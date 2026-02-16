Hledat v komentářích

AI euforie skončila. Na trhu nyní panují dvě protichůdné obavy

16.02.2026 14:05
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Výprodeje na akciových trzích související s umělou inteligencí odrážejí dvě protichůdné obavy investorů: že AI může zásadně narušit celé sektory, a zároveň že masivní miliardové investice technologických gigantů se nemusí v dohledné době vrátit.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Čtěte více:

Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
09.02.2026 17:52
Týdenní výhled: Pondělí ovládly zprávy z Asie, trhy začínají pochybovat nad návratností investic do AI
Na úvod týdne přišla zpráva o přesvědčivém volebním vítězství japonské...
AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
11.02.2026 6:03
AI investice zvyšují volatilitu na trzích. S&P 500 se po růstu může znovu octnout pod tlakem
Burzovní profesionálové si nejsou moc jistí tím, že americké akcie dok...
Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
10.02.2026 10:32
Alphabet táhne dluhopisový boom. Na trh pošle i emisi se stoletou splatností
Alphabet si hojně půjčuje, aby mohl financovat bezprecedentní investic...
Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže
10.02.2026 12:23
Nedostatek pamětí vyvolal velké rozdíly na trhu. Výrobci čipů mají žně, spotřební elektronika bojuje o marže
Prudký růst cen paměťových čipů v posledních měsících způsobil na akci...
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
12.02.2026 6:01
Kudy teče AI capex: Tři nové Investiční tipy Patrie
Investiční cyklus kolem umělé inteligence nabírá na obrátkách a začíná...
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
13.02.2026 14:22
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rot...


