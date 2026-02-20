Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů

Nvidia jedná o investici až do výše 30 miliard dolarů do OpenAI v rámci nového investičního kola, které by AI startup stojící za ChatGPT mohlo ocenit na 830 miliard dolarů. Ovšem zatímco deník Financial Times (FT) a agentura Reuters píšou, že tato investice by nahradila dřívější 100miliardový závazek oznámený loni v září, tak podle zdrojů CNBC je 30miliardová investice od té 100miliardové oddělená.
Nová investice je součástí nového fundraisingového kola, v němž OpenAI usiluje o získání více než 100 miliard dolarů, což by společnost ohodnotilo na přibližně 830 miliard dolarů a představovalo by to jeden z největších soukromých kapitálových sběrů v historii, informuje Reuters.
Podle agentury se pak tohoto kola financování pravděpodobně zúčastní také SoftBank Group a Amazon, což by jen potvrdilo čím dál větší propojení finančních a strategických vazeb mezi velkými technologickými společnostmi.
Podle zdrojů FT by 30miliardový závazek měl nahradit zářijovou dohodu o investici až do výše 100 miliard dolarů na infrastrukturu, jež se váže k postupným investicím Nvidie do OpenAI v průběhu několika let, a to při zavádění nových výpočetních výkonů. První várka ve výši 10 miliard dolarů měla být nasazena až po dokončení prvního gigawattu.
CNBC se ale ve své zprávě odvolává na zdroj, který uvádí, že nynější dohoda o 30 miliardách je od té 100milairdové oddělená, přičemž se k žádným milníkům neváže.
Nvidia se k věci odmítla vyjádřit.
V posledních měsících se spekulovalo, zda je onen 100miliardový kontrakt stále na stole. Třeba Wall Street Journal psal, že dohoda se ocitla „na ledu“, ačkoliv den nato to šéf Nvidie Jensen Huang popřel.
Na druhé straně sama Nvidia už v listopadu ve své čtvrtletní finanční zprávě uvedla, že "není žádná záruka, že uzavřeme definitivní dohody s OpenAI nebo u jiných potenciálních investic."
Generální ředitel OpenAI Sam Altman se snažil obavy ohledně dohody ignorovat a v příspěvku na X napsal, že společnost ráda spolupracuje s Nvidií a že "nechápe, odkud se všechna tahle šílenost bere“, připomněl CNBC.