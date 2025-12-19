Pátek 19.12.2025
Detail - články
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Záznam z konference pro investory
19.12.2025 16:37
Autor:
Redakce
, Patria.cz
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
IČO: 08800693
Seznamte se s výsledky fondu J&T ARCH INVESTMENTS za třetí čtvrtletí roku 2025 a novými akvizicemi. Záznam z konference pro investory můžete vidět zde:
Konference pro investory (jtarchinvestments.cz)
(komerční sdělení)
