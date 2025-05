Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE oznámil výsledek prvního čtvrtletí. Čeká vytěžení certifikace dle standardů NATO do hospodaření

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE, jehož akcie jsou obchodovány na hlavním trhu pražské burzy, zpřístupnilo čísla za 1Q25. Celkové výnosy meziročně stouply o 57 % na 5,499 mil. Kč. EBITDA zakončila kvartál na hodnotě -14,578 mil. Kč a zisk po zdanění -16,364 mil. Kč. Primoco UAV SE nepřipsalo v 1Q25 žádné nové tržby z prodeje bezpilotních letadel. Jako jediný výrobce středně těžkých bezpilotních letadel na světě však letos v březnu firma úspěšně dokončila proces certifikace dle standardu NATO STANAG 4703. Management společnosti očekává, že se novinka příznivě promítne do výsledků hospodaření již v následujících obdobích.

Primoco UAV jako jediný výrobce středně těžkých bezpilotních letadel na světě letos v březnu úspěšně dokončil proces certifikace dle standardu NATO STANAG 4703. Zároveň drží i civilní oprávnění EASA LUC 2.5 SAIL III k provozu nad hustě osídlenými oblastmi. Certifikované stroje Primoco UAV lze tak bez dodatečných povolení či zkoušek rovnou nasazovat na vojenské a civilní mise. Management společnosti očekává, že se novinka příznivě promítne do výsledků hospodaření již v následujících obdobích.

„Proces zařazení středně těžkého bezpilotního letounu do výzbroje armády či výbavy policie, hasičů, záchranářů nebo soukromých firem poskytujících letecké práce dosud obvykle trvá jeden až dva roky. Nejde jen o výběr konfigurace stroje a jeho senzorové výbavy, ale zejména o schvalování národními leteckými úřady. To teď díky všeobecně uznávaným certifikacím, jež ve své třídě držíme jako jediní na světě, prakticky odpadne,“ popisuje význam novinky generální ředitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Zatímco za samotné první čtvrtletí 2025 si Primoco UAV nepřipsalo žádné nové tržby z prodeje bezpilotních letadel, příští období přinese podle Ladislava Semetkového změnu. „Za poslední tři roky Primoco UAV prodalo celkem 81 letounů za 1,14 miliardy korun při EBITDA zisku 457 milionů korun a 40% marži. V této kategorii bezpilotního letectví je to i v globálním měřítku impozantní výkon, a to bez certifikací. Letecký byznys je velmi konzervativní a vyžaduje vybudování důvěry mezi zákazníkem a výrobcem. Měníme desítky let zavedená pravidla, kde bezpilotními letadly nahrazujeme nebo doplňujeme ta pilotovaná. A to neuděláte ani za kvartál, ani za rok. My na této cestě jsme deset let a mohu s pokorou říci, že cíl začíná být vidět, přestože jsme i přes krásné hospodářské výsledky posledních let stále ještě na začátku. Potenciál bezpilotního létání je obrovský,“ dodává Semetkovský.

Společnost Primoco UAV v prvním čtvrtletí zároveň nadále pokračovala v modernizaci vlastního letiště v Písku-Krašovicích. Původní prostory nahradí moderními budovami, ve kterých do budoucna plánuje jako první v Evropě provozovat certifikovanou školu pro piloty/operátory bezpilotních letadel. V nedaleké průmyslové zóně navíc do roku 2028 vznikne nové výrobní a servisní centrum Primoco UAV s kapacitou až 300 bezpilotních letadel ročně.