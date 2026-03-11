Rozbřesk: Koruna se zasekla v okolí 24,40 EUR/CZK, americká únorová inflace ve stínu ropy

Česká inflace poklesla i ve zpřesněném odhadu v únoru podle našich předpokladů z 1,6 % na 1,4 % a překvapila ČNB, která předpokládala v únoru stabilní inflaci. Za zvolněním inflačních tlaků stály zejména velmi rozkolísané potraviny, které meziměsíčně zlevnily o 1,5 % a meziroční potravinová inflace zpomalila pod 2 %. Dynamika inflace služeb sice zůstává zvýšená, ale zejména kvůli službám spojeným s bydlením (nájemné, imputované nájemné). Řada dalších služeb včetně pohostinství, hoteliérství a rekreace své inflační momentum na začátku roku přece jen trochu snižuje.
Levnější energie a potraviny pro nás nejsou velkým překvapením a vzhledem k poklesu cen v zemědělské produkci a v části potravinářského průmyslu (zejména u mlékárenství) předpokládáme další výrazné zvolňování potravinových inflačních tlaků v nejbližších měsících. Další vývoj ale bude bezesporu záležet na vývoji cen pohonných hmot a energií v souvislosti s íránským konfliktem.
Bez něj bychom počítali v celém roce 2026 s energetickou deflací (7–8 %) a velmi pomalým průměrným růstem cen potravin (okolo 1 %) a celkovou průměrnou inflací v blízkosti 1,4 %.
V reakci na výraznou nejistotu jsme s pomocí našeho globálního strukturálního modelu připravili alternativní scénář promítající drahé energie do vývoje HDP a inflace. V alternativním scénáři počítáme s růstem ceny ropy na 110 USD/barel a plynu TTF na 68 EUR/MWh a postupným vyzněním tohoto šoku v následujících čtyřech kvartálech. Takovýto šok by měl jak v Evropě, tak v USA viditelný dopad do inflace. V USA by mezikvartální inflaci zvýšil zhruba o 0,3 p.b., zatímco v Evropě až o 0,9 p.b. Dopady do evropské inflace jsou vyšší, zejména kvůli větší energetické náročnosti evropské ekonomiky a nižší energetické soběstačnosti a bezpečnosti Evropy.
Česká ekonomika by v případě alternativního scénáře čelila ještě o něco výraznějšímu inflačnímu šoku než ekonomika eurozóny – jednak proto, že patří k energeticky nejnáročnějším v Evropě, a současně proto, že váha energií a pohonných hmot v českém spotřebitelském koši je oproti eurozóně vyšší skoro o polovinu. V případě Česka proto odhadujeme, že by dopady alternativního scénáře do nárůstu inflace mohly kumulativně dosáhnout až +1,4 p.b., přičemž by byl nárůst rozložen mezi letošní rok (efekt pohonných hmot) a rok 2027 (dopady do cen plynu, elektrické energie a sekundární efekty).
Pro ČNB je stávající nejistota spíše dalším argumentem proč „držet sazby stabilní“. Eventuální sázky trhů na možný růst úrokových sazeb považujeme za přehnané a odrážející spíše nižší likviditu českého trhu v dobách „výrazné nejistoty“.
TRHY
Koruna
Česká koruna se sice drží dál v defenzivě, ale oproti většině světových trhů vykazuje stále jen minimální volatilitu – měnový pár osciluje v blízkosti 24,40 EUR/CZK. Výraznou rozkolísanost, zato vidíme na českých tržních sazbách (CZK SWAP) i na dluhopisovém trhu. Zejména SWAP sazby vyletěly na začátku konfliktu prudce vzhůru (v případě dvouletých sazeb výrazně nad 4 %, v případě desetiletých do blízkosti 4,5 %).
Během včerejška se na trhu se SWAP sazbami situace přece jen zklidnila, ale k před-invaznímu normálu máme stále daleko. České trhy dál budou sledovat primárně napětí na trhu s ropou a dynamiku na eurodolaru, zatímco domácí čísla včetně zítřejších výsledků lednového průmyslu a maloobchodu pravděpodobně zůstanou nepovšimnuta.
Eurodolar
Eurodolar se obchoduje ve stínu ropného šoku generovaného konfliktem mezi americko-izraelskou koalicí a Íránem. Ten se stále snaží blokovat Hormuzský průliv, přičemž podle posledních vyjádření se jej pokusí zaminovat. Ceny ropy nicméně nerostou, neboť státy G7 daly jasně najevo, že se chystají na trhu intervenovat ze strategických ropných rezerv. Eurodolar se tedy obchoduje výše než na začátku konfliktu, kdy ceny ropy pomáhaly dolaru.
Dnes odpoledne by se eurodolar, alespoň na čas mohl věnovat datům, neboť bude zveřejněna americká spotřebitelská inflace za měsíc únor. Bude to zjevně poslední číslo, které nebude ovlivněno aktuálním ropným šokem. Náš nowcast – Americký stopař – přitom hlásí, že jak celková, tak jádrová meziroční inflace by měly skončit na hodnotě 2,5 % (více ve včerejším reportu Americký stopař).