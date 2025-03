Bezpilotní letoun Primoco UAV má jako první na světě vojenskou certifikaci i civilní oprávnění létat nad hustě zalidněnými oblastmi

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV jako první na světě dokončil náročný proces vojenské certifikace dle standardu NATO. Pro svůj vlajkový stroj One 150 navíc získal i civilní oprávnění LUC EASA k provozu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Za oběma úspěchy stojí pět let náročné práce a stovky pozemních zkoušek i ověřovacích letů. Akcie Primoco jsou obchodovány na pražské burze.



Model One 150M je v kategorii středně těžkých strojů do 150kg jediným držitelem certifikace vojenského bezpilotního prostředku dle mezinárodně uznávaného standardu NATO STANAG 4703. V praxi to znamená, že zatímco dosud musely stroje Primoco UAV podstupovat složitý a zdlouhavý certifikační proces při každém prodeji do zahraničí, nyní je mohou státy NATO zařazovat do výzbroje napřímo.



Získáním typového certifikátu dle standardu NATO završil český výrobce časově a finančně mimořádně náročný proces. „Téměř 40 techniků, konstruktérů, verifikačních inženýrů a pilotů-operátorů pět let pracovalo na tom, aby prokázali, že náš letoun splňuje ty nejpřísnější požadavky pro létání ve společném vzdušném prostoru s pilotovanými vojenskými letouny a ostatními certifikovanými UAV vyšších kategorií,“ popisuje zakladatel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.



Součástí certifikace podle něj bylo na 200 testovacích ověření, více než 170 zkušebních letů a kolem 50 pozemních zkoušek bezpilotního letadla. „Samotný fakt, že dokumentace zahrnuje na 28 tisíc stránek, 500 hodin videozáznamů a celkem 123 GB dat, dokazuje, jak náročné je takový certifikát získat a jaký náskok nám před konkurencí dává,“ dodává Semetkovský.



Vedle úspěchu na poli vojenské certifikace navíc společnost Primoco UAV dosáhla významného milníku i v civilní oblasti. Nově disponuje unikátním oprávněním k provozu bezpilotního letadla LUC (EASA Light UAS Operator Certificate) na úrovni SAIL III. Toto oprávnění udělované Úřadem pro civilní letectví umožňuje provoz nad zalidněnou oblastí s hustotou až 5 000 osob na km 2 za podmínky splnění stanovených opatření ke zmírnění rizik. Průměrná hustota osídlení Prahy je pro srovnání 2 800 osob na km 2. „Získání tohoto oprávnění je důkazem naší technologické vyspělosti a schopnosti plnit nejvyšší regulatorní standardy. Díky tomu pak můžeme přicházet s inovativními bezpilotními řešeními i pro oblasti s velmi hustou zástavbou, nad které většina UAV buď vůbec nesmí, nebo musí složitě žádat o výjimky. Stejné oprávnění nám umožňuje i provoz ve společném vzdušném prostoru s dalšími pilotovanými letouny, což je další předností našeho řešení.“ popisuje zakladatel Primoco UAV s tím, že i v tomto případě je stroj One 150 ve své kategorii prvním držitelem příslušného oprávnění na světě.



Jako příklad toho, co všechno stroje One 150 nejen nad městskou zástavbou dokážou, uvádí Semetkovský schopnost pokrývat ze vzduchu mobilním signálem rozsáhlé oblasti, jež třeba v důsledku blackoutu, povodní či požárů čelí výpadkům standardní mobilní sítě, nebo ve srovnání s pilotovanými stroji výrazně levněji ověřovat kalibraci letištních naváděcích systémů.



Česká společnost Primoco UAV SE od roku 2015 vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů. Klíčovými vlastnostmi letadla jsou jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 150 kg, výdrž až 15 hodin v závislosti na výbavě, cestovní rychlost 120 km/h, užitečné zatížení až 30 kg, plně automatický vzlet i přistání. Primoco One 150 disponuje civilním oprávněním provozu EASA LUC SAIL III a vojenskou certifikací NATO STANAG 4703. Společnost se zaměřuje na civilní a vojenské letecké aplikace, zejména v oblasti průzkumu, energetiky, pohraniční a pobřežní bezpečnosti, či zpravodajské činnosti. Více než 200 dosud vyrobených letadel Primoco je v provozu v 15 různých zemích na čtyřech světových kontinentech – od Německa až po Malajsii. Primoco UAV je veřejně obchodovatelná společnost na hlavním trhu Pražské burzy cenných papírů.