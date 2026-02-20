Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů

Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů

20.02.2026 10:33
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Nvidia jedná o investici až do výše 30 miliard dolarů do OpenAI v rámci nového investičního kola, které by AI startup stojící za ChatGPT mohlo ocenit na 830 miliard dolarů. Ovšem zatímco deník Financial Times (FT) a agentura Reuters píšou, že tato investice by nahradila dřívější 100miliardový závazek oznámený loni v září, tak podle zdrojů CNBC je 30miliardová investice od té 100miliardové oddělená.

Nová investice je součástí nového fundraisingového kola, v němž OpenAI usiluje o získání více než 100 miliard dolarů, což by společnost ohodnotilo na přibližně 830 miliard dolarů a představovalo by to jeden z největších soukromých kapitálových sběrů v historii, informuje Reuters.

Podle agentury se pak tohoto kola financování pravděpodobně zúčastní také SoftBank Group a Amazon, což by jen potvrdilo čím dál větší propojení finančních a strategických vazeb mezi velkými technologickými společnostmi.

Podle zdrojů FT by 30miliardový závazek měl nahradit zářijovou dohodu o investici až do výše 100 miliard dolarů na infrastrukturu, jež se váže k postupným investicím Nvidie do OpenAI v průběhu několika let, a to při zavádění nových výpočetních výkonů. První várka ve výši 10 miliard dolarů měla být nasazena až po dokončení prvního gigawattu.

CNBC se ale ve své zprávě odvolává na zdroj, který uvádí, že nynější dohoda o 30 miliardách je od té 100milairdové oddělená, přičemž se k žádným milníkům neváže.

Nvidia se k věci odmítla vyjádřit.

V posledních měsících se spekulovalo, zda je onen 100miliardový kontrakt stále na stole. Třeba Wall Street Journal psal, že dohoda se ocitla „na ledu“, ačkoliv den nato to šéf Nvidie Jensen Huang popřel.

Na druhé straně sama Nvidia už v listopadu ve své čtvrtletní finanční zprávě uvedla, že "není žádná záruka, že uzavřeme definitivní dohody s OpenAI nebo u jiných potenciálních investic."

Generální ředitel OpenAI Sam Altman se snažil obavy ohledně dohody ignorovat a v příspěvku na X napsal, že společnost ráda spolupracuje s Nvidií a že "nechápe, odkud se všechna tahle šílenost bere“, připomněl CNBC.


Čtěte více:

PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
18.02.2026 16:00
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sek...
Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman
19.02.2026 15:43
Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman
Pokrok čínských technologických společností, nejen v umělé inteligenci...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.02.2026
11:42Skupina CSG dodá členské zemi NATO munici za nižší stovky miliony eur
11:39Akciové trhy míří nahoru. Slušná data doplňuje optimismus o Íránu  
10:33Nvidia jedná s OpenAI o nové investici za 30 miliard dolarů
8:55Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit  
8:43Rozbřesk: Růst amerického HDP: už ne šokující, ale stále solidní
6:06Poptávka po AI kabeláži zrychluje. Credo má 30% potenciál růstu, tvrdí Goldman Sachs  
19.02.2026
22:00Americké trhy zakončují v záporu  
17:38Čínská záhada se nekoná
15:43Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman
14:25Walmart díky online prodeji zvýšil tržby, zveřejnil ale opatrný výhled
14:01Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje
12:33Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste
12:14Blíží se čas, kdy kvantové počítače budou součástí datacenter. Průlom může přijít už v roce 2027
11:29ČEZ, a.s.: Volba místopředsedů dozorčí rady
11:14Lepšímu sentimentu se nečekaně postavil do cesty Fed. Evropa se červená  
10:54Booking výhledem překonává odhady. Zároveň chystá stock-split 25 ku 1  
9:33Účetní zásah u Nissanu stáhl výsledky Renaultu do hluboké ztráty, tržby ale vzrostly o tři procenta
9:10Airbus zvýšil zisk o třetinu, ale výrobu brzdí chybějící motory
8:51Kofole klesly tržby, Nestlé zvažuje prodej podílu ve zmrzlinách a Fed zmiňuje i možnost zvýšení sazeb  
8:51Rozbřesk: Jestřábí zápis z posledního sezení Fedu vylučuje snížení sazeb v březnu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
14:30USA - HDP, q/q a
14:30USA - Výdaje na osobní spotřebu, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
16:00USA - Prodeje nových domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět