Akciové trhy míří nahoru. Slušná data doplňuje optimismus o Íránu

Evropské akcie zahajují páteční obchodování růstem, přičemž sentiment mírně podpořily předběžné indexy nákupních manažerů, které v eurozóně ukázaly na zlepšení mezi lednem a únorem. Hlavním tématem však zůstává geopolitika – zejména vývoj kolem Íránu, kde trhy v tuto chvíli spíše počítají s umírněným scénářem bez většího dopadu na ceny ropy či globální riziková aktiva. Dluhopisy se po včerejším posílení stabilizují, drahé kovy rostou a eurodolar oslabuje k úrovni 1,1760, zatímco koruna zůstává bez výraznějších změn.
Po včerejší lehce červené seanci na Wall Street se evropským trhům daří dopoledne stoupat. DAX přidává 0,4 procenta, FTSE100 je +0,7 pct, CAC40 roste o 0,9 pct a AEX si i přes zaostávání připisuje aspoň 0,3 pct. Americké futures se nacházejí pár desetin procenta v plusu.
Náladu v Evropě mohly dopoledne trochu vylepšit předběžné indexy nákupních manažerů, které na úrovni eurozóny vykázaly zlepšení mezi lednem a únorem a nepatrně překonaly odhady. Slušně se vyvíjela situace v Německu, obecně hodně spojeném s obavami z cel, energií nebo čínské konkurence. Efekt dat ale nelze přeceňovat, trh na ně rychle zapomene.
Jako podstatnější téma se nyní jeví geopolitika. Díky posilování americké vojenské přítomnosti v oblasti na sebe čím dál větší pozornost stahuje Írán. Vedle spekulací o možném bezprostředním zásahu USA ale trh vnímá také historicky velmi malý dopad podobných akcí. Akcie typicky znervózní jen velmi krátce, a to samé v posledních případech platilo dokonce i pro ropu. Její cena, která by mohla sloužit jako indikátor očekávání možných problémů v regionu, dnes klesá asi o 0,6 procenta, čímž koriguje předchozí nárůst. Zdá se tedy, že trh dává přednost verzi, že Írán kývne na jadernou dohodu, případně že vojenský zásah bude extrémně krátký a obejde se bez materiálního dopadu na ropnou infrastrukturu. Ostatně, ve volebním roce není vyšponování ceny ropy ani v Trumpově zájmu. A je pravděpodobné, že sentiment kolem ropy se přenáší i na vztah investorů k riziku.
Dluhopisy si včera nakonec polepšily, načež dnes vykazují pouze nevýrazné změny. Eurodolar mezitím pokročil níž na 1,1760. Drahé kovy zdražují, přičemž zlato pomalu, zato u stříbra jako obvykle vidíme větší změny (+3,9 pct). Koruna opět pouze drží pozice.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:36 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2395
|-0.0269
|24.2582
|24.2287
|CZK/USD
|20.6060
|0.0437
|20.6490
|20.5860
|HUF/EUR
|379.1672
|-0.0923
|379.6738
|378.6210
|PLN/EUR
|4.2244
|0.0409
|4.2277
|4.2197
|CNY/EUR
|8.1270
|-0.0706
|8.1366
|8.1137
|JPY/EUR
|182.7740
|0.2092
|183.0500
|182.2307
|JPY/USD
|155.3750
|0.2918
|155.6450
|154.9160
|GBP/EUR
|0.8732
|-0.1030
|0.8751
|0.8729
|CHF/EUR
|0.9129
|0.0658
|0.9137
|0.9115
|NOK/EUR
|11.2698
|0.0999
|11.2874
|11.2367
|SEK/EUR
|10.6690
|-0.0478
|10.6851
|10.6485
| USD/EUR
|1.1763
|-0.0892
|1.1776
|1.1743
|AUD/USD
|1.4166
|-0.0141
|1.4253
|1.4148
|CAD/USD
|1.3687
|0.0329
|1.3703
|1.3680