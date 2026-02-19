Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje

Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje

19.02.2026 14:01
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Volatilita na amerických akciových trzích prudce roste, přestože hlavní indexy vykazují jen mírný pokles. Zatímco S&P 500 za posledních 30 dní oslabil o 1,4 %, přitom průměrná akcie z tohoto indexu se pohybovala o 10 % oběma směry – nejvíce za posledních třicet let. Podle Scotta Rubnera z Citadel Securities probíhá rozsáhlá realokace kapitálu. Investoři přesouvají peníze z technologických gigantů do cyklických sektorů a reálných aktiv. Energetika, materiály či průmysl letos výrazně vedou, malé firmy překonávají ty velké a sentiment drží především silná aktivita retailových investorů.

Scott Rubner, vedoucí strategie pro akcie a akciové deriváty ve společnosti Citadel Securities, poukázal na to, že zatímco index S&P 500 klesl za posledních 30 dní o mírných 1,4 %, jednotlivé akcie se pohybují mnohem více. Průměrná akcie z indexu S&P 500 se za toto období posunula o 10 % v obou směrech, uvedl. Tento výkyv přitom spadá do 97. percentilu za posledních 30 let.

Mezitím Michael Batnick ze společnosti Ritholtz Wealth Management zveřejnil 12. února na serveru X, že během předchozích osmi seancí utrpělo 115 akcií z indexu S&P 500 jednodenní pokles o 7 % nebo více. Tyto trendy signalizují, že velká rotace z technologií je v plném proudu.

„Kapitál neopouští riziko, místo toho se agresivně realokuje,“ napsal Rubner. „Kapitál dále rotuje od úzkého monolitu titulů s obří kapitalizací, který dosud definoval vedoucí postavení amerických indexů, směrem k reflačnímu prostředí charakterizovaném zrychlujícím se nominálním růstem a nadprůměrným výkonem reálných aktiv, což je dynamika, která podle nás zůstane v kurzu během celého roku 2026.“

Technologie, komunikační služby a spotřební zboží, tedy sektory, které jsou domovem velké sedmičky, letos zatím klesají. Odepsaly 4,5 %, respektive 3,1 %, a spotřební zboží kleslo o 5 %. Naproti tomu cyklické sektory, jako energie a materiály, táhnou index S&P 500 nahoru, když letos vzrostly o 19,7 %, respektive 15,2 %, a průmyslový sektor v roce 2026 vzrostl o téměř 13 %, poukazuje CNBC.

Také akcie s malou kapitalizací překonávají ty s velkou kapitalizací. Index S&P 500 letos stagnuje, zatímco Russell 2000 vzrostl o 6,6 %. „Tato relativní síla je v souladu s probíhající širší realokací a přesahuje pouhý cyklický odraz, a naopak odráží změnu přesvědčení, kde se v ekonomice s velkým využitím umělé inteligence bude soustřeďovat trvalá hodnota,“ řekl Rubner.

Klíčem k udržení trhu v zelených číslech uprostřed této velké rotace je retailový investor. „Účast drobných investorů zůstává historicky zvýšená, toky do ETF sledují jeden z nejsilnějších začátků roku v historii a likvidita během epizod výprodejů řídne,“ poznamenal Rubner. Jinými slovy, trh by mohl čelit problémům, pokud nadšení individuálních investorů opadne.


Čtěte více:

PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
16.02.2026 17:58
PODCAST Týdenní výhled: Nečitelná AI nyní pohání tržní rotaci, Big Tech ji ale ustojí
Tento týden začíná na globálních trzích v utlumeném režimu kvůli svátk...
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
18.02.2026 16:00
PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
Masivní investice do umělé inteligence mění podobu technologického sek...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.02.2026
15:43Pokrok čínských technologických společností je pozoruhodný, přiznává Altman
14:25Walmart díky online prodeji zvýšil tržby, zveřejnil ale opatrný výhled
14:01Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje
12:33Wall Street, vláda i kryptofirmy v Mar-a-Lago. Politický význam kryptoměn roste
12:14Blíží se čas, kdy kvantové počítače budou součástí datacenter. Průlom může přijít už v roce 2027
11:29ČEZ, a.s.: Volba místopředsedů dozorčí rady
11:14Lepšímu sentimentu se nečekaně postavil do cesty Fed. Evropa se červená  
10:54Booking výhledem překonává odhady. Zároveň chystá stock-split 25 ku 1  
9:33Účetní zásah u Nissanu stáhl výsledky Renaultu do hluboké ztráty, tržby ale vzrostly o tři procenta
9:10Airbus zvýšil zisk o třetinu, ale výrobu brzdí chybějící motory
8:51Kofole klesly tržby, Nestlé zvažuje prodej podílu ve zmrzlinách a Fed zmiňuje i možnost zvýšení sazeb  
8:51Rozbřesk: Jestřábí zápis z posledního sezení Fedu vylučuje snížení sazeb v březnu
6:03Waymo – bezpečnost robotaxíků a další expanze
18.02.2026
22:01Akcie smazaly část zisku po zveřejnění zápisu Fedu  
17:36Kofola nedosáhla na cíl EBITDA pro rok 2025. Největšími vlivy cukrová daň na Slovensku a počasí
17:26Sny a skutečnost čínsko-amerických dluhových vztahů
16:00PODCAST Analytický radar: Tři tipy Braňa Sotáka na AI infrastrukturu
14:18Argumenty ČEZ jsou závažné, jednání Bulharska tolik ne, odmítl tribunál nároky na náhradu škod
13:32Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
12:55Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - Zahraniční obchod, mld. USD
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět