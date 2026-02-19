Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste

Setkání bankéřů z Wall Street, investorů a představitelů americké administrativy v resortu Mar-a-Lago ukázalo rostoucí propojení kryptoměnového sektoru s politickým i finančním establishmentem. Konferenci World Liberty Financial, kde má podíl rodina prezidenta Donalda Trumpa, doprovázela účast řady vlivných osobností a debata o regulaci digitálních aktiv. Současně se zviditelňují otázky možných střetů zájmů i širší dopady nedávného propadu kryptotrhu, který vyvolal politické reakce v USA.
Vrcholní představitelé bank na Wall Street a činitelé americké vlády ve středu jednali v resortu Mar-a-Lago na konferenci pořádané kryptoměnovou platformou World Liberty Financial, v níž má podíl rodina prezidenta Donalda Trumpa. Akce ukázala, jak digitální aktiva za Trumpova druhého funkčního období získávají politickou váhu i obchodní hodnotu pro jeho rodinu, uvedla dnes agentura Bloomberg.
Generální ředitel banky David Solomon, dlouholetý skeptik vůči kryptoměnám, se přiznal k vlastnictví malého množství bitcoinů. Jeho účast na akci v Trumpově sídle na Floridě signalizuje posun ve vnímání virtuálních měn, které byly dříve často kritizovány jako spekulativní investice. Solomon řekl, že je důležité, aby měly kryptoměny jasně stanovená pravidla.
"Jsem tady, protože mi zavolal Alex Witkoff,“ řekl Solomon. Witkoff je synem Steva Witkoffa, který je zvláštním zmocněncem americké vlády pro Blízký východ a zvláštním zmocněncem pro mírové mise. Účastní se například jednání o ukončení války na Ukrajině nebo o konfliktu mezi USA a Íránem. "Když mi významní klienti firmy zavolají a požádají mě, abych něco udělal, zařídím to ve svém programu," dodal.
Tento přístup ukazuje vazby World Liberty na vlivné investory i regulátory, píše Bloomberg. Společnost expandovala rychleji, než většina lidí v odvětví kryptoměn očekávala. Její stablecoin USD1 má podle údajů webu CoinMarketCap nyní v oběhu více než pět miliard dolarů (přes 102 miliard Kč). To z něj činí jeden z největších stablecoinů na světě. Firma také požádala o bankovní licenci a oznámila novou platformu pro půjčky.
Kryptoměny a zejména bitcoin dříve těžily z výsledků amerických prezidentských voleb z listopadu 2024. Mezi obchodníky tehdy panovalo přesvědčení, že Trumpovo vítězství zlepší vyhlídky na příznivější regulační prostředí ve Spojených státech. Loni na podzim se cena bitcoinu dostala na rekordních více než 125.000 USD (2,6 milionu Kč), od té doby ale bitcoin ztratil asi polovinu hodnoty a nyní se prodává zhruba za 67.000 USD.
V reakci na citelný pokles cen kryptoměn ve středu senátorka za americkou Demokratickou stranu Elizabeth Warrenová požádala ministerstvo financí a centrální banku (Fed), aby se nesnažily "zachraňovat kryptoměnové miliardáře a další vysoce zadlužené investory penězi daňových poplatníků". Varovala, že jakýkoli zásah by mohl obohatit prezidenta Trumpa a jeho rodinnou kryptoměnovou firmu, napsal server CNBC.
Konference v Mar-a-Lago se zúčastnili i veteráni z Wall Street, jako jsou manažeři hedgeových fondů Marc Lasry, Daniel Loeb a Philippe Laffont, a představitelé firem provozujících akciové trhy Nasdaq a NYSE. Právě na těchto burzách se obchoduje s akciemi podniků, které mají podporu Trumpovy rodiny. Na setkání byla i někdejší prozatímní předsedkyně Komise pro obchodování s termínovými kontrakty na komodity (CFTC) Caroline Phamová, která před nedávnem přijala práci ve společnosti MoonPay.
Účast vládních činitelů, včetně šéfky úřadu Small Business Administration Kelly Loefflerové a předsedy CFTC Michaela Seliga, vyvolala otázky o možném střetu zájmů. Anna Kellyová z tiskového oddělení Bílého domu na to ale řekla, že prezident Trump "žádný střet zájmů nemá“.
Rodina Trumpových je také propojena s globálními kryptofirmami. Vlajkový stablecoin World Liberty vznikl za spolupráce s firmou Binance, jejímž spoluzakladatelem je kanadský podnikatel čínského původu Changpeng Zhao. Ten byl v USA odsouzen, loni jej ale Trump omilostnil. Zhao se schůzky na Floridě také zúčastnil.
Náladu účastníků schůzky v Mar-a-Lago shrnul investor Minjae Kang, který přijel na konferenci z Toronta. "Věřím Trumpovým a Trumpově schopnosti ovládat svět. Když chce, dokáže to," dodal.
Prezidentův syn Donald Trump mladší řekl, že účastníci akci na Floridě oceňovali a žádali, aby se konala každoročně. "Je to jako Davos, ale bez té byrokracie, bez těch nesmyslů,“ řekl s odkazem na Světové ekonomické fórum (WEF), které se každoročně koná ve švýcarském horském letovisku Davos.