Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čínská záhada se nekoná

Čínská záhada se nekoná

19.02.2026 17:38
Autor: Jiří Soustružník

Nadpisy tvrdící, že Čína se zbavuje amerických vládních dluhopisů, mohou být chytlavé. Pohled pod hladinu ale ukáže, že skutečnost je jiná. Jde přitom o téma, které se dotýká i úvah o tom, že Evropa (stejně jako Čína) má na Spojené státy nějakou dluhopisovou páku. I ty jsou odtrženy od reality. To vše jsem trochu rozebíral včera a dnes se s pár důležitými poznámkami ještě vrátím. Včetně té o nekonající se čínské záhadě.

Brad Setser v níže uvedeném grafu ukazuje, že „Peking ve skutečnosti outsourcoval své rezervy státním bankám“. Spousta lidí přitom podle tohoto ekonoma skočila na informace o poklesu amerických vládních dluhopisů držených čínskou centrální bankou. Dodám, že se hovořilo i o tom, že Čína drží americké vládní dluhopisy i přes některé evropské subjekty. Což by v praxi mlžilo i informace o tom, kolik amerických dluhopisů vlastně drží Evropa a kolik Čína. Čínský outsourcing v držení amerických aktiv totiž možná jde za hranice této země.

Pan Setser tento komentář o outsourcingu přikládá ke grafu, který konkrétně ukazuje vývoj čistých zahraničních aktiv držených v Číně. Tedy jak v centrální bance PBoC, tak ve státních bankách. Pointa je v tom, že PBoC v roce 2014 obrátila a zmíněná aktiva po předchozí překotné kumulaci prudce snížila. Od roku 2017 pak v její rozvaze jen trendově mírně rostou a letos došlo k dalšímu poklesu. Ovšem obrázek se mění, pokud zahrneme ony státem vlastněné banky (tedy pokud vezmeme do úvahy přehazování z jedné státní kapsy do druhé). V celku tak minulý rok zahraniční aktiva převýšila objem z roku 2014 a letošní rok přinesl docela prudký skok nahoru:

1
Zdroj: X

Vývoj oněch zahraničních aktiv je nedílným odrazem toho, jak si Čína vede na straně (čistých) exportů. Nedávno jsem ukazoval, že čínské exporty do USA nějakou dobu klesají, ale rostou směrem ke zbytku světa. Jinak řečeno, Čína si zatím úspěšně našla náhradu za Američany, kterým se už dosavadní mezinárodní obchodně ekonomický model přejedl. Jenže u onoho zbytku světa platí stejná logika, jako u USA: Pokud tam chce Čína vyvážet (více než z něj dovážet), musí mu na to půjčovat. A jelikož tímto zbytkem světa jsou z velké části spíše rozvíjející se ekonomiky, kapacita půjčovat si na čínské zboží je u nich mnohem omezenější, než u Spojených států. Čínská snaha se tak může zaměřovat zejména na Evropu, kvůli její teoretické vysoké dluhové kapacitě. Jenže i Evropa už má s čínskou exportní expanzí své zkušenosti. Takže další vývoj je podle mne docela otevřený.

Každopádně zatím se Čína drží svého starého ekonomického modelu stojícího do značné míry na exportu produkce ze svých přebytečných kapacit. Pokud by souběžně klesaly její investice do zahraničních cenných papírů (tedy zjednodušeně řečeno ony její půjčky na nákup jejího zboží), šlo by o určitou záhadu. Dnes jsme si ukázali, že žádná taková záhada se zřejmě nekoná. A starý globální model funguje dál. Čína jen jeho „půjčovací/financující“ část přesunula na jiné subjekty, než je PBoC.

 

Čtěte více:

Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
09.02.2026 15:18
Čína vyzvala domácí banky k omezení nákupů amerických státních dluhopisů. Americké výnosy mírně rostou
Čína doporučila domácím bankám omezit nákupy amerických státních dluho...
Čínské vlny
11.02.2026 17:18
Čínské vlny
Třeba ekonom Scott Sumner koncept tzv. čínského šoku rozporuje, ale ho...
Čína se zbavuje amerických dluhopisů, trh je však absorbuje a zůstává stabilní
12.02.2026 12:15
Čína se zbavuje amerických dluhopisů, trh je však absorbuje a zůstává stabilní
Zpráva o tom, že čínští regulátoři doporučili bankám omezit nákupy ame...
Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
18.02.2026 17:26
Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
„Objem amerických státních dluhopisů v držení Číny klesl na nejnižší ú...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.02.2026
17:38Čínská záhada se nekoná
15:43Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman
14:25Walmart díky online prodeji zvýšil tržby, zveřejnil ale opatrný výhled
14:01Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje
12:33Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste
12:14Blíží se čas, kdy kvantové počítače budou součástí datacenter. Průlom může přijít už v roce 2027
11:29ČEZ, a.s.: Volba místopředsedů dozorčí rady
11:14Lepšímu sentimentu se nečekaně postavil do cesty Fed. Evropa se červená  
10:54Booking výhledem překonává odhady. Zároveň chystá stock-split 25 ku 1  
9:33Účetní zásah u Nissanu stáhl výsledky Renaultu do hluboké ztráty, tržby ale vzrostly o tři procenta
9:10Airbus zvýšil zisk o třetinu, ale výrobu brzdí chybějící motory
8:51Kofole klesly tržby, Nestlé zvažuje prodej podílu ve zmrzlinách a Fed zmiňuje i možnost zvýšení sazeb  
8:51Rozbřesk: Jestřábí zápis z posledního sezení Fedu vylučuje snížení sazeb v březnu
6:03Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze
18.02.2026
22:01Akcie smazaly část zisku po zveřejnění zápisu Fedu  
17:36Kofola nedosáhla na cíl EBITDA pro rok 2025. Největšími vlivy cukrová daň na Slovensku a počasí
17:26Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
16:00PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět