliardy eur. Akcie po oznámení rostou o 5,8 %.



Akvizice je financovaná výhradně z interních zdrojů zrušením plánovaného zpětného odkupu akcií ve výši 700 milionů eur oznámeného 28. února 2025, aplikací dočasně sníženého dividendového výplatního poměru max. 10 % čistého zisku za rok 2025 a různými opatřeními pro řízení rizik na rozvaze, což by vedlo k očekávanému poměru CET1 při uzavření transakce (odhadovanému kolem konce roku 2025, podléhajícímu podmínkám uzavření) >13,5 %, a poměru CET1 dosahujícímu >14,25 % v roce 2026, což je také stanoveno jako nový cílový úroveň pro Group. Dividenda za obchodní rok 2024 zůstává nezměněna na 3 eura na akcii, splatná 28. května 2025, podléhající schválení valnou hromadou. Group cílí na návrat k současnému rozsahu výplaty dividend ve výši 40-50 % od obchodního roku 2026.



Santander Bank Polska je třetí největší bankou v Polsku podle aktiv s tržním podílem >8 % a je také jednou z nejziskovějších v zemi. TFI je správce aktiv s aktivy ve správě ve výši 6 miliard eur k prosinci 2024. Navrhovaná transakce by měla zvýšit zisk na akcii Group o >20 % a návratnost hmotného kapitálu (ROTE) na ~19 % v roce 2026 oproti současnému tržnímu konsensu ~15 %. Přidáním Bank Polska do skupiny Group se zvýší celková klientská základna o ~36 % na ~23 milionů zákazníků a klientská základna ve střední a východní Evropě o ~50 %, čímž by se počet zákazníků mimo Rakousko pohyboval na ~18 milionech.



„Získání kontrolního podílu ve společnosti Bank Polska nám umožní generovat ziskový a hodnototvorný růst. Tímto způsobem efektivně využíváme náš kapitál k dosažení příznivých výnosů pro naše investory. Síla naší kapitálové pozice znamená, že jsme schopni tuto akvizici financovat výhradně z interních zdrojů Group,“ komentoval akvizici Stefan Dörfler, finanční ředitel Group.



Profil ziskovosti Group, a tím i její základní distribuční kapacita, by se měl po uzavření transakce výrazně zlepšit. Zisk na akcii za rok 2026 se očekává o >20 % vyšší ve srovnání s nejnovějšími konsensuálními očekáváními. Návratnost vlastního kapitálu (ROE) a návratnost hmotného kapitálu (ROTE) za rok 2026 se odhadují na ~16 % a ~19 %. Návratnost investice (ROI) v prvním roce (2026) se předpokládá na ~11 %, což je obecně v souladu s alternativními možnostmi nasazení kapitálu.



Před dokončením navrhované akvizice plánuje Group získat 60 %, které ještě nevlastní, ve společnosti Consumer Bank S.A., kterou v současnosti vlastní Bank Polska, aby vlastnila 100 % podniku. Po této transakci se očekává, že Bank Polska bude mít více než 37 miliard eur v čistých úvěrech, více než 50 miliard eur v zákaznických vkladech, kolem 67 miliard eur v aktivech a ~1,7 miliardy eur v čistém zisku (upraveno o CHF hypoteční rezervy) na pro forma základě k prosinci 2024. Navíc Group hodlá získat 50% podíl ve společnosti TFI od Group, přičemž zbývajících 50 % podílu bude vlastnit přímo Bank Polska.



Uzavření transakce podléhá obvyklým regulatorním schválením, včetně Polského úřadu pro finanční dohled (KNF) a antimonopolního schválení od Evropské komise. Akvizice by mohla být uzavřena kolem konce roku 2025.



Kromě navrhovaných transakcí oznámených dnes oznámily Group a Group, že vstupují do samostatné strategické spolupráce v oblasti korporátního a investičního bankovnictví a plateb v klíčových regionech.



Zdroj: Bank