Detail - články
Rozbřesk: Růst amerického HDP: už ne šokující, ale stále solidní

20.02.2026 8:43
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Slabá prosincová data za americký zahraniční obchod, zveřejněná v předvečer odhalení výsledku HDP za čtvrtý kvartál 2025, řádně ochladila očekávání na super výsledek, jež naznačovaly předchozí běžící odhady (nowcasty). Propad vývozu, který v prosinci evidentně netěžil z exportů zlata, společně se silnými dovozy způsobily, že náš nowcast – Americký stopař – po včerejšku odhaduje, že příspěvek zahraničního obchodu k růstu HDP byl v posledním čtvrtletí záporný ve výši 1,36procentního bodu.

Tato negativní korekce sráží náš odhad pro růst HDP z 3,96 % na 2,74 % (mezikvartálně anualizovaně), což je v podstatě na úrovni našeho expertního odhadu (2,8 %). Zde je však třeba upozornit, že pokud nowcast očistíme o vliv volatilních vývozů a dovozů zlata, tak růst dokonce spadne na úroveň 1,6 %.

Z toho nám vychází, že existuje výrazné riziko, že dnes odpoledne může zveřejněný výsledek HDP skončit pod současným tržním konsensem, resp. pod konkurenčním nowcastem GDPNow od atlantského Fedu (obojí ukazují na růst 3,0 %).

Nicméně, i kdyby růst ve čtvrtém čtvrtletí nakonec skončil viditelně pod trojkou, tak rozhodně nepůjde o zklamání. Ba naopak. I s tímto výsledkem vykáže americká ekonomika za celý rok 2025 růst na úrovni 2,3 %. To je nakonec velmi solidní výkon, vezmeme-li v úvahu, že nové pracovní síly z titulu migrace téměř ustaly a vyšší cla obstarala fiskální restrikci ve výši téměř 1 % HDP.

A mimochodem, když už je řeč o Trumpových clech, tak dnes je další den, kdy může Nejvyšší soud USA rozhodnout o legálnosti cel, které jsou pod federálním zákonem IEEPA. Ten říká, že prezident USA může cla zavést, pokud by šlo o ohrožení národní bezpečnosti. Zdá se přitom, že ve hře jsou přitom všechny varianty od úplného zrušení cel až po kompletní ponechání v platnosti, resp. po nový odklad konečného rozhodnutí soudu.

TRHY

Koruna

Koruna má za sebou poklidný týden, během kterého zůstala přišpendlená poblíž 24,25 EUR/CZK. Lehké zisky dolaru prozatím nechávají tuzemskou měnu v klidu, pokud by se však vyhrotila geopolitická situace v souvislosti s Íránem a dolar by dále posílil, koruna se může krátkodobě dostat do defenzivy.

Eurodolar

Americký prezident Donald Trump má údajně rozhodnout o útoku na Írán v řádu dní, což činí trhy nervózní. Ze vzniklé situace zdá se dolar globálně profituje.

Rostoucí geopolitické riziko dnes může poněkud zastínit příchozí důležitá data v podobě výsledků amerického HDP za 4. kvartál (viz úvod). Stejně tak večer mohou promluvit do obchodování výstupy z jednání u nejvyššího soudu USA ohledně legálnosti vyšších cel uvalených Trumpovou administrativou. Případná indikace ze strany soudu, že by cla mohl zrušit či jinak omezit jejich platnost by eurodolaru mohla prospět.

 


