Gundlach: Směr nedolarové trhy a měny, vládní intervence se stávají reálnější možností

Ředitel investiční společnosti DoubleLine Jeffrey Gundlach hovořil na CNBC o svém pohledu na dění v ekonomice a na trzích. Podle něj je jedním z ústředních investičních témat oslabování dolaru. K němu by mělo docházet i v případě, že americká ekonomika bude slábnout, protože pak budou růst obavy z udržitelnosti vládních financí a dluhů.
Gundlach řekl, že slábnutí dolaru je hlavní investiční tezí jeho společnosti a mimo jiné se promítá do pohledu na vývoj cen komodit. Jinak řečeno, v takovém prostředí jsou zajímavá reálná aktiva včetně zlata. To podle experta přímo odráží vývoj v centrálním bankovnictví. Již dříve přitom investor hovořil o tom, že v USA může dojít na scénář, v němž by politika Fedu byla nakonec určována udržitelností vládních dluhů.
„Pokud snižujete sazby, je to politika slabšího dolaru a politika inflační,“ pokračoval Gundlach ve své úvaze. Duální mandát Fedu přitom podle něj nyní „není v takové tenzi“ jako před časem. Jinak řečeno, v současnosti nepanuje takový konflikt mezi dosahováním inflačního cíle a udržením nízké nezaměstnanosti. Ve výsledku „se tak za Powella nedá čekat další pokles sazeb“. Mezi nejatraktivnější trhy patří podle experta mimo jiné „nedolarové trhy, zejména některé rozvíjející se.“
Gundlach konkrétně hovořil o tom, že investoři by podle něj nyní měli mít asi 30 – 40 % portfolií v akciích a vše na zmíněných „nedolarových trzích a měnách“. Rizikové spready jsou sice nízko, ale podle experta se nezdá, že by v systému bylo hodně rizika. Podle svých slov v oblasti půjček „výrazně preferuje obchodované cenné papíry před neobchodovanými aktivy“. Ve druhém případě podle něj v letošním roce dojde k určitým tenzím, protože kvalita půjček je nižší.
Investor má za to, že může dál pokračovat vyšší inflace, která se bude pohybovat znatelně nad cílem centrální banky. Z hlediska několikaletého vývoje cen je pak velký rozdíl, zda rostou o 2 % ročně, nebo o 3 % ročně. „Rozdíl běžní lidé výrazně cítí.“ V ekonomice je také znát velký rozdíl mezi různými částmi a sektory, ke kterému přispívá to, jak se některé sektory zaměřují na nové technologie. A hospodářství ovlivňují také vysoké vládní výdaje financované rostoucím zadlužením. V této souvislosti zmínil nedávnou „revoltu dluhopisových trhů, kdy v Japonsku během krátké doby výrazně vzrostly výnosy dlouhodobějších obligací. „A najednou přišla intervence.“
Podle investora tak i vývoj v Japonsku ukazuje, že intervence centrálních bank jsou stále pravděpodobnější a přijatelnější tam, kde vládní finance směřují k dalšímu zadlužování. Na CNBC k tomu dodali, že hovoří o tom, že dluhopisy již nemusí být bezpečným investičním přístavem. „Musí číst to, co já píšu, protože o tom mluvím už dlouhou dobu,“ poznamenal k tomu Gundlach.