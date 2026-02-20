Americké akciové indexy uzavírají týden v zeleném

Americký akciový index S&P 500 dnes 12.2. 2026 posiluje o 0,7 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 0,9 %.
Německý index DAX
posiluje o 1 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,1 % na úroveň 1,1786. Zlato
dnes posiluje o 2 % a obchoduje se na úrovni 5095 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.012 p. b. na úroveň 4,083 %.
Nejvyšší soud USA zrušil rozsáhlé celní tarify, které Donald Trump uvalil na většinu zemí světa, protože překročily jeho prezidentské pravomoci. Trump přesto hledá jiné zákonné cesty, jak cla znovu zavést. Rozhodnutí se netýká cel uvalených z bezpečnostních důvodů, takže některé sektory – například auta, ocel či polovodiče – dále čelí vyšším sazbám.