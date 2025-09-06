Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť

Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť

06.09.2025 8:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Finanční trhy jsou značně volatilní a vědci to připisují vysoce proměnlivým a často iracionálním očekáváním investorů. Tvrdí to Zhengyang Jiang, Hongqi Liu, Cameron Peng a Hongjun Yan, kteří na stránkách VoxEU ukazují výsledky své studie zaměřené na to, jak zkušenosti ovlivňují chování investorů. Mimo jiné zjistili, že prudké propady a růsty trhu mají na chování investorů neúměrně velký vliv.

„Navzdory přístupu k obrovskému množství finančních dat si investoři vytvářejí očekávání, která se výrazně odchylují od fundamentu. To pak živí spekulativní bubliny a prudké korekce,“ uvádějí ekonomové s tím, že v tomto procesu hraje významnou roli právě to, co si investoři pamatují z minula a jak je to interpretováno.

Konkrétně tvrdí následující: „Když trhy rostou, investoři mají tendenci vzpomínat na minulé zkušenosti pozitivněji, což vede k příliš optimistickým očekáváním budoucích výnosů. Naopak během poklesů dominují negativní vzpomínky, které živí pesimistické přesvědčení.“

Tyto změny v paměti investorů potom formují jejich očekávání a chování a zesilují výkyvy na trhu. Už jiné studie přitom poukazovaly na to, že očekávání a rozhodnutí ekonomických subjektů se více odvíjí od subjektivní paměti než od objektivních dat. A různé osobní příběhy mají větší vliv než statistická fakta.Zmínění ekonomové přitom provedli průzkum mezi více než 17 000 čínskými drobnými investory. To už je skupina, která na čínském trhu generuje značný objem z celkových obchodů. Vzorek zahrnoval jak drobné investory, tak i osoby s velkým majetkem.

Mezi hlavní zjištění patří následující: Některé tržní epizody – prudké propady a růsty trhů – jsou vybavovány neúměrně často, a to bez ohledu na to, kdy k nim došlo. Události, jako byl krach čínského akciového trhu v roce 2015 nebo propad vyvolaný pandemií v roce 2020, zanechávají trvalou stopu a ovlivňují očekávání dlouho poté, co pominou. Tato zjištění podtrhují, že paměť je řízena emocionální váhou extrémních tržních událostí. Vzpomínky investorů navíc nejsou statické, ale dynamické a formované aktuálními tržními podmínkami. Co to znamená?

Jak bylo uvedeno, ve dnech, kdy ceny akcií rostou, si investoři podle studie s větší pravděpodobností vybaví minulé býčí epizody, zejména ty nedávné. Podobně růst trhu vede k pozitivně zkresleným vzpomínkám na osobní investiční úspěchy. Investoři si tedy vyvolávají z paměti minulé zkušenosti na základě jejich podobnosti se současnými podmínkami. Pozitivní tržní signály evokují vzpomínky na zisky, zatímco negativní signály přinášejí vzpomínky na poklesy trhu. Tento mechanismus vybavování si signálů pomáhá vysvětlit, proč jsou přesvědčení investorů vysoce citlivá na krátkodobé výkyvy trhu.

Vzpomínky na minulé investice také silně korelují s očekávanými výkony trhu a zisky. Investoři, kteří si vzpomínají na vyšší minulé výnosy, jsou optimističtější ohledně budoucí výkonnosti trhu. Přesvědčení vycházející z paměti také ovlivňují přístup k obchodování a investicím.

K tomu ekonomové dodávají, že zkreslení vzpomínek investorů může zesilovat nestabilitu trhu a oslabovat politiku zaměřenou na jejich stabilizaci. Jak se totiž vzpomínky mění s tržními podmínkami, posilují cykly boomu a poklesu. Mimo jiné to znamená, že „regulační orgány by tak podle ekonomů mohly zlepšit stabilitu trhu tím, že by investorům připomínaly objektivní historická data.“

Zdroj: VoxEU

 

Čtěte více:

Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
05.09.2025 6:54
Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
Walter Isaacson z Tulane University hovořil na CNBC o tom, že úvahy o ...
Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi
04.09.2025 15:40
Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi
Před několika lety si tým vědců při analýze dat z dánského zdravotního...
Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
04.09.2025 17:31
Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
Bezpečnost skutečných přístavů bychom asi posuzovali spíše absolutně –...
Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti
04.09.2025 22:03
Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti
Při dnešním obchodování sice trhy rostly, ovšem sentiment zůstává uváž...
Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
05.09.2025 8:40
Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
Inflace v srpnu podle předběžného odhadu lehce zvolnila na 2,5 % z čer...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.09.2025
8:23Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť
05.09.2025
22:06Wall Street: Boj mezi strachem z recese a nadějí na nižší sazby  
17:01Více než 10 let po krizi v eurozóně: Kdo je dluhový „premiant“ a kdo zaostává?
15:39Tvorba nových pracovních míst v USA se zastavuje, rostou spekulace na razantní Fed  
15:19Broadcom posiluje díky novému AI zákazníkovi a výrazně lepšímu výhledu tržeb  
13:56Jeden bilion dolarů. Tesla nabízí Muskovi bezprecedentní odměnu
12:57Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA
11:18Broadcom spolupracuje s OpenAI na výrobě AI čipu, akcie po výsledcích vystřelily o 9 %
11:00ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:53Slabý trh práce - je to dobře, nebo špatně? Trhům se před důležitými daty daří  
10:06Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje tempo, spotřeba však dál poroste
9:03ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution provozující plynovou distribuční soustavu na jihu Čech a v části Kraje Vysočina
8:54Trump snížil cla na japonské automobily, ČEZ kupuje distribuční síť od E.ON. AKcie zahájí pozitivně  
8:40Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
6:54Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
04.09.2025
22:03Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti  
17:31Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
15:40Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi  
15:13Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět