Detail - články
Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman

Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman

19.02.2026 15:43
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Pokrok čínských technologických společností, nejen v umělé inteligenci, je "pozoruhodný", řekl v rozhovoru pro CNBC šéf OpenAI Sam Altman. V takovém názoru není zdaleka sám, v minulosti Čínu za její technologický pokrok chválil například generální ředitel Nvidie Jensen Huang.

Čína a Spojené státy jakožto dvě největší ekonomiky světa spolu soupeří o to, komu se podaří vývoj umělé inteligence dostat do bodu, kdy vznikne obecná umělá inteligence (AGI), jež bude schopná porozumět, učit se a aplikovat znalosti napříč širokým spektrem úkolů na úrovni srovnatelné s člověkem.

Podle Altmana je tempo čínského technologického pokroku v "mnoha oblastech", včetně AI, "neuvěřitelně rychlé,". Na navazující otázku, zda už jsou čínské technologické společnosti v některých oblastech blízko vedení, pak odpověděl: „V některých oblastech ano a v některých ne."

Jedním z hlavních úsilí Pekingu je vyvinout domácí výrobu čipů na takovou úroveň, která by se jednou mohla měřit s Nvidií, absolutním králem sektoru. Tomu věří i investoři, kteří vyhání akcie společností spojených s AI vysoko nahoru, píše CNBC.

Altmanova OpenAI na burze (zatím) není, své příjmové toky se ale snaží neustále rozvíjet. Agentura Bloomberg dnes informovala, že AI startup stojící za ChatGPT je blízko dokončení první fáze nového investičního kola, které firmě pravděpodobně přinese více než 100 miliard dolarů.

Další z možností, jak získat kapitál, je inzerce v ChatGPT. „Myslím, že nás ještě čeká nějaká práce, než přijdeme na to, jak udělat přesný reklamní formát, který bude nejlépe fungovat," prozradil Altman s tím, že plány jsou teprve v rané fázi. Testování probíhá v USA, později se ale může rozšířit i na další trhy.

"Reklamy, které jsem od technologických firem já osobně v posledních letech nejvíce lajkoval, byly instagramového charakteru, kde objevíte něco nového, co by se vám mohlo opravdu líbit a o čem byste jinak nevěděli. Myslím, že máme skutečnou příležitost posunout se tímto směrem s reklamami v ChatGPT,“ dodal.

Altman se v rozhovoru také vyjádřil k tomu, že OpenAI pálí miliardy a dosažení ziskovosti je zatím v nedohlednu. Důležitý je pro něj růst.

„Momentálně rosteme extrémně rychlým tempem. Myslím si, že pokud můžeme mít rozumnou jednotkovou ekonomiku, měli bychom se zaměřit na to, abychom rostli rychleji a rychleji, a budeme ziskoví tehdy, až to bude dávat smysl,“ uzavřel.

 

