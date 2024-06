Ceny ropy podle výnosů vládních dluhopisů – jedna zajímavá korelace posledních let

Na poli ekonomiky a finančních trhů se dá najít řada více, či méně zajímavých korelací. Do první skupiny bych zařadil i tu, kterou minimálně v posledních pár letech vykazují ceny ropy na straně jedné a výnosy amerických vládních obligací na straně druhé. Co může odrážet a říkat o dalším vývoji?



O výnosech desetiletých amerických vládních dluhopisů tu občas hovořím jako o možném kandidátovi na nejdůležitější cenu na globálních finančních trzích. Promítá se do chování řady dalších aktiv, včetně korporátních dluhopisů, směnných kurzů a v neposlední řadě akcií. A jak jsem zmínil v úvodu, minimálně v posledních pár letech koreluje slušně i s cenou ropy. Následující graf tedy porovnává tyto dvě proměnné:





Zdroj: X



Můžeme se ptát, jaký by takové srovnání mělo mít ekonomický smysl? Tj., nejde jen o další po určitou dobu nahodile fungující korelaci bez nějakého významu, či dokonce vazby? Dá se o tom uvažovat následovně: Výnosy dlouhodobějších vládních obligací by měly být taženy zejména ekonomickým výhledem. Pokud se zvedá růst a s ním i inflační tlaky, zájem o dluhopisy klesá a jejich výnosy tak rostou. Pokud se naopak růstový výhled horší a inflační tlaky klesají, zájem o tyto cenné papíry roste, s nimi i jejich cena. A výnosy klesají.



Ceny ropy ovlivňují poptávkové a nabídkové faktory na trhu. A ty poptávkové by měly také do značné míry souviset s tím, jaký je ekonomický výhled. Jeho zlepšování tedy v tomto jednoduchém poptávkovém „modelu“ táhne nahoru výnosy dluhopisů i ceny ropy a naopak. Graf tuto teorii v principu potvrzuje. A vytváření mezer mezi výnosy a cenami ropy pak můžeme interpretovat jako výsledek vlivu ostatních faktorů, včetně těch nabídkových na trhu s ropou.



Včera jsem tu shodou okolností trochu rozebírat výnosovou křivku a to, že o nějaké rovnovážné úrovni výnosů vládních dluhopisů se dá uvažovat ve vztahu k nominálnímu produktu. Což je v podstatě ono téma propojující výnosy dluhopisů s ropou. Dodat ale můžeme, že pokud by růst nominálního produktu byl někde mezi 4 – 5 % (2+ % inflace a 2+ % reálný růst), výnosy se mohou pohybovat na podobných úrovních. Konkrétně 4,5 % výnosy by pak podle dnešního grafu implikovaly ceny ropy něco nad 85 dolary za barel. Tak se podívejme ještě na následující graf, který ukazuje predikce :





Zdroj: X