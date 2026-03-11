Nintendo má nový hit. Herní simulace života Pokémonů je horkým zbožím, akcie prudce rostou

Akcie Nintenda vykazovaly ve středu ráno prudký nárůst, a to až o deset procent. Za pozitivním skokem stojí vysoký zájem o Pokémon Pokopia – nový herní titul vydaný 5. března exkluzivně pro konzoli Switch 2 a dubnová kinopremiéra druhého dílu animovaného filmu Super Mario.
Hra Pokémon Pokopia, jež je simulací života Pokémonů, největší mediální franšízy na světě, ve svém prvním (necelém) týdnu naprosto ovládla žebříčky prodejů. Fyzické kopie hry se v USA rychle vyprodávají, přičemž prodejci jako Walmart, nebo na nadměrnou poptávku okamžitě reagovali navýšením ceny. Třeba zdražil hru z 70 na 80 dolarů, uvedla agentura Bloomberg.
Očekávání ohledně prodejnosti přitom byla u Pokémon Pokopia nižší, protože se jedná pouze o spin-off k populární sérii her Pokémon, která je vystavena na jiných herních principech. K vysokému zájmu nakonec dopomohly i pozitivní recenze, například na webu Metacritic má hra silné hodnocení 89.
„Hra se okamžitě stala virálním nečekaným hitem. Titul úspěšně překlenuje propast mezi hráčským jádrem a příležitostným publikem," řekl pro Japan Times Atul Goyal analytik Jefferies.
Hráči přirovnávají hru, ve které budují vlastní svět po boku svých pokémonů, k Animal Crossing, což je další hit Nintenda postavený na simulaci života, jenž nabral na obrovské popularitě během covidové pandemie.
Akcie Nintenda podpořil také optimismus kolem nadcházejícího filmu Super Mario Galaxy Movie, k němuž byl v úterý zveřejněný finální trailer. Snímek vstoupí do kin 1. dubna a navazuje na vysoce úspěšný první díl Super Mario Bros. z roku 2023, který v kinech utržil celosvětově 1,36 miliardy dolarů a stal se nejvýdělečnější videoherní adaptaci v historii.
Středeční seanci na tokijské burze nakonec akcie Nintenda uzavřely v plusu o 8,9 procenta na ceně 9 932 jenů za kus. I přes citelný nárůst za poslední měsíc (+15 %) jsou však na půlročním horizontu výrazně ztrátové (-30 %).