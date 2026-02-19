Rotace na trhu sílí. Volatilita akcií je nejvyšší za třicet let, S&P 500 přesto stagnuje

Volatilita na amerických akciových trzích prudce roste, přestože hlavní indexy vykazují jen mírný pokles. Zatímco S&P 500 za posledních 30 dní oslabil o 1,4 %, přitom průměrná akcie z tohoto indexu se pohybovala o 10 % oběma směry – nejvíce za posledních třicet let. Podle Scotta Rubnera z Citadel Securities probíhá rozsáhlá realokace kapitálu. Investoři přesouvají peníze z technologických gigantů do cyklických sektorů a reálných aktiv. Energetika, materiály či průmysl letos výrazně vedou, malé firmy překonávají ty velké a sentiment drží především silná aktivita retailových investorů.
Scott Rubner, vedoucí strategie pro akcie a akciové deriváty ve společnosti Citadel Securities, poukázal na to, že zatímco index S&P 500 klesl za posledních 30 dní o mírných 1,4 %, jednotlivé akcie se pohybují mnohem více. Průměrná akcie z indexu S&P 500 se za toto období posunula o 10 % v obou směrech, uvedl. Tento výkyv přitom spadá do 97. percentilu za posledních 30 let.
Mezitím Michael Batnick ze společnosti Ritholtz Wealth Management zveřejnil 12. února na serveru X, že během předchozích osmi seancí utrpělo 115 akcií z indexu S&P 500 jednodenní pokles o 7 % nebo více. Tyto trendy signalizují, že velká rotace z technologií je v plném proudu.
„Kapitál neopouští riziko, místo toho se agresivně realokuje,“ napsal Rubner. „Kapitál dále rotuje od úzkého monolitu titulů s obří kapitalizací, který dosud definoval vedoucí postavení amerických indexů, směrem k reflačnímu prostředí charakterizovaném zrychlujícím se nominálním růstem a nadprůměrným výkonem reálných aktiv, což je dynamika, která podle nás zůstane v kurzu během celého roku 2026.“
Technologie, komunikační služby a spotřební zboží, tedy sektory, které jsou domovem velké sedmičky, letos zatím klesají. Odepsaly 4,5 %, respektive 3,1 %, a spotřební zboží kleslo o 5 %. Naproti tomu cyklické sektory, jako energie a materiály, táhnou index S&P 500 nahoru, když letos vzrostly o 19,7 %, respektive 15,2 %, a průmyslový sektor v roce 2026 vzrostl o téměř 13 %, poukazuje CNBC.
Také akcie s malou kapitalizací překonávají ty s velkou kapitalizací. Index S&P 500 letos stagnuje, zatímco Russell 2000 vzrostl o 6,6 %. „Tato relativní síla je v souladu s probíhající širší realokací a přesahuje pouhý cyklický odraz, a naopak odráží změnu přesvědčení, kde se v ekonomice s velkým využitím umělé inteligence bude soustřeďovat trvalá hodnota,“ řekl Rubner.
Klíčem k udržení trhu v zelených číslech uprostřed této velké rotace je retailový investor. „Účast drobných investorů zůstává historicky zvýšená, toky do ETF sledují jeden z nejsilnějších začátků roku v historii a likvidita během epizod výprodejů řídne,“ poznamenal Rubner. Jinými slovy, trh by mohl čelit problémům, pokud nadšení individuálních investorů opadne.