EDU II podala soudu návrh na zrušení předběžného opatření k Dukovanům

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) v pondělí podala Krajskému soudu v Brně návrh na zrušení předběžného opatření, kterým soud zablokoval podpis finální dohody o stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Vedle už dříve podané kasační stížnosti podnik využil další právní nástroj, kterým se snaží obhájit svůj postup v tendru. Dnes o tom informovala EDU II, která má jaderný tendr na starosti.



Podpis finální dohody s korejskou KHNP byl původně plánovaný na 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl.



"Krajský soud předběžné opatření vydal jen na základě tvrzení neúspěšného uchazeče, francouzské EDF, aniž by dal jakýkoliv prostor pro vyjádření ostatním účastníkům. Vedle již podané kasační stížnosti tak EDU II využívá dalšího právního nástroje k tomu, aby obhájila důvodnost svého postupu pří výběru nejvhodnějšího dodavatele a odstranila tak překážku bránící podpisu smlouvy s ním," uvedla dnes EDU II v prohlášení.



Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti opatření podala EDU II před týdnem v pondělí. O den později podala vlastní stížnost také společnost KHNP. Podle firem krajský soud nedostatečně posoudil veřejný zájem, který je se stavbou nových reaktorů spojený.



EDU II v této souvislosti dnes zopakovala, že projekt je klíčový pro budoucí zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti Česka. Zdržení podpisu finální dohody přitom podle firmy odkládá všechny další kroky v harmonogramu stavby včetně původně plánovaného zprovoznění prvního bloku v roce 2036.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.