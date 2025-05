Rozbřesk: Proč ČNB bude více sledovat čísla z trhu práce?

Česká ekonomika vstoupila do roku 2025 relativně optimisticky, a i proto zůstává po posledním zasedání centrální banka relativně obezřetná ohledně dalšího snižování úrokových sazeb. Guvernér řekl, že další snížení úrokových sazeb si lze představit jen, pokud uvidí odeznívání domácích inflačních rizik. Co si pod tím představit?



ČNB stále není komfortní se strukturou inflace, které letos pomáhají dolů rychleji klesající ceny energií a pohonných hmot, avšak momentum inflace služeb zůstává relativně silné. Příběh je stále stejný. Po energetické krizi vidíme již druhý rok v řadě růst reálných mezd českých domácností, který se primárně projevuje v poptávce po službách. “Zážitkové služby” jako pohostinství, hoteliérství, rekreace nebo kultura navíc mají z principu omezenější nabídku a mohou si tedy často “říci” o vyšší cenu – inflační momentum v těchto segmentech se pohybuje spíše v blízkosti 4 % než 2 %. A ještě o něco svízelnější situace je u služeb spojených s bydlením, kde nabídka dlouhodobě výrazněji pokulhává za poptávkou a nižší úrokové sazby situaci minimálně u vlastnického bydlení (imputované nájemné) začaly viditelně zhoršovat.



ČNB tak pravděpodobně bude chtít vidět před dalším snížením sazeb náznaky zvolnění ve mzdové dynamice (ochlazení na trhu práce) a s tím související pokles inflačního momenta ve službách. Centrální banka bude podle nás citlivá zejména na to, jak probíhající obchodní napětí ovlivní čísla z trhu práce. Průmysl poslední dva roky nepřetržitě redukuje pracovní místa a do této chvíle to služby zvládaly kompenzovat. To však nemusí trvat navždy, což ostatně trochu potvrzují i poslední vyšší nárůsty registrované míry nezaměstnanosti (uvidíme dnešní číslo). A chladnější trh práce může ve finále znamenat nižší ochotu “bezhlavě” utrácet za služby, popřípadě investovat do nemovitostí…



My předpokládáme, že vysoké obchodní napětí letos povede k o něco pomalejšímu růstu české ekonomiky (1,7 %), než předpokládá ČNB (2,0 %), a nakonec uvidíme i lehké zpomalení ve mzdové dynamice. Ochlazení na trhu práce však nebude nijak dramatické, a proto předpokládáme již jen dvojí velmi opatrné snížení sazeb (jedno v tomto roce a druhé na začátku roku 2026) na konečná 3,0 %.



TRHY



Koruna

Česká koruna byla v závěru týdne dál relativně stabilní lehce pod 25,00 EUR/CZK. Po zasedání ČNB kratší konec české výnosové křivky lehce poklesl a koruně to trochu vzalo chuť k životu. Na druhou stranu začátek tohoto týdne může být ve znamení úlevy z údajného pokroku v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Pozornost se také soustředí na dnešní setkání člena bankovní rady Jana Kubíčka s analytiky.



Eurodolar

Jedna věta amerického ministra financí Bessenta o tom, že rozhovory o obchodní politice vedené mezi USA a Čínou "byly produktivní", prospěla eurodolaru a posunula ho opět blíže hranici 1,12. Eurodolar tím jen potvrdil jiný vzorec chování, který ukazuje na to, že menší napětí v obchodních vztazích (USA vs. zbytek světa) pomáhá dolaru.



Jinak hlavní událostí tohoto týdne by měl být zítra report o americké inflaci za měsíc duben.