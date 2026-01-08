Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje

Americký prezident Donald Trump poslal ve středu večer akcie zbrojařských firem prudce dolů. Na své síti Truth Social totiž nejprve napsal, že požaduje zvýšení ročních výdajů na obranu o 500 miliard dolarů, což by firmám přineslo vyšší zisky, v dalším příspěvku však společnostem pohrozil, že vyřadí ty, které by z tohoto navýšení nejvíce profitovaly. Poněkud protichůdný sled oznámení způsobil výprodej u velkých zbrojařů, protože trh se snažil pochopit skutečné záměry Bílého domu.
Trump nejprve požadoval, aby velcí dodavatelé obranných systémů přestali provádět zpětné odkupy akcií, vyplácet dividendy a omezili odměny vedení na pět milionů dolarů ročně, dokud neinvestují více peněz do továren a výzkumu. O několik hodin později pak podepsal exekutivní příkaz, který toto rozhodnutí stvrdil.
V dalším příspěvku se zaměřil na firmu RTX, výrobce populárního raketového systému Patriot. Uvedl, že jednotka Raytheon „už nebude obchodovat s Ministerstvem války“, pokud nezačne více investovat do výrobních kapacit.
Akcie RTX i konkurentů , a reagovaly prudkým poklesem. Ve čtvrtek dopoledne ale v premarketu vykazují výrazný růst, takže by středeční ztráty mohly smazat. Důvodem je skutečnost, že Trump zároveň slíbil navýšení obranného rozpočtu o více než 50 procent na 1,5 bilionu dolarů v roce 2027, což by firmám přineslo obrovské zisky.
Jeho prohlášení každopádně ukázala dva protichůdné cíle. Na jedné straně chce silnější armádu s vyšším rozpočtem, na straně druhé se snaží řešit problém, který trápí jeho předchůdce už desítky let, a sice překračování nákladů a zpoždění dodávek u velkých zbrojních projektů.
Tento problém zesílil s příchodem nových technologií, jako jsou drony, přičemž se ukazuje, že Čína a dokonce i Ukrajina, jejíž obranný rozpočet je s tím americkým nesrovnatelný, dosahují pokroku v autonomních technologiích, kterému se Amerika nedokázala vyrovnat, upozorňuje agentura Bloomberg.
"Může navrhovat co chce"
Trumpův požadavek na zvýšení výdajů by znamenal největší navýšení v historii americké armády, přičemž aktuální rozpočet na národní bezpečnost činí 901 miliard dolarů. Každé takové opatření by musel schválit Kongres, přičemž u demokratů by mohl narazit. „Může navrhovat, co chce. Řešíme to my tady,“ řekla poslankyně Rosa DeLaurová, přední demokratka ve Výboru pro přidělování prostředků.
Zakladatel Anduril Industries Palmer Luckey Bloombergu řekl, že regulace navržené Trumpem včetně omezení odměn pro vedoucí zaměstnance neodmítá. On sám bere sto tisíc dolarů ročně. Jeho firma je obranným startupem, který se snaží konkurovat tradičním dodavatelům v získávání zakázek od Pentagonu.
Luckey dodal, že pokud dodavatelé nesplňují cíle ve smlouvách s vládou, měla by vláda mít možnost klást požadavky. „Když jste na státní podpoře a fungujete z veřejných peněz, veřejnost by měla mít právo uvalit na vás jakékoliv omezení,“ myslí si.
Velké zbrojařské firmy jako Lockheed, RTX, a utratily v letech 2023 a 2024 dohromady téměř 50 miliard dolarů na dividendách a zpětných odkupech akcií, uvedli analytici Jefferies v prosincové zprávě. Naproti tomu do výzkumu, vývoje a kapitálových výdajů investovaly ve stejném období 39 miliard dolarů.
Analytici každopádně zpochybňují, jak by si Trump mohl takový požadavek vůči firmám vynutit a na koho by se vztahoval. „Bylo by to zakotveno ve smlouvách? Zdá se, že jde opět o překročení pravomocí,“ napsali analytici Jefferies. „Dodavatelé se pravděpodobně budou bránit a poukazovat na vyvážený přístup, který odměňuje všechny zainteresované strany, včetně investorů i zákazníků,“ dodali.