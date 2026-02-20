Lee: Inflace půjde na úrovně před rokem 2020, AI bude vytvářet vítěze a poražené

Tom Lee stojí v čele společností Bitmine Immersion a Fundstrat a na CNBC nyní uvedl, že akciový trh zřejmě nebude klást moc velkou váhu na současná data z trhu práce. Je totiž pravděpodobné, že umělá inteligence bude působit negativně na tvorbu pracovních míst a trh se bude zaměřovat zejména na tento dlouhodobější vývoj.
Lee si myslí, že reakce trhů na oznámení o tom, že Kevin Warsh bude budoucím šéfem americké centrální banky, nedávala moc smysl. Warsh je totiž sice považován za jestřába a zřejmě bude prosazovat další pokles sazeb, „chce ale také menší rozvahy centrální banky.“ Ústředním tématem letošního roku pak bude dopad umělé inteligence na pracovní místa a na softwarové společnosti. Ty v minulosti „dobývaly celý svět a nyní je dobývá umělá inteligence“.
AI a její vliv na softwarové společnosti přitom bude podle investora představovat deflační faktor. To bude mít svůj dopad i na nastavení monetární politiky. Inflace by se totiž mohla už nyní dostávat na standard, který panoval před rokem 2020. Fed tak bude mít znatelný prostor pro další pokles sazeb, protože prostředí bude dezinflační.“ Bylo by ale takové nastavení pozitivní pro akciový trh? Na jednu stranu by totiž mohla přijít dezinflace a další pokles sazeb, na stranu druhou je tu ale související negativní dopad AI na softwarové společnosti. Jak by se trh v takovém prostředí choval?
Lee si myslí, že akciím by popsaný vývoj prospíval, „ale vytvářel by vítěze a poražené“. „Minulý rok byly v kurzu velké technologické firmy, nyní se nakupuje energetika, průmysl, komodity, čipy. Software může v čistém vyjádření ztrácet, proběhne určité přerozdělení hodnoty.“ Pokud by přišla větší rotace směrem od skupiny velkých technologických společností, celý americký trh by mohl projít určitou korekcí. Zčásti by totiž investoři mohli kupovat jiné americké firmy a sektory, „ale pravděpodobně by to bylo pozitivní i pro neamerické trhy.“
Lee dříve hovořil o rally na bitcoinu, předpověď mu ale nevyšla. Zmínil v této souvislosti snižování finanční páky ve zmíněném odvětví, negativní sentiment živily některé kroky amerického prezidenta. A roli mohla hrát i určitá rotace směrem ke zlatu ve chvíli, kdy kryptoměny klesaly, zlato rostla a držitelé prvních aktiv začali přehodnocovat svou strategii. Podle Leeho ale může být na kryptoměnách už dosaženo dna a jejich dlouhodobá investiční teze je poměrně pozitivní.