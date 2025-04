Erste údajně zvažuje nákup 49 procent v polské části banky Santander

Erste Group Bank zvažuje koupi významného podílu v polské pobočce Banco Santander, plánuje tak využít příležitosti expandovat na jednom z nejrychleji rostoucích evropských trhů. Podle pondělních prohlášení obou společností jedná největší rakouský bankovní dům se španělskou bankou o koupi 49% polské pobočky. Hodnota podílu se odhaduje na přibližně 7,3 miliardy eur.

Není jasné, zda jednání povedou k dohodě, a dokončení případné transakce by podléhalo podmínkám, uvedly banky.

Erste fakticky získala kontrolu nad polským věřitelem jako jeho největší jednotlivý akcionář, přestože nemá většinový podíl, uvedli lidé obeznámení se situací. Nákupem méně než 50 % se Erste vyhne povinnému tendru na zbývající akcie banky. Akcie Erste po zpráv poklesly až o 4,7 %, akcie Santander Bank Polska zvrátily předchozí zisky a ve Varšavě klesaly o 1,8 %.

Dohoda mezi vídeňskou Erste a největší španělskou bankou by byla jednou z největších bankovních transakcí v Evropě za poslední roky. Začátkem dubna agentura Bloomberg informovala, že Banco Santander zkoumá možnost prodeje 62% podílu ve své polské divizi, aby se mohla přeorientovat na jiné trhy.

Transakce by naplnila ambice generálního ředitele Erste Group Petera Boska expandovat do Polska, které učinil po svém loňském návratu z Luminor Group do Vídně. Erste obsluhuje více než 16 milionů klientů v sedmi evropských zemích, což z ní činí jednu z největších bank ve střední a východní Evropě. V současné době provozuje v Polsku makléřskou společnost.

Santander Bank Polska je třetím největším věřitelem v Polsku s přibližně 7,5 milionu zákazníků. V loňském roce banka vykázala rekordní čistý zisk a její akcie jsou na historickém maximu. Na konci roku 2024 vykázala aktiva ve výši přibližně 304 miliard zlotých a její tržní hodnota se pohybuje kolem 15 miliard eur.

Prodej velké části podílu Santanderu v polské bance by byl jedním z největších kroků pod vedením výkonné předsedkyně Any Botin, která se snaží přesunout strategické zaměření mimo Evropu. Mohl by jí umožnit expanzi na jiných trzích a potenciálně ji využít k akvizicím nebo pomoci financovat zpětné odkupy. Španělský věřitel v únoru oznámil, že během příštích dvou let hodlá odkoupit zpět své akcie v hodnotě 10 miliard eur s využitím přebytečného kapitálu a zisků.

Santander koupil polskou banku v roce 2011, tedy ještě předtím, než Botinová nastoupila do své současné funkce. Podle údajů agentury Bloomberg se Polsko v roce 2024 podílelo na celkových příjmech Santanderu přibližně 6 %.

Jakákoli transakce by vyžadovala souhlas regulačních orgánů Evropské centrální banky a národních bankovních úřadů. Ten by byl pravděpodobně udělen vzhledem k tomu, že se jedná o transakci v rámci Evropské unie a nedošlo by k dominantnímu postavení na trhu nebo jinému narušení.

Polská ekonomika

Polská banka se v současné době obchoduje s velkou prémií k účetní hodnotě, což z ní činí jednu z nejdražších evropských bank. Nicméně, MMF předpovídá, že polská ekonomika letos poroste o 3,2 % a v roce 2026 o 3,1 %, což ocenění banky podporuje. Dlouhodobé problémy spojené s hypotečními úvěry ve švýcarských francích, které polské věřitele tížily po celá léta, byly z velké části vyřešeny. Politické riziko, další dlouhodobá obava, se rovněž zmírnilo po zvolení podnikatelsky přátelského premiéra Donalda Tuska, ačkoli premiér nedávno naznačil možný posun k většímu intervencionismu v ekonomice.

Banky v celé Evropě přehodnocují své působení a v některých případech opouštějí země i celé podnikání, aby získané prostředky použily na akvizice, které více odpovídají jejich hlavním strategiím. To se týká i prodeje americké jednotky BBVA a její následné nabídky na koupi místního konkurenta Banco Sabadell. Klesající úrokové sazby zvýšily tlak na banky, aby využily přebytečnou hotovost k hledání nových cest růstu, například zvýšením příjmů z poplatků.

Potenciální krok Erste by mohl být dalším impulsem pro evropskou přeshraniční konsolidaci v době geopolitického napětí. Domácí konsolidace je v plném proudu také v Itálii a dalších částech Evropy.

Zdroj: Bloomberg