Čistý zisk Deutsche Bank kvůli restrukturalizaci klesl o 28 pct, trh očekával ještě hlubší propad

Německé ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku klesl čistý zisk o 28 procent na 1,4 miliardy eur. Pokles zisku způsobily náklady na restrukturalizaci a další mimořádné výdaje, tržby se naopak zvýšily. Největší banka v Německu o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Oznámila také, že v rámci programu zefektivnění provozu zruší 3500 pracovních míst, převážně v oblastech, které se nezaměřují na klienty. To odpovídá zhruba čtyřem procentům pracovní síly. Akcie rostou o více než 4 %.



Zisk připadající akcionářům se propadl o 30 procent na 1,26 miliardy eur. To byl nejvyšší pokles od doby, kdy se zisk po letech ztrát na začátku desetiletí stabilizoval. Zisk však překonal očekávání analytiků, kteří počítali s jeho propadem až na 700 milionů eur. Banka také vykázala zisk čtrnácté čtvrtletí za sebou, což je pro významně dlouhé období v černých číslech, upozornila agentura Reuters. Čisté výnosy se zvýšily o pět procent na 6,66 miliardy eur.



Banka rovněž oznámila, že v první polovině letošního roku vyplatí investorům 1,6 miliardy eur. Mimo jiné 675 milionů eur ve formě odkupu svých akcií. Dividenda se zvýší na 45 centů na akcii z 30 centů před rokem.



Mluvčí banky dodal, že snižování počtu pracovních míst by mělo být dokončeno do konce příštího roku. Na konci roku 2022 měla banka podle svých internetových stránek po celém světě téměř 85.000 zaměstnanců, z toho v Německu 35.600.



Letošní rok by pro banky mohl být obtížnější, protože očekávaný pokles úrokových sazeb sníží úrokové výnosy, které byly pro banky v posledních čtvrtletích přínosem a německým věřitelům pomohly překonat negativní dopad slabé domácí ekonomiky. Německý finanční regulátor BaFin nedávno varoval, že letošní rok nebude pro zisky bank tak růžový, protože největší německou ekonomiku zatěžuje krize na realitním trhu a špatné úvěry.



Deutsche Bank však zůstává optimistická. V dnešním sdělení zvýšila cíl ročního tempa růstu na 5,5 procenta až 6,5 procenta z dosavadních 3,5 procenta až 4,5 procenta. Generální ředitel Christian Sewing věří, že banka dokáže stanovené cíle splnit.