Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?

Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?

22.02.2026 10:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Spojené státy dosahují vysokých obchodních deficitů a podle ekonoma Scotta Sumnera existuje řada možností, jak za ně zaplatí. Jak ukazuje vývoj v Japonsku, může dojít k tomu, že se situace obrátí a Spojené státy se dostanou do stavu, kdy budou naopak více vyvážet než dovážet. Existují ale i alternativní možnosti včetně inflačního splácení dluhů nebo vysoké zisky amerických společností generované v zahraničí. Ve druhé části své úvahy ekonom více rozebírá další vývoj v USA a popisuje, jak velký vliv na obchodní bilanci mají příjmy ze zahraničních investic. Tedy i to, kam daná země v zahraničí investuje.

„Můj vlastní názor je, že USA nejsou jako Japonsko,“ píše Sumner. Podle něj tedy v jeho zemi jen tak nedojde k překlopení deficitů do přebytků. Generování zisků v zahraničí, nákup amerických nemovitostí cizinci, imigrace a inflace mohou být podle něj dostatečně silnými faktory na to, aby Spojené státy nepřešly do stavu, kdy budou více vyvážet než dovážet (viz včerejší Víkendář). „Očekávám, že nějaká kombinace vysokých zisků nadnárodních společností, prodeje amerických nemovitostí, imigrace a inflačního splácení dluhů bude stačit k tomu, aby se vše prodloužilo o dalších nejméně 50 let. Ale to je jen takové tušení a nikdo by této mé předpovědi neměl přikládat velkou váhu.“

Ekonom se pak věnuje i dalším zemím, které jsou výraznou částí globálních obchodních toků. Čína podle něj pravděpodobně drží méně amerických akcií než Japonsko a více státních dluhopisů. Tedy méně aktiv s vyššími výnosy a více těch, které generují nižší výnosy. A její pozici ekonom hodnotí tak, že „na rozdíl od Japonska není Čína připravena na odchod do důchodu“. Nemá tedy takovou pozici na straně nahromaděných zahraničních aktiv, aby z nich dokázala financovat významnější část domácí spotřeby. K Německu ekonom píše:

„V roce 2024 mělo Německo přebytek běžného účtu ve výši 5,7 % HDP, což je dokonce více než přebytek Japonska. Na rozdíl od Japonska však mělo Německo zhruba srovnatelný obchodní přebytek. To může odrážet skutečnost, že Němci jsou známí jako opatrní investoři. A možná ze zahraničních aktiv, která nashromáždili ze svých příjmů z vývozu, dosáhli menších investičních výnosů než Japonci.“

Když se „merkantilisté ve Washingtonu“ podle Sumnera snaží vysvětlit obchodní bilance, „značně přeceňují důležitost faktorů, jako jsou nízké mzdy.“ Naopak podceňují důležitost investičního sektoru – toho, kam daná země investuje a jaké z toho má příjmy (viz výše). Úroveň mezd totiž například vůbec nevysvětluje, proč má nyní Německo velký obchodní přebytek, zatímco Japonsko vykazuje deficit. „Německé mzdy jsou totiž ve skutečnosti zhruba o 75 % vyšší než japonské.“

Podle ekonoma se tedy „spíše zdá, že Japonsko dosáhlo vyšších výnosů ze svých zahraničních aktiv. A tyto příjmy ze zahraničí mají dopad na to, jak se vyvíjí poměr japonských exportů a importů. Jinak řečeno, „investiční účet pohání obchodní účet.“


Čtěte více:

Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
21.02.2026 10:02
Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
Ekonom Scott Sumner na stránkách The Pursuit of Happiness píše, že ame...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
22.02.2026
10:01Víkendář: Čína na rozdíl od Japonska není připravena na odchod do důchodu. Co Německo?
21.02.2026
10:02Víkendář: Jak budou Američané platit za své deficity?
20.02.2026
22:02Americké akciové indexy uzavírají týden v zeleném  
18:17MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o výplatě výnosu podřízených Tier 2 dluhopisů
17:22Investice do AI, klesající odkupy a kolik by to vlastně mělo vynášet?
16:11Dlouho očekávané rozhodnutí konečně padlo. Nejvyšší soud USA zrušil Trumpova cla
15:57Pětice evropských velmocí vyvine levné protivzdušné systémy inspirované Ukrajinou
15:30Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů  
15:07Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené
13:02Perly týdne: Rotace zpět k Mag7 a dno na kryptu a softwaru
12:00Vláda udělá kroky k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ, potvrdil Havlíček
11:42Skupina CSG dodá členské zemi NATO munici za nižší stovky miliony eur
11:39Akciové trhy míří nahoru. Slušná data doplňuje optimismus o Íránu  
10:33Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů
8:55Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit  
8:43Rozbřesk: Růst amerického HDP: už ne šokující, ale stále solidní
6:06Poptávka po AI kabeláži zrychluje. Credo má 30% potenciál růstu, tvrdí Goldman Sachs  
19.02.2026
22:00Americké trhy zakončují v záporu  
17:38Čínská záhada se nekoná
15:43Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět