Akciové trhy míří nahoru. Slušná data doplňuje optimismus o Íránu

20.02.2026 11:39
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akcie zahajují páteční obchodování růstem, přičemž sentiment mírně podpořily předběžné indexy nákupních manažerů, které v eurozóně ukázaly na zlepšení mezi lednem a únorem. Hlavním tématem však zůstává geopolitika – zejména vývoj kolem Íránu, kde trhy v tuto chvíli spíše počítají s umírněným scénářem bez většího dopadu na ceny ropy či globální riziková aktiva. Dluhopisy se po včerejším posílení stabilizují, drahé kovy rostou a eurodolar oslabuje k úrovni 1,1760, zatímco koruna zůstává bez výraznějších změn.

Po včerejší lehce červené seanci na Wall Street se evropským trhům daří dopoledne stoupat. DAX přidává 0,4 procenta, FTSE100 je +0,7 pct, CAC40 roste o 0,9 pct a AEX si i přes zaostávání připisuje aspoň 0,3 pct. Americké futures se nacházejí pár desetin procenta v plusu.

Náladu v Evropě mohly dopoledne trochu vylepšit předběžné indexy nákupních manažerů, které na úrovni eurozóny vykázaly zlepšení mezi lednem a únorem a nepatrně překonaly odhady. Slušně se vyvíjela situace v Německu, obecně hodně spojeném s obavami z cel, energií nebo čínské konkurence. Efekt dat ale nelze přeceňovat, trh na ně rychle zapomene.

Jako podstatnější téma se nyní jeví geopolitika. Díky posilování americké vojenské přítomnosti v oblasti na sebe čím dál větší pozornost stahuje Írán. Vedle spekulací o možném bezprostředním zásahu USA ale trh vnímá také historicky velmi malý dopad podobných akcí. Akcie typicky znervózní jen velmi krátce, a to samé v posledních případech platilo dokonce i pro ropu. Její cena, která by mohla sloužit jako indikátor očekávání možných problémů v regionu, dnes klesá asi o 0,6 procenta, čímž koriguje předchozí nárůst. Zdá se tedy, že trh dává přednost verzi, že Írán kývne na jadernou dohodu, případně že vojenský zásah bude extrémně krátký a obejde se bez materiálního dopadu na ropnou infrastrukturu. Ostatně, ve volebním roce není vyšponování ceny ropy ani v Trumpově zájmu. A je pravděpodobné, že sentiment kolem ropy se přenáší i na vztah investorů k riziku.

Dluhopisy si včera nakonec polepšily, načež dnes vykazují pouze nevýrazné změny. Eurodolar mezitím pokročil níž na 1,1760. Drahé kovy zdražují, přičemž zlato pomalu, zato u stříbra jako obvykle vidíme větší změny (+3,9 pct). Koruna opět pouze drží pozice.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:36 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2395 -0.0269 24.2582 24.2287
CZK/USD 20.6060 0.0437 20.6490 20.5860
HUF/EUR 379.1672 -0.0923 379.6738 378.6210
PLN/EUR 4.2244 0.0409 4.2277 4.2197
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1270 -0.0706 8.1366 8.1137
JPY/EUR 182.7740 0.2092 183.0500 182.2307
JPY/USD 155.3750 0.2918 155.6450 154.9160
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8732 -0.1030 0.8751 0.8729
CHF/EUR 0.9129 0.0658 0.9137 0.9115
NOK/EUR 11.2698 0.0999 11.2874 11.2367
SEK/EUR 10.6690 -0.0478 10.6851 10.6485
USD/EUR 1.1763 -0.0892 1.1776 1.1743
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4166 -0.0141 1.4253 1.4148
CAD/USD 1.3687 0.0329 1.3703 1.3680
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


