Akcie smazaly část zisku po zveřejnění zápisu Fedu

18.02.2026 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes umazaly část předchozího růstu poté, co zveřejněný zápis z jednání Fedu ukázal obnovené obavy několika představitelů centrální banky z přetrvávající inflace. Trh tak reagoval na kombinaci solidních makrodat a opatrného tónu Fedu. Dluhopisy oslabily, zatímco ropa výrazně posílila.

Index S&P 500 smazal většinu denního růstu, který během seance dosahoval až 1 %, poté co zápis uvedl, že několik členů Fedu je připraveno podpořit případné zvýšení sazeb, pokud inflace zůstane nad cílem. Po nedávné technologické korekci způsobené obavami o vývoj v oblasti umělé inteligence investoři dál hledají dno v segmentu, který byl hlavním motorem býčího trhu.

Zápis z jednání FOMC konaného 27. a 28. ledna ukázal, že výrazná většina členů vidí v posledních měsících menší rizika pro zaměstnanost, zatímco riziko trvale vyšší inflace zůstává podle nich dominantní. Allianz uvedla, že zápis odpovídá scénáři, v němž jsou snížení sazeb na delší dobu mimo hru.

Makrodata zároveň potvrdila solidní výkonnost americké ekonomiky. Průmyslová výroba v lednu vzrostla nejvíce za téměř rok. Objednávky kapitálového zboží v prosinci překonaly očekávání a zahájená výstavba domů vzrostla na pětiměsíční maximum. Index S&P 500 se obchodoval kolem 6 860 bodů. Výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 2 bazické body na 4,08 %. Prodej 20letých dluhopisů v objemu 16 miliard dolarů zaznamenal slabou poptávku. Dolar posílil o 0,5 %. Bitcoin klesl k úrovni 66 000 dolarů a cena ropy vyskočila vzhůru kvůli obavám z možného konfliktu na Blízkém východě.

Trh se zároveň stále snaží překonat hranici 7 000 bodů na indexu S&P 500, kterou poprvé testoval už v říjnu. Analytici uvádějí, že akcie obnovily růstovou dynamiku, ale bude potřeba trvalejší momentum, aby se klíčová hranice podařila jasně překonat. Bank of America zaznamenala minulý týden výprodeje amerických akcií v objemu 8,3 miliardy dolarů, což byl třetí nejvyšší odliv od roku 2008.

Podle Piper Sandler zůstává americký trh v režimu rotace, nikoli v režimu zlomového poklesu. Analytici zdůrazňují, že rok 2026 se zatím rýsuje jako prostředí příznivé pro aktivní výběr akcií. Podle Fundstrat se sentiment v posledním týdnu zhoršil, ale samotné indexy zůstávají odolné. Investoři sledují vývoj kolem AI, kde se nálada rychle změnila od pochybností o monetizaci investic hyperscale hráčů k obavám o širší dopady umělé inteligence na tradiční byznys modely. Tato změna vyvolala prudké rotační pohyby a zvýšenou volatilitu.

Trh zatěžují i technické vlivy spojené s vysokým podílem systematických strategií, retailových toků a CTA fondů. Wolfe Research upozorňuje, že otázkou přelomových týdnů je, co může změnit aktuální dynamiku vnímání AI rizik. Rychle rostoucí kapitálové výdaje hyperscalerů pravděpodobně narazí na úzká hrdla ve výstavbě datových center, což může vyvolat zpoždění investic a ulevit softwarovým titulům pod tlakem.

Podle UBS by investoři měli posoudit svou expozici v technologickém sektoru a zvážit diverzifikaci směrem k oblastem s příznivějším poměrem rizika a výnosu jako jsou průmysl, banky, zdravotnictví, utilities nebo spotřební sektor. Trh zároveň čeká na příchod další vlny primárních úpisů, ale ta se zpožďuje. Několik firem oznámilo odklady plánovaných IPO a tržní volatilita přibrzdila nejsilnější začátek roku od roku 2021. Pozornost investorů pak míří také na blížící se expiraci opcí v hodnotě 3 bilionů dolarů.

Z firemních zpráv zaujalo, že Mark Zuckerberg čelil dotazům ohledně používání Instagramu dětmi mladšími 13 let. Meta plánuje nasadit miliony čipů Nvidia. Berkshire Hathaway snížila podíl v Amazonu o více než 75 % a zároveň investovala do New York Times. Tesla upravila marketingové materiály v Kalifornii, aby mohla dál prodávat vozy bez přerušení. Google a Apple představily nové AI funkce zaměřené na hudbu a nové modely zařízení. Palo Alto Networks zklamal slabším výhledem. Powerlaw plánuje prodej podílů v Andurilu, SpaceX, OpenAI a Anthropicu. Moderna oznámila, že FDA přehodnotí rozhodnutí o schválení její chřipkové vakcíny. Kraft Heinz mění vedení v Severní Americe. Americké banky pracují na tokenizaci depozit. Uber plánuje investice do nabíjecí infrastruktury. Regulace zasáhla platformu Kalshi. BAE Systems očekává další růst obranného sektoru.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: +0,59 %, NASDAQ 100: +0,81 % a Dow Jones : +0,27 %.



