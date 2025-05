Falešné signály předraženosti trhu

Pokud se podíváme na současné poměry cen k akciím k tržbám obchodovaných společností, vidíme výrazné extrémy. Jak relevantní jsou podobná měřítka?



První z následujících dvou grafů ukazuje vývoj poměru cen akcií k ziskům, druhý poměru cen akcií k tržbám obchodovaných firem. Obrázky odráží období, v němž valuace udělaly zhruba jedno velké U. Na jeho konci vidíme docela výraznou korekci valuací, ty se ale u PE stále drží na úrovních kolem 20. Což rozhodně není žádné troškaření. Mimo jiné je to jeden z indikátorů, že akcie nečekají letos recesi. A nebo se příběhy spojené s novými technologiemi a jejich přínosy dostaly znovu natolik do popředí, že krátkodobější výhled nehraje takovou roli.





Zdroj: X



Druhý obrázek kreslí také určité U, ale jiného tvaru – současné valuace založené na poměru cen k tržbám (PS) jsou ve srovnání s historií mnohem výše, než výše popsané PE. Relativně k tržbám jsou tedy ceny ještě znatelně výš, než relativně k ziskům. Na co klást větší důraz? Nenapadá mě moc argumentů, proč by to měly být tržby. PS má smysl používat v situacích, kde firma, či firmy nevytváří ještě zisky a kladný tok hotovosti. Na to, abychom alespoň velmi zhruba odhadli její možnou hodnotu, můžeme použít tržby:



Pokud má firmy tržby třeba 100 milionů dolarů a na trhu se obchodují podobné společnosti s poměrem hodnoty firmy k tržbám na 2, tato kombinace naznačuje, že hodnota firmy by mohla být kolem 200 milionů dolarů. Mimo jiné to ale předpokládá, že naše společnost by měla stejné ziskové a hotovostní marže, jako ty obchodované. A právě marže stojí i za příběhem vyprávěným dnešními dvěma grafy:



Podle dat Yardeni Research se provozní marže společností na trhu pohybovaly v roce 2000 pod 8 %. Nyní se nachází u 13 %. Na každý dolar tržeb tedy firmy nyní na ziscích vydělají asi o 60 % více než před 25 lety. Jen proto by nyní každý dolar tržeb měl být o 60 % hodnotnější než v roce 2000. Co říkají grafy? PS v roce 2000 dosahovalo 2, nyní by odpovídající PS bylo na 3,25 (0 60 % výše). Ve skutečnosti je asi o 25 % níže než tato hodnota z roku 2000 upravená o růst marží. Podobně jako PE. Zda je toto ještě předraženost už je pak na jemnější diskusi, které se tu věnuji častěji.



Ani PE ale není úplně dokonalým měřítkem – narážím na to, že konečným ukazatelem toho, co firma vydělá pro akcionáře, nejsou zisky, ale tok hotovosti pro akcionáře. Nebo alespoň takzvaný volný tok hotovosti (v principu provozní cash flow mínus investice). Již delší dobu přitom poměry cen k tomuto FCF ukazují větší umírněnost, než PE. Naznačuje to, že z každého dolaru zisků firmy vydělávají více toku hotovosti. Věnoval jsem se tomu zde detailněji dříve s tím, že příčinou tohoto jevu se zdají být alespoň z části klesající (relativní) ceny investičního zboží.



PS by tedy bylo falešným signálem předraženosti trhu, podobně jako třeba poměry kapitalizace trhu k HDP (pokud dividendové výnosy netvoří podstatnou část návratnosti trhu, trh roste přirozeně rychleji než produkt). PE má mnohem vyšší vypovídací schopnost než PS. Ale dodatečné srovnání se zdaleka ne tak často používaným PFCF dodá obrázku více přesnosti.



