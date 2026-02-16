Hledat v komentářích

Švédsko kvůli geopolitickým změnám zvažuje zavedení eura

16.02.2026 11:18
Autor: ČTK

Švédsko znovu otevírá debatu o možném přijetí eura v?reakci na měnící se geopolitické prostředí a snahu prohloubit vazby s Evropskou unií. Diskuse přichází více než dvacet let po referendu, ve kterém Švédové společnou měnu odmítli, a probíhá v době, kdy země po ruské invazi na Ukrajinu výrazně posílila svou bezpečnostní orientaci vstupem do NATO. Výsledek hodnocení však přijde až po zářijových parlamentních volbách.

Švédsko znovu zvažuje, že místo švédské koruny zavede euro. Největší severskou ekonomiku k tomu vedou obavy z geopolitického vývoje a snaha posílit vztahy s partnery v Evropské unii.

Švédská vláda v této věci podnikla první opatrné kroky na konci minulého měsíce. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová z Umírněné strany v parlamentu navrhla, aby se prošetřily klady a zápory přijetí eura. "Svět se mění, i EU se mění," řekla na parlamentním zasedání Svantessonová. "Musíme se proto také odvážit hodnotit, zkoumat a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, švédských domácností a švédských podniků," dodala.

Švédsko čekají v září parlamentní volby. Vyhodnocení debaty ohledně zavedení jednotné evropské měny má přijít ale až po nich.

Švédsko provedlo zásadní obrat už po plné ruské invazi na Ukrajinu, když tradičně vojensky neutrální země vstoupila v březnu 2024 do Severoatlantické aliance. Přijetí eura by bylo dalším takovým posunem, píše Bloomberg.

Švédští voliči v referendu v roce 2003 společnou evropskou měnu odmítli. Tehdy zvítězil názor, že vlastní měna umožní lépe reagovat na ekonomické výkyvy. Nyní ale geopolitické obavy dodaly debatě o přijetí eura nový rozměr.

Menší ekonomiky jsou v éře soupeření velmocí vystaveny riziku, píše Bloomberg. Vedle hrozeb ze strany Ruska a Číny teď ještě přibyla nevyzpytatelná zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se například snaží získat Grónsko, které patří Dánsku.

"Švédsko je nyní plnohodnotným členem NATO a my posilujeme naši obranu po boku partnerů z EU," uvedla v parlamentu švédská zákonodárkyně z Liberální strany Cecilia Rönnová. "Ale stále stojíme jednou nohou venku, v tom smyslu, že nejsme součástí měnové spolupráce," dodala.

Švédsko je co do rozlohy zhruba pětkrát větší než Česká republika, obě země ale mají zhruba stejný počet obyvatel a Švédsko má i vyšší hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele. Česká republika je členem NATO i Evropské unie a vstupem do EU se zavázala i k přijetí eura. Ani po širší ruské invazi na Ukrajinu ale jasně nedeklarovala, kdy tak hodlá učinit.

 

Čtěte více:

Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
25.09.2025 13:56
Řetězec H&M zvýšil zisk a překonal odhady, těží ze zájmu o podzimní kolekce
Švédský oděvní řetězec H&M ve třetím čtvrtletí svého finančního roku z...
Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent
08.10.2025 14:32
Akcie Verisure rostly při svém debutu o více než 20 procent
Švédská bezpečnostní firma Verisure je od středy obchodovatelná na bur...
Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent
23.10.2025 11:10
Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent
Akcie automobilky Volvo Car letí ve čtvrtek dopoledne vzhůru o více ne...
Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
05.01.2026 16:26
Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
Nábytkářský gigant IKEA si prochází jedním z nejtěžších období ve své ...


    tak není mi zcela jasné,
    16.02.2026 12:14

    jakou roli v tom ta geopolitika hraje. Z nejbližších 3 sousedících zemí má Euro je Finsko. Další geopolitické důvody nevidím, když jsme všichni jedna EU a Schengen rodina. Dokonce tam nevidím ani žádnou spojitost s konfliktem na Ukrajině. prostě buď Euro je a nebo není, buď ručíš nebo neručíš, buď můžeš ovlivnit nebo nemůžeš ovlivnit. Prostě zase jenom prachy, prachy a prachy
    keksa
      Re: tak není mi zcela jasné,
      16.02.2026 12:24

      V dobách jako je tato, je větší integrace velmi logická a Švédi nejsou hloupí. Navíc Dánsko má měnu pevně navázanou na Euro, tedy SKK je jen slušivý svetřík, pod kterým se skrývá Euro. Třeba pro nás je Euro z 90% jasná volba, jen jsou tu všichni z mě neznámého důvodu úplně odtržení od reality.
      Individualita
        16.02.2026 12:53

        ... a euro je záruka čeho,jako že se nebudou sekat dluhy,zvedat mandatorní výdaje?... pro některé velké firmy,tomu rozumím ale celkově?
        roxy music
          16.02.2026 13:19

          Prečo iba pre niektoré veľké firmy, stačí sa pozrieť na úroky HÚ v CZK a v EUR. Bežný ľudia napr. s HÚ ale aj s bežnými úvermi by platili menšie úroky a zostávalo by im viac v peňaženke. Taktiež aj obsluha štátneho dlhu by ČR vyšla podstatne lacnejšie ako teraz pri CZK. Výnos na českých ŠD je cca 4,4%, keby mala ČR euro, tak by ste boli na úrovni cca nemeckých, čiže okolo 2,7% - 2,8% Ten rozdiel teraz platí naviac daňový poplatník. Keď obyčajný človek prekročí české hranice už musí riešiť nákup cudzej meny a zaplatiť kurzový spred. Na Slovensku máme euro a to je asi jediná dobrá vec, ktorá za posledných 20 rokov u nás zrealizovala. Získali na tom všetci, ľudia aj firmy. Aj keď na Slovensku vládne bizár, tak som presvedčený, keby sa urobil prieskum, kto by chcel späť SKK, tak drvívá väčšina by bola za euro.
          Tix
            16.02.2026 13:26

            Zavedlo se to za Dzurindu a bylo jasné,že to Fico nezmění... cesta zpět není,tak jednoduchá... rozhoduje, jak šlape ekonomika ... v tom nikomu ani euro nepomůže.
            roxy music
