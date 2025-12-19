Hledat v komentářích

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Záznam z konference pro investory

19.12.2025 16:37
Autor: Redakce, Patria.cz

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
IČO: 08800693

Seznamte se s výsledky fondu J&T ARCH INVESTMENTS za třetí čtvrtletí roku 2025 a novými akvizicemi. Záznam z konference pro investory můžete vidět zde:

Konference pro investory (jtarchinvestments.cz)

(komerční sdělení)


