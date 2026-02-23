Hledat v komentářích

Slovenští novináři zpochybňují smlouvy CSG za miliardy, USA zastavují výběr cel podle IEEPA, ale Trump zavádí nové 15% clo

Slovenští novináři zpochybňují smlouvy CSG za miliardy, USA zastavují výběr cel podle IEEPA, ale Trump zavádí nové 15% clo

23.02.2026 8:47
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Slovenští novináři upozorňují na pochybnosti kolem velkých obranných kontraktů CSG, zatímco globální trhy zpracovávají rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které ruší Trumpova cla uvalená podle zákona IEEPA. Trump ale zároveň zavádí nové plošné celní sazby ve výši 15 %, což posiluje napětí a zmatek v globálních obchodních vztazích. Trhy sledují také vývoj kolem Íránu, silnou zimní bouři na východě USA i posuny v jednáních mezi Washingtonem, EU a dalšími státy. Futures jsou kvůli obchodním zmatkům v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,5 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,5 %, S&P 500 mini -0,6 % a Nasdaq 100 mini -0,7 %.

Slovenští novináři tvrdí, že smlouvy mezi slovenským ministerstvem obrany a společností CSG v hodnotě cca 60,4 miliardy eur mohly vyslat pozitivní signál investorům před primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v lednu 2026. Většina této smluvní částky však tvoří rámcové dohody, které CSG nemusí a možná ani nemůže plnit, uvádí Investigativní centrum Jana Kuciaka.

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) zastaví v úterý výběr cel uložených na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) poté, co v pátek Nejvyšší soud USA označil tato cla za nezákonná. Úřad od půlnoci na úterý východního času, tedy 06:01 SEČ, deaktivuje všechny celní kódy související s předchozími příkazy prezidenta Donalda Trumpa souvisejícími s IEEPA. Zastavení výběru zrušených cel se časově shoduje s uvalením nově vyhlášených cel 15 procent pro celý svět na základě jiné právní úpravy, kterými prezident nahradil cla zrušená soudem.

Vydaná zpráva neobsahuje žádné informace o možných refundacích pro dovozce. Nezávislá výzkumná iniciativa Penn-Wharton Budget Model odhaduje, že americké ministerstvo financí na clech zavedených podle IEEPA vybralo více než 175 miliard USD. Tyto peníze by se tak mohly případně vrátit zpět dovozcům.

Po nově oznámené 15% celní sazbě pro všechny země přijde Velká Británie o svou konkurenční výhodu, čímž by jí mohly narůst exportní náklady o 3 miliardy liber. Z rozhodnutí naopak profitují Čína, Indie a Brazílie, přičemž Nové Dillí odložilo cestu do USA, jejímž cílem bylo finalizovat prozatímní dohodu.

Šéf obchodu u Evropského parlamentu Bernd Lange navrhne zmrazení procesu ratifikace obchodní dohody Evropské unie s USA, dokud nebudou od Trumpovy administrativy obdrženy podrobnosti o obchodní politice. Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová varovala, že Trumpovy nejnovější celní kroky mohou narušit obchodní „rovnováhu“ mezi EU a USA.

Trump uvedl, že zvažuje omezené vojenské údery, aby donutil Írán k podpisu nové jaderné dohody, ale případné bombardování by mohlo mít opačný účinek. Očekává se, že íránský ministr zahraničí Abbás Araghči ve čtvrtek v Ženevě obnoví jednání se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem. Mezitím studenti v Teheránu druhý den za sebou pořádali protivládní demonstrace na několika univerzitách.

Silná zimní bouře paralyzovala New York a narušila dopravu na východním pobřeží USA, když vánicím čelí 41 milionů lidí. Meteorologové varovali před „potenciálně ochromujícím“ dopadem, zatímco rostoucí poptávka po vytápění zvýšila americké futures na zemní plyn o téměř 7 %. Společnost Delta Air Lines uvedla, že do úterý pozastaví provoz na newyorských letištích LaGuardia a John F. Kennedy International Airport a také na mezinárodním letišti Boston Logan.

