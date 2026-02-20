Hledat v komentářích

Americké akciové indexy uzavírají týden v zeleném

20.02.2026 22:02
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 12.2. 2026 posiluje o 0,7 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také posiluje, a to o 0,9 %.

Německý index DAX posiluje o 1 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,1 % na úroveň 1,1786. Zlato dnes posiluje o 2 % a obchoduje se na úrovni 5095 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.012 p. b. na úroveň 4,083 %.

Nejvyšší soud USA zrušil rozsáhlé celní tarify, které Donald Trump uvalil na většinu zemí světa, protože překročily jeho prezidentské pravomoci. Trump přesto hledá jiné zákonné cesty, jak cla znovu zavést. Rozhodnutí se netýká cel uvalených z bezpečnostních důvodů, takže některé sektory – například auta, ocel či polovodiče – dále čelí vyšším sazbám.


