Víkendář: Investory příliš ovlivňuje jejich paměť

Finanční trhy jsou značně volatilní a vědci to připisují vysoce proměnlivým a často iracionálním očekáváním investorů. Tvrdí to Zhengyang Jiang, Hongqi Liu, Cameron Peng a Hongjun Yan, kteří na stránkách VoxEU ukazují výsledky své studie zaměřené na to, jak zkušenosti ovlivňují chování investorů. Mimo jiné zjistili, že prudké propady a růsty trhu mají na chování investorů neúměrně velký vliv.
„Navzdory přístupu k obrovskému množství finančních dat si investoři vytvářejí očekávání, která se výrazně odchylují od fundamentu. To pak živí spekulativní bubliny a prudké korekce,“ uvádějí ekonomové s tím, že v tomto procesu hraje významnou roli právě to, co si investoři pamatují z minula a jak je to interpretováno.
Konkrétně tvrdí následující: „Když trhy rostou, investoři mají tendenci vzpomínat na minulé zkušenosti pozitivněji, což vede k příliš optimistickým očekáváním budoucích výnosů. Naopak během poklesů dominují negativní vzpomínky, které živí pesimistické přesvědčení.“
Tyto změny v paměti investorů potom formují jejich očekávání a chování a zesilují výkyvy na trhu. Už jiné studie přitom poukazovaly na to, že očekávání a rozhodnutí ekonomických subjektů se více odvíjí od subjektivní paměti než od objektivních dat. A různé osobní příběhy mají větší vliv než statistická fakta.Zmínění ekonomové přitom provedli průzkum mezi více než 17 000 čínskými drobnými investory. To už je skupina, která na čínském trhu generuje značný objem z celkových obchodů. Vzorek zahrnoval jak drobné investory, tak i osoby s velkým majetkem.
Mezi hlavní zjištění patří následující: Některé tržní epizody – prudké propady a růsty trhů – jsou vybavovány neúměrně často, a to bez ohledu na to, kdy k nim došlo. Události, jako byl krach čínského akciového trhu v roce 2015 nebo propad vyvolaný pandemií v roce 2020, zanechávají trvalou stopu a ovlivňují očekávání dlouho poté, co pominou. Tato zjištění podtrhují, že paměť je řízena emocionální váhou extrémních tržních událostí. Vzpomínky investorů navíc nejsou statické, ale dynamické a formované aktuálními tržními podmínkami. Co to znamená?
Jak bylo uvedeno, ve dnech, kdy ceny akcií rostou, si investoři podle studie s větší pravděpodobností vybaví minulé býčí epizody, zejména ty nedávné. Podobně růst trhu vede k pozitivně zkresleným vzpomínkám na osobní investiční úspěchy. Investoři si tedy vyvolávají z paměti minulé zkušenosti na základě jejich podobnosti se současnými podmínkami. Pozitivní tržní signály evokují vzpomínky na zisky, zatímco negativní signály přinášejí vzpomínky na poklesy trhu. Tento mechanismus vybavování si signálů pomáhá vysvětlit, proč jsou přesvědčení investorů vysoce citlivá na krátkodobé výkyvy trhu.
Vzpomínky na minulé investice také silně korelují s očekávanými výkony trhu a zisky. Investoři, kteří si vzpomínají na vyšší minulé výnosy, jsou optimističtější ohledně budoucí výkonnosti trhu. Přesvědčení vycházející z paměti také ovlivňují přístup k obchodování a investicím.
K tomu ekonomové dodávají, že zkreslení vzpomínek investorů může zesilovat nestabilitu trhu a oslabovat politiku zaměřenou na jejich stabilizaci. Jak se totiž vzpomínky mění s tržními podmínkami, posilují cykly boomu a poklesu. Mimo jiné to znamená, že „regulační orgány by tak podle ekonomů mohly zlepšit stabilitu trhu tím, že by investorům připomínaly objektivní historická data.“
Zdroj: VoxEU