 

    23.02.2026 9:04

    Zákazky, ktoré rezort od nástupu Kaliňáka skupine CSG podpísal dosahujú takmer dvojnásobok tejto trhovej hodnoty: vyše 60 miliárd a 357 miliónov eur. To je o 60 miliárd a 204 miliónov eur viac, než CSG a jej firmy od ministerstva obrany získali od predošlých piatich vlád za posledných 10 rokov – teda Ódorovej, Hegerovej, Matovičovej, Pellegriniho a Ficovej po roku 2016. Objem, ale aj detaily niektorých stámiliónových až miliardových zákaziek pre Strnada mladšieho dlhodobo vyvolávajú pochybnosti o hospodárnom nakladaní s peniazmi štátu, ktorý v roku 2026 prechádza už tretím kolom konsolidácie verejných financií. Vláda chce škrtaním výdavkov, zvyšovaním daní, DPH či odvodov ušetriť 2,7 miliardy eur. Je to len zlomok z toho, čo Kaliňákov rezort sľúbil zaplatiť Strnadovi. Michal Strnad a Robert Kaliňák pri spúšťaní novej linky v ZVS Dubnica v decembri 2025. FOTO TASR - Martin Medňanský Michal Strnad a Robert Kaliňák pri spúšťaní novej linky v ZVS Dubnica v decembri 2025. FOTO TASR - Martin Medňanský Zistenia ICJK však naznačujú, že časť z týchto zmlúv nakoniec Strnadove firmy nemusia plniť, pretože by ich pri súčasných kapacitách pravdepodobne naplniť ani neboli schopné. Taktiež sa nám podarilo vyvrátiť viaceré tvrdenia ministra Kaliňáka o rámcovej megazmluve na tankovú a delostreleckú muníciu za 58 miliárd eur na najbližších sedem rokov. Tú ministerstvo obrany so ZVS Holdingom, v ktorom polovicu vlastní slovenský štát a druhú polovicu CSG, podpísalo na začiatku decembra minulého roka. Nesedia napríklad Kaliňákove tvrdenia o krajinách, ktoré sa údajne chcú pridať, ani o tom, či vedel o pripravovanom vstupe CSG na burzu, alebo o výrobnej kapacite závodov na delostreleckú muníciu. Pomohol Kaliňák so vstupom na burzu? Prečo by však takúto zmluvu Kaliňákov rezort a Strnadova skupina podpisovali? Zdroje ICJK tvrdia, že cieľom mohlo byť pomôcť firme pred vstupom na burzu zvýšiť očakávania investorov, čo mohlo mať aj vplyv na cenu akcií pri ich uvedení v Amsterdame. Czechoslovak Group to popiera: „Vzhľadom k tomu, že plnenie rámcovej zmluvy je podmienené konkrétnymi budúcimi objednávkami, nemá táto zmluva žiadny vplyv na hospodárske výsledky skupiny CSG ... v období pred IPO [ang. Initial Public Offering - slovensky prvotná verejná ponuka akcií, pozn.red.]," tvrdí pre ICJK hovorca CSG Andrej Čírtek a dodáva: „Napriek tomu, že nové projekty CSG môžu byť pre investorov pozitívnym signálom, kľúčovými kritériami zostávajú predovšetkým preukázateľné finančné dáta, teda dosiahnuté hospodárske výsledky a objem potvrdeného backlogu zákaziek [objednávky v rezerve - pozn.red.]," povedal hovorca CSG Čírtek. Rovnako to popiera aj hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý: „Po prvé, [rámcová zmluva] bola podpísaná s vedomím, že sa napĺňať má prostredníctvom medzinárodných odberateľov, pretože ide o prorastové opatrenie Slovenskej republiky a po druhé, rámcové zmluvy bez obsahu nevedia pomôcť v IPO, pretože nevedia byť zaradené do budúcich výnosov spoločnosti, keďže nemajú konkrétne objednávky, teda skutočný záväzok odberateľa. A pre rozšírenie vašich znalostí – 50 percentným vlastníkom dodávateľskej firmy je štát."
