Americké trhy zakončují v záporu

19.02.2026 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Zápis z lednového zasedání Fedu o měnové politice ukázal, že téměř všichni účastníci Federálního výboru pro operace na volném trhu (FOMC) podpořili rozhodnutí ponechat úrokové sazby stabilní. Zápis však také ukázal, že tvůrci politik byli v otázce budoucnosti měnové politiky do značné míry rozděleni. Několik účastníků bylo připraveno zvážit zvýšení sazeb v budoucnu, pokud inflace zůstane nad cílovou úrovní centrální banky 2 %. „Několik účastníků naznačilo podporu pro oboustrannější formulaci budoucích pohybů sazeb, což zvýšilo možnost zvýšení sazeb, pokud inflace zůstane nad cílovou úrovní. I když to stále zdaleka není aktivní výzva ke zvýšení sazeb, posiluje to pocit, že většina FOMC nespěchá s dalším snižováním,“ uvedla například Deutsche Bank. Zápis také ukázal, že umělá inteligence byla pro Fed hlavním bodem nejistoty, přičemž tvůrci politik se rozcházeli v názoru na to, zda rychle rostoucí odvětví inflaci podpoří, nebo utlumí.

Nabitý ekonomický kalendář dnes zahrnoval prosincovou obchodní bilanci a týdenní počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Data z amerického Úřadu pro sčítání lidu a amerického Úřadu pro ekonomickou analýzu ukázala, že deficit americké bilance zboží a služeb se v prosinci prohloubil na 70,3 miliardy dolarů. Za rok 2025 se obchodní deficit prohloubil na 901,5 miliardy dolarů. Mezitím americké ministerstvo práce uvedlo, že počet Američanů, kteří v minulém týdnu požádali o podporu v nezaměstnanosti, klesl na 206 tisíc, což je méně než očekávaných 223 tisíc.

Obchodní řetězec Walmart se dnes dostal do centra pozornosti poté, co maloobchodní gigant předložil čtvrtletní přehled o výnosech a hospodářských výsledcích a oznámil nový zpětný odkup akcií ve výši 30 miliard dolarů. Největší světový maloobchodník však vydal výhled zisku za aktuální čtvrtletí a celý fiskální rok 2027, který zaostal za konsensuálními odhady. Čtvrtletní výsledky a prognózy jsou prvními pod vedením nového CEO Johna Furnera, který nahradil Douga McMillona. Akcie Walmartu dnes uzavřely obchodní den na hodnotě 1,4 %.



