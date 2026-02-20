Hledat v komentářích

Skupina CSG dodá členské zemi NATO munici za nižší stovky miliony eur

20.02.2026 11:42
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Czechoslovak Group (CSG) získala prostřednictvím své společnosti Excalibur International kontrakt ve výši nižších stovek milionů eur s nejmenovaným ministerstvem obrany členské země NATO v západní Evropě. V rámci kontraktu CSG dodá desetitisíce kusů dělostřelecké a minometné munice.

Zakázku český zbrojař majitele Michala Strnada dostal na základě urychleného zadávacího řízení kvůli naléhavé potřebě „doplnit zásoby munice ozbrojených sil členské země NATO“, uvádí firma v páteční tiskové zprávě.

S Excaliburem bude na zakázce úzce spolupracovat MSM Group, která rovněž spadá pod skupinu CSG. „Výrobu munice zajistí firmy spadající do MSM Group, jež zahrnuje velké evropské producenty dělostřelecké, minometné i tankové a středorážové munice splňující standardy NATO, jako jsou VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada nebo ZVI,“ stojí ve zprávě.

„Skupina CSG dlouhodobě nabízí své výrobní kapacity nejen zákazníkům z prostředí NATO, ale i spolehlivým partnerům mimo něj, a přispívá tak k posílení významu evropského obranného průmyslu ve světě v kontextu současné složité mezinárodní situace,“ řekl k dohodě Michal Radouch, obchodní ředitel Excalibur International.

CSG vstoupila koncem ledna na burzu v Amsterdamu s duálním listingem také na neregulovaném Free Market v Praze. Akcie se od své IPO ceny 25 EUR za kus v prvních dnech obchodování vyšvihly nahoru až k ceně 34 EUR za kus. Začátkem tohoto týdne se propadly až k úrovni 28,5 EUR, dnes dopoledne se obchodují na 30 EUR za kus.

Patria Finance tento akciový titul pokrývá s doporučením „držet“ a 12měsíční cílovou cenou 33 EUR. Více se dočtete ZDE: Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou

Zdroj foto: Czechoslovak Group

