Detail - články  
Ekonomika USA koncem roku brzdila spolu s výpadkem vývozu a vládních výdajů

20.02.2026 15:30, aktualizováno: 20.2. 15:40
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Aktualizováno
Po velmi silném růstu přišlo zpomalení. Americká ekonomika v posledním čtvrtletí 2025 rostla o 1,4 procenta oproti 4,4 v předešlém kvartálu. Čekalo se udržení podstatně silnějšího tempa, 2,8 % (vše anualizované mezikvartální změny).

