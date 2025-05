Zámořské akcie se stabilizují, nárůstům vévodí Advanced Auto Parts

Americké akcie se dnes stabilizovaly po prudkém výprodeji z předchozí seance kvůli obavám z vysokých úrovní amerického dluhu. Daňový zákon amerického prezidenta Donalda Trumpa ve těsně prošel sněmovnou a ukončily se tak dny politických tahanic mezi republikány ovládajícími dolní komoru Kongresu. Opatření prošlo těsným rozdílem 215:214, přičemž všichni demokraté byli proti návrhu zákona. Ten se nyní přesouvá do Senátu, kde někteří zákonodárci prosazují revize, přičemž hlasování o schválení se očekává do srpna. Spolu s prodloužením daňových škrtů z roku 2017 by legislativa snížila daně účtované na spropitné a půjčky na auta a zároveň by zvýšila výdaje na obranu a bezpečnost hranic. Návrh zákona zahrnuje také snížení klíčových potravinových a zdravotních programů pro Američany s nízkými příjmy. Kritici vyjádřili obavy z možných škrtů v sociálních programech a zvýšení státního dluhu. Nestranní analytici odhadují, že snížení by mohlo během příští dekády přidat 3 až 5 bilionů dolarů dluhu.Ekonomické obavy, umocněné obchodními turbulencemi v posledních několika měsících, také zasáhly akciové trhy. Počet Američanů, kteří podali nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti , minulý týden klesl, což naznačuje, že ekonomika si v květnu udržela stabilní tempo růstu pracovních míst. Začínající žádosti o státní podporu v nezaměstnanosti klesly o 2 000 na sezónně upravených 227 000 za týden končící 17. květnem, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo práce. Složený index nákupních manažerů S&P Global minulý měsíc zchladil na 50,6, což je pokles z 53,5 v březnu a jen mírně nad 50bodovou úrovní označující expanzi. Index výrobního sektoru podle indexu v květnu zpomalil na 49,9, zatímco ukazatel služeb by měl mírně vzrůst na 51,0.Z korporátních zpráv zmiňme akcie Snowflake (+13,6 %), které prudce vzrostly poté, co cloudová společnost zabývající se ukládáním dat zvýšila svou prognózu výnosů pro fiskální rok 2026 a vsadila na silnou poptávku po svých službách pro analýzu dat. Akcie stouply o 23 % po čtvrtletním reportu výsledků, který byl silnější, než se očekávalo – druhé čtvrtletí po sobě s výrazným nárůstem tržeb a třetí čtvrtletí v řadě se zrychlujícím se růstem zisku na akcii. Akcie Analog Devices poklesly o 4,6 % i přesto, že tento výrobce čipů překonal očekávání ohledně čtvrtletních tržeb, tažený pozitivní poptávkou po jeho čipech používaných v automobilovém a průmyslovém sektoru. Akcie vyskočily o 2,2 % poté, co prodejce sportovního oblečení uvedl, že od příštího týdne plánuje zvýšit ceny některých produktů a po šesti letech bude prodávat položky na Amazonu. V neposlední řadě se dařilo i investičnímu tipu analytického oddělení Patria Advanced Auto Parts, když tato společnost posílila o solidních 57,4 %.