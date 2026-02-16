Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura

Prečo iba pre niektoré veľké firmy, stačí sa pozrieť na úroky HÚ v CZK a v EUR. Bežný ľudia napr. s HÚ ale aj s bežnými úvermi by platili menšie úroky a zostávalo by im viac v peňaženke. Taktiež aj obsluha štátneho dlhu by ČR vyšla podstatne lacnejšie ako teraz pri CZK. Výnos na českých ŠD je cca 4,4%, keby mala ČR euro, tak by ste boli na úrovni cca nemeckých, čiže okolo 2,7% - 2,8% Ten rozdiel teraz platí naviac daňový poplatník. Keď obyčajný človek prekročí české hranice už musí riešiť nákup cudzej meny a zaplatiť kurzový spred. Na Slovensku máme euro a to je asi jediná dobrá vec, ktorá za posledných 20 rokov u nás zrealizovala. Získali na tom všetci, ľudia aj firmy. Aj keď na Slovensku vládne bizár, tak som presvedčený, keby sa urobil prieskum, kto by chcel späť SKK, tak drvívá väčšina by bola za euro.
Tix
Zavedlo se to za Dzurindu a bylo jasné,že to Fico nezmění... cesta zpět není,tak jednoduchá... rozhoduje, jak šlape ekonomika ... v tom nikomu ani euro nepomůže.
roxy music