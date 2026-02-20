Hledat v komentářích

Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit

Lagardeová mandát dokončí, ECB pokutuje J.P. Morgan a BofA chce posílit private credit

20.02.2026 8:55
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Z ČNB zazněl signál, že případné snížení sazeb bude možné při slabších cenových tlacích, zatímco vláda potvrdila plán odkoupit menšinové akcionáře ČEZ.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
