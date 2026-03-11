Akcie kolísaly kvůli obavám z války, ropa rostla

Americké akcie dnes stagnovaly, protože trhem otřásaly geopolitické obavy spojené s válkou v Íránu. Investoři zůstávali opatrní a výnosy dluhopisů rostly, zatímco cena ropy pokračovala v růstu navzdory snaze vyspělých zemí uvolnit nouzové zásoby. Index S&P 500 kolísal, protože data o inflaci zveřejněná ještě před vypuknutím konfliktu nedokázala zlepšit náladu na trhu.
Cena americké ropy překonala hranici 87 dolarů za barel, i když Mezinárodní energetická agentura schválila největší uvolnění strategických zásob ve své historii. Slabší inflační data z února, která předcházela konfliktu, nepřinesla akciím výraznější podporu. Dluhopisy naopak oslabily, protože trh nyní očekává, že Fed letos přistoupí pouze k jednomu snížení sazeb.
Prezident Donald Trump uvedl, že nevěří informacím o pokládání min Íránem ve strategické úžině Hormuz a zopakoval, že očekává brzký konec války. Podle diplomatických zdrojů Írán signalizoval prostředníkům, že jako podmínku příměří požaduje závazek USA a Izraele, že neprovedou v budoucnu údery na jeho území. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom upozornil, že stát je si vědom potenciální hrozby dronových útoků poté, co FBI varovala před íránskými plány na útok na západní pobřeží.
Trump zároveň připravuje kroky podle zákonů z období studené války, které by umožnily obnovit těžbu ropy u jižního pobřeží Kalifornie. IEA mezitím schválila uvolnění 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Podle nejistota ohledně vývoje konfliktu vede k růstu cen ropy a zároveň omezuje prostor Fedu ke snižování sazeb.
Jádrová inflace v USA zpomalila v únoru oproti předchozímu měsíci a naznačila mírné uvolnění cenových tlaků před vypuknutím konfliktu. Obavy z rostoucích cen energií však mohou situaci znovu zkomplikovat. Podle Annex Wealth Management inflace směřovala správným směrem, ale konflikt na Blízkém východě zcela změnil trajektorii. Výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o 6 bazických bodů na 4,22 %, protože investoři začali zvažovat riziko vyšší inflace v následujících měsících.
Analytici zároveň upozorňují, že Fed tradičně přehlížel cenové šoky způsobené ropou. Vzhledem k tomu, že inflace zůstává nad cílem téměř 5 let, bude tentokrát obtížnější argumentovat pro ignorování energetických cen. Scénář části analytiků počítá se dvěma sníženími sazeb v druhé polovině roku, ale tento výhled by se mohl zhoršit, pokud ceny energií zůstanou zvýšené. vidí možnost obnovení snižování sazeb už v červnu, i když riziko odkladu zůstává vysoké.
Nadcházející data PCE, která budou zveřejněna v pátek, pravděpodobně ukážou další nárůst jádrového ukazatele o 0,4 % za leden a meziročně o 3,1 %. To by mohlo zvýšit obavy, že inflace zůstává příliš vytrvalá.
Z firemních zpráv zaujal silný růst akcií po lepších tržbách a pozitivním výhledu v oblasti AI výpočetních systémů. oznámila investici 2 miliard dolarů do společnosti Nebius na rozvoj datových center pro umělou inteligenci. Salesforce se potýkal s chladnou poptávkou po dluhopisech v rámci emise v hodnotě 25 miliard dolarů. omezil některé úvěrové linky pro fondy po snížení hodnoty části jejich portfolia. Společnost se stala terčem kybernetického útoku, který ochromil její globální operace.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500: -0,08 %, NASDAQ 100: +0,03 % a Dow Jones : -0,61 %.