Stellantis se propadla do ztráty, Ryanair zisk naopak vyletěl nahoru a futures jsou v červeném

plánuje výstavbu 16 větrných elektráren. Mezitím americký ministr obchodu věří v uzavření obchodní dohody s EU, Evropané se připravují i na možnost bez dohody. Japonský premiér Išiba čelí politickému oslabení po volební porážce. Automobilka Stellantis hlásí miliardovou ztrátu kvůli clům a poklesu prodejů. naopak více než zdvojnásobil zisk díky vyšším cenám letenek. čelí rozsáhlému hackerskému útoku. Letecká společnost Alaska Air dočasně odstavila svá letadla kvůli výpadku IT systémů. Spojené království zaznamenává rekordní pokles cen nemovitostí a futures jsou v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX -0,0 %.



ČEZ plánuje v Ralsku postavit 16 větrných elektráren s celkovým výkonem 115 MW.



Americký ministr obchodu Howard Lutnick vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy dokážou uzavřít obchodní dohodu s Evropskou unií. Uvedl, že telefonicky hovořil s evropskými obchodními vyjednávači a že vidí velký prostor pro dohodu. "Jde o dva největší obchodní partnery na světě, kteří spolu jednají. Dosáhneme dohody. Jsem přesvědčen, že dohodu uzavřeme," řekl Lutnick v rozhovoru s televizí CBS. Lutnick také uvedl, že jednání mohou pokračovat také po 1. srpnu. EU však podle něj musí počítat s tím, že ohlášená cla vstoupí ve stanovený termín v platnost.



Vyslanci Evropské unie se mají sejít již tento týden, aby se dohodli na reakci pro možný scénář bez dohody s Donaldem Trumpem, jehož pozice v celních vyjednáváních před termínem 1. srpna zřejmě přitvrdila. Trumpův celní útok si v nadcházejících měsících pravděpodobně vynutí další umírněné uvolňování ze strany většiny z 23 centrálních bank. Tento týden by ještě tvůrci politik v Evropské centrální bance mohli ponechat sazby beze změny, než je později v tomto roce sníží.



Irská společnost v prvním finančním čtvrtletí více než zdvojnásobila čistý zisk na 820 milionů eur (20,2 miliardy Kč). Největšímu nízkonákladovému leteckému dopravci v Evropě pomohl v období od dubna do června růst cen letenek i načasování Velikonoc. Ve stejném období loni, kdy Velikonoce připadly na březen, činil čistý zisk podniku 360 milionů eur. Analytici očekávali čistý zisk 716 milionů eur.



Společnost Stellantis NV zaznamenala v první polovině roku čistou ztrátu ve výši 2,3 miliardy eur poté, co ji zasáhly náklady na restrukturalizaci, klesající prodeje a dopady amerických cel. Ve druhém čtvrtletí klesly dodávky vozidel o 6 %, zejména kvůli poklesům v Severní Americe a Evropě.



Serverový software společnosti byl napaden neidentifikovanými hackery a analytici kybernetické bezpečnosti varují před rozsáhlými bezpečnostními narušeními po celém světě.



Alaska Air v neděli požádala o dočasné odstavení všech letadel své hlavní značky a divize Horizon Air s odvoláním na výpadek IT. Dnes ráno opět obnovila provoz.



Japonský premiér Šigeru Išiba se stal prvním lídrem Liberálně demokratické strany (LDP) od založení této strany v roce 1955, který vede vládu bez většiny v obou komorách parlamentu. Nyní se snaží získat čas, kdy stále setrvává ve funkci poté, co utrpěl druhou porážku ve volbách za necelý rok. To ho staví do ještě slabší pozice při snaze odrazit požadavky opozice na snížení daní nebo uzavřít na poslední chvíli obchodní dohodu se Spojenými státy.



Prodejci domů ve Spojeném království tento měsíc rekordně snížili ceny, přičemž jejich průměr klesl o 1,2 % na 373 709 liber, uvedla společnost Rightmove. Makléřská společnost Hamptons zároveň snížila svou prognózu růstu nájemného na britském trhu s bydlením pro tento rok. A počet schválených stavebních prací na rekonstrukce domů v Anglii je nejnižší za deset let.