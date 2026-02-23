Slovenští novináři zpochybňují smlouvy CSG za miliardy, USA zastavují výběr cel podle IEEPA, ale Trump zavádí nové 15% clo

Zákazky, ktoré rezort od nástupu Kaliňáka skupine CSG podpísal dosahujú takmer dvojnásobok tejto trhovej hodnoty: vyše 60 miliárd a 357 miliónov eur. To je o 60 miliárd a 204 miliónov eur viac, než CSG a jej firmy od ministerstva obrany získali od predošlých piatich vlád za posledných 10 rokov – teda Ódorovej, Hegerovej, Matovičovej, Pellegriniho a Ficovej po roku 2016. Objem, ale aj detaily niektorých stámiliónových až miliardových zákaziek pre Strnada mladšieho dlhodobo vyvolávajú pochybnosti o hospodárnom nakladaní s peniazmi štátu, ktorý v roku 2026 prechádza už tretím kolom konsolidácie verejných financií. Vláda chce škrtaním výdavkov, zvyšovaním daní, DPH či odvodov ušetriť 2,7 miliardy eur. Je to len zlomok z toho, čo Kaliňákov rezort sľúbil zaplatiť Strnadovi. Michal Strnad a Robert Kaliňák pri spúšťaní novej linky v ZVS Dubnica v decembri 2025. FOTO TASR - Martin Medňanský Michal Strnad a Robert Kaliňák pri spúšťaní novej linky v ZVS Dubnica v decembri 2025. FOTO TASR - Martin Medňanský Zistenia ICJK však naznačujú, že časť z týchto zmlúv nakoniec Strnadove firmy nemusia plniť, pretože by ich pri súčasných kapacitách pravdepodobne naplniť ani neboli schopné. Taktiež sa nám podarilo vyvrátiť viaceré tvrdenia ministra Kaliňáka o rámcovej megazmluve na tankovú a delostreleckú muníciu za 58 miliárd eur na najbližších sedem rokov. Tú ministerstvo obrany so ZVS Holdingom, v ktorom polovicu vlastní slovenský štát a druhú polovicu CSG, podpísalo na začiatku decembra minulého roka. Nesedia napríklad Kaliňákove tvrdenia o krajinách, ktoré sa údajne chcú pridať, ani o tom, či vedel o pripravovanom vstupe CSG na burzu, alebo o výrobnej kapacite závodov na delostreleckú muníciu. Pomohol Kaliňák so vstupom na burzu? Prečo by však takúto zmluvu Kaliňákov rezort a Strnadova skupina podpisovali? Zdroje ICJK tvrdia, že cieľom mohlo byť pomôcť firme pred vstupom na burzu zvýšiť očakávania investorov, čo mohlo mať aj vplyv na cenu akcií pri ich uvedení v Amsterdame. Czechoslovak Group to popiera: „Vzhľadom k tomu, že plnenie rámcovej zmluvy je podmienené konkrétnymi budúcimi objednávkami, nemá táto zmluva žiadny vplyv na hospodárske výsledky skupiny CSG ... v období pred IPO [ang. Initial Public Offering - slovensky prvotná verejná ponuka akcií, pozn.red.]," tvrdí pre ICJK hovorca CSG Andrej Čírtek a dodáva: „Napriek tomu, že nové projekty CSG môžu byť pre investorov pozitívnym signálom, kľúčovými kritériami zostávajú predovšetkým preukázateľné finančné dáta, teda dosiahnuté hospodárske výsledky a objem potvrdeného backlogu zákaziek [objednávky v rezerve - pozn.red.]," povedal hovorca CSG Čírtek. Rovnako to popiera aj hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý: „Po prvé, [rámcová zmluva] bola podpísaná s vedomím, že sa napĺňať má prostredníctvom medzinárodných odberateľov, pretože ide o prorastové opatrenie Slovenskej republiky a po druhé, rámcové zmluvy bez obsahu nevedia pomôcť v IPO, pretože nevedia byť zaradené do budúcich výnosov spoločnosti, keďže nemajú konkrétne objednávky, teda skutočný záväzok odberateľa. A pre rozšírenie vašich znalostí – 50 percentným vlastníkom dodávateľskej firmy je štát."
