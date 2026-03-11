Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla

Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla

11.03.2026 21:14
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes stagnovaly, protože trhem otřásaly geopolitické obavy spojené s válkou v Íránu. Investoři zůstávali opatrní a výnosy dluhopisů rostly, zatímco cena ropy pokračovala v růstu navzdory snaze vyspělých zemí uvolnit nouzové zásoby. Index S&P 500 kolísal, protože data o inflaci zveřejněná ještě před vypuknutím konfliktu nedokázala zlepšit náladu na trhu.

Cena americké ropy překonala hranici 87 dolarů za barel, i když Mezinárodní energetická agentura schválila největší uvolnění strategických zásob ve své historii. Slabší inflační data z února, která předcházela konfliktu, nepřinesla akciím výraznější podporu. Dluhopisy naopak oslabily, protože trh nyní očekává, že Fed letos přistoupí pouze k jednomu snížení sazeb.

Prezident Donald Trump uvedl, že nevěří informacím o pokládání min Íránem ve strategické úžině Hormuz a zopakoval, že očekává brzký konec války. Podle diplomatických zdrojů Írán signalizoval prostředníkům, že jako podmínku příměří požaduje závazek USA a Izraele, že neprovedou v budoucnu údery na jeho území. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom upozornil, že stát je si vědom potenciální hrozby dronových útoků poté, co FBI varovala před íránskými plány na útok na západní pobřeží.

Trump zároveň připravuje kroky podle zákonů z období studené války, které by umožnily obnovit těžbu ropy u jižního pobřeží Kalifornie. IEA mezitím schválila uvolnění 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Podle Morgan Stanley nejistota ohledně vývoje konfliktu vede k růstu cen ropy a zároveň omezuje prostor Fedu ke snižování sazeb.
Jádrová inflace v USA zpomalila v únoru oproti předchozímu měsíci a naznačila mírné uvolnění cenových tlaků před vypuknutím konfliktu. Obavy z rostoucích cen energií však mohou situaci znovu zkomplikovat. Podle Annex Wealth Management inflace směřovala správným směrem, ale konflikt na Blízkém východě zcela změnil trajektorii. Výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 6 bazických bodů na 4,22 %, protože investoři začali zvažovat riziko vyšší inflace v následujících měsících.

Analytici zároveň upozorňují, že Fed tradičně přehlížel cenové šoky způsobené ropou. Vzhledem k tomu, že inflace zůstává nad cílem téměř 5 let, bude tentokrát obtížnější argumentovat pro ignorování energetických cen. Scénář části analytiků počítá se dvěma sníženími sazeb v druhé polovině roku, ale tento výhled by se mohl zhoršit, pokud ceny energií zůstanou zvýšené. Morgan Stanley vidí možnost obnovení snižování sazeb už v červnu, i když riziko odkladu zůstává vysoké.

Nadcházející data PCE, která budou zveřejněna v pátek, pravděpodobně ukážou další nárůst jádrového ukazatele o 0,4 % za leden a meziročně o 3,1 %. To by mohlo zvýšit obavy, že inflace zůstává příliš vytrvalá.

Z firemních zpráv zaujal silný růst akcií Oracle po lepších tržbách a pozitivním výhledu v oblasti AI výpočetních systémů. Nvidia oznámila investici 2 miliard dolarů do společnosti Nebius na rozvoj datových center pro umělou inteligenci. Salesforce se potýkal s chladnou poptávkou po dluhopisech v rámci emise v hodnotě 25 miliard dolarů. JPMorgan omezil některé úvěrové linky pro fondy po snížení hodnoty části jejich portfolia. Společnost Stryker se stala terčem kybernetického útoku, který ochromil její globální operace.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,08 %, NASDAQ 100: +0,03 % a Dow Jones : -0,61 %.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.03.2026
21:14Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla  
17:19Cyklický návrat hodnotových akcií a jejich strukturální úpadek
17:16IEA uvolní rekordních 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv
15:37Groupon zklamal na zisku, tržbách i výhledu pro rok 2026  
14:40KKCG Financing a.s.: Oznámení o sedmé výplatě úrokového výnosu
14:25Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
14:10Tlak na private credit sílí. JPMorgan snižuje hodnotu úvěrů
14:00Inflace v USA stagnuje, ale rizika narostla  
12:25ČNB může ropný šok přečkat bez zvyšování sazeb, myslí si člen rady Kubíček  
12:18Von der Leyenová: EU musí modernizovat ETS a snížit ceny energií. Návrat k ruským zdrojům by ale byl chybou
12:14Očekávání před výsledky ČEZ: Nižší ceny elektřiny stlačí zisk, klíčový bude výhled  
11:52Nadšení vyprchalo a akcie klesají, přestože ropa zůstává pod stovkou  
11:01Zisk majitele obchodů s oděvy Zara byl loni rekordní, vzrostl o šest procent
10:37Oracle překvapil silnými výsledky, zvýšil výhled a akcie v pre-marketu rostou o 10 %  
10:22Rheinmetall hlásí rekordní tržby i zisk a letos čeká zdvojnásobení zakázek. Trh přesto výsledky zklamaly
10:04Nintendo má nový hit. Herní simulace života Pokémonů je horkým zbožím, akcie prudce rostou
8:52ČEZ zítra oznámí výsledky, IEA navrhuje rekordní uvolnění rezerv a Oracle pohání tržby z AI  
8:47Rozbřesk: Koruna se zasekla v okolí 24,40 EUR/CZK, americká únorová inflace ve stínu ropy
8:43Footshop a.s.: Vnitřní informace - Neauditované předbežné finanční výsledky za rok 2025 a guidance na rok 2026
7:49GEVORKYAN zrychluje růst díky novým projektům i akvizicím. Tržby a EBITDA přidávají dvouciferným tempem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět