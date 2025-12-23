Hledat v komentářích

Detail - články  
Nvidia v čele růstu, Čína znovu ve hře, aneb AI příběh pokračuje

23.12.2025 22:03
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Dnešní obchodování na Wall Street probíhalo v klidnějším, předvánočním režimu, nicméně pozornost investorů přitáhla nová makroekonomická data z USA, která přinesla důležitý signál pro výhled ekonomiky i měnové politiky.

Podle dnešních údajů americká ekonomika ve 3. čtvrtletí 2025 rostla silněji, než se původně očekávalo, přičemž hlavním tahounem zůstala spotřeba domácností a solidní podnikové investice. Data potvrzují, že ekonomika USA zůstává odolná a riziko krátkodobé recese je omezené.

Pro akciové trhy byla čísla z 25. prosince dvousečná. Na jedné straně podporují důvěru v ekonomický růst, avšak na straně druhé tlumí očekávání rychlého a agresivního snižování úrokových sazeb Fedu, protože inflace zůstává stále nad cílem a ekonomika nevykazuje známky výrazného ochlazení.

Ačkoliv byl dnes nejsilnějším indexem technologický Nasdaq Composite, na trhu je patrná rotace kapitálu směrem k defenzivnějším a hodnotovým titulům.

Tahounem technologického indexu byly převážně akcie Nvidia, které posílily cirka o 2,5 % (kolem 188 USD), přičemž impulzem jsou zprávy o možném obnovení dodávek čipů do Číny, konkrétně modelu H200 v rámci licencovaných prodejů

Zprávy z Reuters uvádí, že Nvidia plánuje dodat až 80 tisíc H200 čipů do Číny do poloviny února.

Společnost zároveň zdůraznila, že licencované prodeje do Číny neomezují schopnost zásobovat americké zákazníky, což je pro trh zásadní uklidnění.

Dle optimistických scénářů analytiků se dají očekávat dodatečné tržby + 7 až +12,5 mld. USD a až 30 centů na EPS.

Pro dlouhodobé investory je toto potvrzení, že AI příběh nekončí.

EUR/CZK 24,29, USD/CZK 20,60, EUR/USD 1,1791, WTI 58,46 USD/barel, Brent 62,44 USD/barel, Troyská unce zlata 4.491 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,16 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,83 %, Bitcoin 87.695 USD, Ethereum 2.942 USD

Wall Street závěr: DJIA +0,2 %, SPX 500 +0,5 %, Nasdaq Composite +0,6 %





Váš názor
