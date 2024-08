Výrobci dronů Primoco v prvním pololetí meziročně vzrostl zisk na 121 milionů Kč

Hrubý provozní zisk (EBITDA) v prvním pololetí dosáhl téměř 157 milionů korun , meziročně o 128 procent víc. Firmě vzrostly také náklady na více než 182 milionů korun , meziročně o 45 procent více. Společnost podle Semetkovského nečerpá žádné úvěry ani dotace a klade důraz na investice do inovativních technologií, výrobních kapacit a globálních obchodních vztahů."Za nárůstem poptávky po bezpilotních systémech Primoco UAV stojí nejen stávající geopolitická situace ve světě, kdy si vlády a bezpečnostní složky v řadě zemí stále více uvědomují důležitou roli bezpilotních letadel při zajišťování a posilování vlastní obranyschopnosti, ale také rostoucí uplatnění UAV v civilním sektoru," uvedl Semetkovský. Jako příklad zakázky z civilního sektoru uvedl červnovou smlouvu na dodávku dvou letounů Primoco UAV do Asie, kde budou sloužit pro kontroly, kalibrace a vyhodnocování letištních navigačních zařízení.Firma v prvním pololetí získala nové smlouvy na dodávky 26 bezpilotních letadel za více než půl miliardy korun . Pro letošní rok si společnost stanovila cíl získat nové zakázky na 50 až 60 strojů v celkové hodnotě zhruba jedné miliardy korun . Loni firma získala zakázky na 33 bezpilotních letadel Primoco UAV One 150.Letoun One 150M firmy Primoco v prvním pololetí jako první na světě úspěšně absolvoval pevnostní zkoušky prokazující jeho odolnost a strukturální provozní bezpečnost. Testováním v tomto rozsahu podle Semetkovského do té doby procházela pouze pilotovaná letadla.Firma podle Semetkovského také plánuje výstavbu nového výrobního, servisního a výcvikového střediska v Písku, kde nakoupila 303.000 metrů čtverečních pozemků za 125 milionů korun z vlastních zdrojů. Aktuálně připravuje projektovou dokumentaci a další podklady pro podání žádosti o stavební povolení, do čehož zatím investovala šest milionů korun "Pokud půjde vše podle plánu, mohly by stavební práce začít již v příštím roce," řekl Semetkovský. Nové zázemí umožní navýšení výroby ze stávajících 100 bezpilotních letadel ročně na 250. Dokončení výstavby za tři čtvrtě miliardy korun společnost plánuje na rok 2027.