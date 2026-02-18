Akcie ožívají a opatrně se začínají zvedat i technologie

Evropským akciovým trhům se letos daří lépe než těm americkým. Na jedné straně růst, na druhé pokles, ačkoli na úrovni indexů nijak dramatický. Zátěží jsou hlavně technologie, jindy tradiční tahoun amerického trhu, kolem nějž však narostly pochybnosti a investoři zde evidentně své sázky korigují. Dnes ráno opět vidíme evropské akcie stoupat, když DAX a FTSE100 přidávají 0,6 procenta, respektive AEX a CAC40 jsou výš o 0,4 pct. Vypadá to ale, že by se odpoledne mohly přidat také americké indexy. Futures zatím naznačují jejich start asi půl procenta v zeleném.
Nedá se říci, že by nějaká zpráva dala silný impuls ke zlepšení sentimentu. Spíš to vypadá na postupnou změnu nálady i díky tomu, že nepřicházejí nové zprávy, jež by zvedaly nervozitu. Nový model Claude Sonnet od Anthropicu už nespustil vlnu nedůvěry v softwarové firmy jako začátkem roku. A svou roli určitě hraje i to, že řada velkých technologických hráčů jako , Meta či se obchoduje výrazně pod svými maximy.
Posun sentimentu naznačuje také dluhopisový trh, kde sledujeme mírný nárůst výnosů jak v Evropě, tak USA. Eurodolar se dnes drží bez velkých změn u 1,1835, ale tendence k poklesu mu zůstává. Drahé kovy jsou stále zvýšeně volatilní. Jejich ceny jsou nad včerejšími hodnotami, ale zisky se během dopoledne trochu zmenšují.
Nová data či výsledky, které jsou dnes na programu, by neměly být pro obchodování zásadní. Večer zveřejní Fed záznam z posledního zasedání, ovšem ani to asi trhům směr ukazovat nebude. Očekávání kolem měnové politiky se v poslední době mění. Jde však hlavně o otázku, zda Fed sníží sazby v červnu, nebo až v červenci, a jestli letos stihne i třetí snížení. Zápis z jednání však k načasování jednotlivých kroků těžko přinese nějaké indicie.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:30 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2668
|-0.0494
|24.2846
|24.2527
|CZK/USD
|20.5030
|0.0928
|20.5165
|20.4750
|HUF/EUR
|377.7134
|-0.0355
|378.2527
|377.4228
|PLN/EUR
|4.2163
|-0.0466
|4.2228
|4.2153
|CNY/EUR
|8.1771
|-0.1406
|8.1925
|8.1727
|JPY/EUR
|181.9055
|0.1431
|182.0287
|181.4150
|JPY/USD
|153.7085
|0.2989
|153.7920
|153.0715
|GBP/EUR
|0.8721
|-0.1883
|0.8740
|0.8718
|CHF/EUR
|0.9128
|-0.0405
|0.9137
|0.9123
|NOK/EUR
|11.2446
|-0.4806
|11.3120
|11.2404
|SEK/EUR
|10.6289
|-0.0597
|10.6443
|10.6207
| USD/EUR
|1.1835
|-0.1527
|1.1858
|1.1829
|AUD/USD
|1.4126
|0.0850
|1.4158
|1.4108
|CAD/USD
|1.3660
|0.1676
|1.3670
|1.3633