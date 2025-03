Amundi: Globální investiční výhledy

Únorový vývoj na trzích se nesl na pozitivní vlně, a to i přes oznámení o zavádění nových celních tarifů, rizikům inflace a rozruchu, který způsobila firma DeepSeek. V Evropě dosáhly akcie nových rekordních hodnot a v USA se začínají objevovat důkazy o opětovném nastolení rovnováhy, když převaha „Magnificent Seven“ začíná pomalu odeznívat, uvádí ve svém komentáři správce aktiv Amundi.



Přetrvává ale nejistota, kterou ještě podpořila vyšší lednová hodnota indexu spotřebitelských cen, která vzrostla nejvíce za poslední rok a půl a také další slabší údaje týkající se americké ekonomiky.



Ke zhodnocení, jestli bude pozitivní sentiment i nadále přetrvávat, je potřeba vzít v úvahu následující témata:



- Hlavní obavy se týkající inflace, na kterou je trh i nadále velmi citlivý a která by se mohla stát významnou výzvu pro prezidenta Trumpa. Data z poslední doby poukazují na předpoklad zvýšení inflace na 3,3 %, tedy na nejvyšší úroveň od roku 2008.



- Globální ekonomický růst se bude stabilizovat v souladu s tím, jak se bude postupně snižovat inflace, nejistota plynoucí z politiky Trumpa ale riziko zvyšuje.



- Eurozóna je podporovaná jasnou vizí ECB. Hlavními faktory, které je potřeba sledovat jsou fiskální stimuly v návaznosti na německé volby a možné zvýšení výdajů na obranu.



- Čína se snaží vyhnout disruptivní obchodní válce, což dokládají její omezené reakce na Trumpovy tarify.



Dluhopisy – posílily jsme náš pozitivní postoj k eurozóně, kde růst zatím zaostává a kde se očekává další snižování úrokových sazeb ze strany ECB. V USA očekáváme další snižování sazeb. V oblasti globálních úvěrů je náš výhled pozitivní, podporovaný ekonomickou aktivitou, kontrolou nad inflací a méně restriktivní politikou jak v eurozóně, tak v USA.



Akcie – naše výhledy jsou pozitivní pro eurozónu, a to jak ve srovnání s USA, kde jsou akcie oceněny velmi draze, tak k Velké Británii, která má slabší ekonomické vyhlídky. V rámci Evropy se soustředíme na odolné společnosti se silnou obchodní bilancí, zatímco v USA se díváme na společnosti mimo tzv. mega caps, převážně na takové, které mohou těžit z očekávaného snižování daní a menší regulace (například bankovní sektor). Z pohledu sektorů jsou v Evropě zajímavé segmenty spotřebního zboží, zdravotnictví a luxusního zboží. Jsme opatrnější u průmyslového a technologického sektoru a nově také u telekomunikačních služeb.



Rozvojové trhy (EM) – náš postoj je vzhledem k makroekonomickému a geopolitickému vývoji neutrální. Jsme optimističtější ohledně Indie, a to hlavně po nedávném výprodeji, který vedl k méně přehnanému ocenění.



Cross-asset – náš pohled na evropské akcie je pozitivnější, naopak jsme se ale přesunuli do neutrálnější pozice vzhledem k japonským akciím, kde nevidíme žádný okamžitý katalyzátor růstu, současně ale posiluje yen a také se zvyšuje potenciální volatilita.



Jaký je váš pohled na Trumpova cla?

13. února představil Trump plán, který bude řešit nerovnováhu amerických obchodních vztahů. Zatím ale není zcela jasné, jak se tyto kroky budou realizovat. V návaznosti na vyšší tarify jsme ale mírně negativně zrevidovali naše prognózy růstu v USA, a naopak navýšili předpokládanou hodnotu inflace.



Investiční důsledky: diversifikovaný globální investiční postoj a pozitivní přístup ke zlatu



Jak vnímáte poslední vývoj americké inflace?

Očekáváme, že index spotřebitelských cen zůstane v první polovině roku kolem 2,6 % a vzroste na 2,9 % ve druhé polovině. Obecně věříme, že Fed možná zvolí strategii, kdy nebude pospíchat s dalším snížením úrokových sazeb a využije toto čtvrtletí k monitorování situace a také důsledků politiky nové americké administrativy.



Jaký je váš názor na indický státní rozpočet pro roky 2025-2026?

Nová verze rozpočtu poukazuje na fiskální konsolidaci. Pro rok 2026 počítá se snížením rozpočtového deficitu ze současných 4,9 % HDP na 4,4 %. Byla také zrevidovaná struktura daní, aby umožnila navýšení disponibilního příjmu mezi střední vrstvou obyvatel. Pracuje se rovněž na vylepšení situace v zemědělských oblastech. RBI také k podpoře ekonomického růstu snížila referenční úrokovou sazbu o 25 procentních bodů na 6,25 %.



„Americký Fed má před sebou nejisté období s očekávaným vysokým fiskálním deficitem a možnými šoky na trhu pracovní síly, které ovlivní inflaci a očekávaný růst,“ Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute.