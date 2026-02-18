Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů

Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů

18.02.2026 17:26
Autor: Jiří Soustružník

„Objem amerických státních dluhopisů v držení Číny klesl na nejnižší úroveň od roku 2008. Tím se prodlužuje jeho soustavný několikaletý pokles, jelikož Peking ve světle prohlubujícího se geopolitického napětí diverzifikuje své rezervy, snižuje expozici vůči volatilitě sazeb a rekalibruje finanční vazby s Washingtonem“. Na X to tvrdí Infoindata a i když to vše zní logicky, je to jinak. 

Nedávno jsem se tu rozepsal o tom, že podle některých názorů má Evropa páku na Spojené státy díky tomu, že vlastní velký objem amerických vládních dluhopisů. Jenže takový argument ignoruje to, že podobné investice se neobjevují samy o sobě, ale jsou nedílnou součástí toho, jak se daná ekonomika chová na rovině exportů a importů. Tedy na rovině  obchodní bilance. Jednoduše řečeno – pokud nějaká země spotřebovává méně, než vyrobí, a nechce svou výrobu snižovat (snižovat zaměstnanost), musí přebytky vyvézt. A na to musí tomu, kdo si je koupí, půjčit. 

Ze strany Evropy, nebo třeba Číny (viz níže) tak nákupy a držení amerických dluhopisů nejsou nějakou charitou. Jsou nutností. Stejně, jako je pro Američany nutností se vůči světu zadlužovat, pokud chtějí spotřebovávat více, než vyrobí. Výraznější prodeje amerických dluhopisů ze strany Evropy, nebo Číny by pak měly mimo jiné dopad na měnový kurz a to by přímo promlouvalo do jejich schopnosti vyvážet (a schopnosti/ochoty Spojených států dovážet). 

V nedávném Víkendáři jsme pak přinesli úvahu nad tím, že nějaký prudký evropský „exit“ z amerických vládních dluhopisů by navíc pravděpodobně vedl k poklesu jejich ceny. A tudíž ke ztrátám těch, kteří by taková cenné papíry v Evropě (i jinde) ještě drželi. Navíc by bylo těžké v Evropě nějak koordinovat takové prodeje, protože dluhopisy Spojených států jsou drženy ve všech možných bankách a finančních institucích. 

Vše se dá říci i tak, že jak obchodní přebytky a deficity, tak tok úspor (dluhy a pohledávky) jsou ve světě tvořeny společně oběma stranami těchto vztahů. Dlužníky i věřiteli, zeměmi s přebytky i deficity. A na tyto vztahy nejde nasazovat zjednodušené představy, či dokonce sny o tom, že někdo tam má navrch a má na toho druhého nějakou páku a podobně. Proti onomu pohledu tvrdícímu, že Evropa má na USA dluhopisovou páku, by se tak dalo tvrdit, že Spojené státy mají na Evropu (a Čínu) zase páku spotřební. Tedy že jejich poptávka pomáhá držet nahoře evropskou, nebo čínskou zaměstnanost. 

Určitých zmatení je v této oblasti docela dost. Jedno z nich jsem citoval v samotném úvodu. Ekonom Michael Pettis k němu na X píše: 

„Je pravda, že titulek, který tvrdí, že se Čína zbavuje aktiv denominovaných v amerických dolarech, je zajímavý. Mnohem více, než titulek, který tvrdí, že Čína naopak neustále zvyšuje své portfolio aktiv v amerických dolarech. Ve skutečnosti Čína ale skutečně neustále zvyšuje objem svého portfolia aktiv denominovaných v americké měně. To by mělo být zřejmé i z jednoduché matematiky:

Víme, že cizinci kupují obrovské množství amerických aktiv (protože USA vykazují obrovské obchodní deficity). A víme, že Čína také získává obrovské množství zahraničních aktiv (protože Čína vykazuje obrovské obchodní přebytky). Pokud by se Čína skutečně zbavovala aktiv v amerických dolarech, byli bychom svědky masivních dislokací na jiných trzích“.

Pokračování zítra. 


 

Čtěte více:

Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
18.02.2026 13:32
Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
David Craver z Lone Pine Capital poskytl rozhovor pro Youtube kanál ba...
AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
18.02.2026 10:08
AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
Již několikatýdenní výprodej akcií softwarových společností vyvolaly o...
Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
18.02.2026 11:45
Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
Skutečnost, že se Apple takřka vůbec nezapojuje do závodění v masivníc...
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
18.02.2026 16:00
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sek...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.02.2026
17:36Kofola nedosáhla na cíl EBITDA pro rok 2025. Největšími vlivy cukrová daň na Slovensku a počasí
17:26Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
16:00PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
11:45Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
10:31Bayer žádá soud o schválení urovnání Roundupu, navýšil rozpočet na právní výdaje
10:30Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie  
10:10Guvernérka ECB si údajně zkrátí mandát, chce Macronovi umožnit ovlivnit volbu nástupce
10:08AI může nahradit více než polovinu podnikového softwaru, tvrdí šéf Mistral AI
8:49Rozbřesk: EU chystá „28. režim“: jeden evropský trh bez bariér?
8:47Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně  
6:06Yardeni: Boom ekonomiky a chytří kluci v technologických firmách
17.02.2026
22:00Wall Street stagnovala při absenci nových zpráv  
17:26Investované stovky miliard dolarů a pár procentních bodů požadované návratnosti
16:03Invesco: Zlato pohání investiční poptávka, fundamenty slábnou. Férová cena je na 3 500 USD
15:32Paramount má sedm dní na to, aby přesvědčil Warner Bros. Mluví se o 31 dolarech za akcii
13:31Muskovy SpaceX a xAI soutěží v tajném programu Pentagonu na autonomní rojové drony
13:02Ztrácí dolar punc bezpečného přístavu? Podle Deutsche Bank velí rizika spojená s AI

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
14:30USA - Počet nově zahájených staveb
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Předstihový index Conference Board, m/m
20:00USA - Zápis z jednání FOMC
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět