Detail - články
Tlak na private credit sílí. JPMorgan snižuje hodnotu úvěrů

11.03.2026 14:10
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

JPMorgan je další velkou finanční institucí, jež reaguje na rostoucí napětí v sektoru private credit. Banka oznámila, že snižuje hodnotu některých úvěrů držených soukromými úvěrovými skupinami, přičemž hlavní pozornost se ubírá k půjčkám poskytovaným softwarovým společnostem, které jsou vystavené dopadům rychle se vyvíjející umělé inteligence. Zprávu jako první přinesl deník Financial Times, později ji převzaly také agentury.

Odvětví private credit má velikost přibližně 1,8 bilionu dolarů, přičemž jedním z největších typů dlužníků, kteří podporovali růst tohoto trhu, jsou právě softwarové společnosti, jež čelí výše zmíněnému problému.

Banky na Wall Street, včetně JPMorgan, fungují jako věřitelé private credit fondů: poskytují jim hotovost výměnou za zástavu jejich úvěrových portfolií. Když hodnota těchto úvěrů klesne, snižuje to částku, kterou jim banky mohou půjčit. To vytváří další tlak na celý sektor, který už nyní čelí velkým odlivům peněz od retailových investorů, kteří jsou nervózní kvůli přísnějšímu zkoumání kvality úvěrů i vývoji v oblasti AI, píše agentura Bloomberg.

Třeba společnost Cliffwater se stala nejnovějším private credit správcem, u něhož žádosti o odkup překročily sedm procent jeho hlavního fondu, informovala už v úterý agentura. Podobné požadavky zaznamenaly v minulých dnech a týdnech i fondy od společností BlackRock, Blackstone a Blue Owl Capital.

BlackRock omezil výběry z vlajkového dluhového fondu po nárůstu žádostí o splacení, zatímco Blackstone uvedl, že jeho soukromý úvěrový fond, známý jako BCRED, čelil v prvním čtvrtletí nárůstu výběrů.

Osoba obeznámená s rozhodnutím JPMorgan uvedla, že šlo o preventivní opatření a že banka již dříve některé úvěry přecenila. Opatrnější přístup banky v této věci prozradil při hovoru s investory už minulý týden generální ředitel Jamie Dimon.

Na rozdíl od jiných věřitelů si největší americká banka vyhrazuje právo přecenit private credit aktiva kdykoliv. Ostatní banky to dělají obvykle jen při konkrétních problémech, například při nesplácení.



    Bulšit
    11.03.2026 15:14

    https://www.databazeknih.cz/knihy/bulsit-o-zvaneni-v-organizacich-mediich-politice-a-ve-vede-480684. Klasická bulšit zpráva, která absolutně o ničem nevypovídá. Chybí mi v té zprávě fakta tj. zdroje. Celá tato zpráva se dá jednoduše shrnout: "Píšeme o zprávě, kterou napsala jiná společnost ( Financial Times ) a tato společnost tuto zprávu má s důvěryhodného blízkého zdroje". Navíc tuto zprávu převzaly také jiné "mediální domy" ( agentury ). Tím, že to převzali i jiné agentury se stane / stalo to, že tato bulšit zpráva je všude kolem nás a tím se legitimizuje ( aspoň se o to snaží! ). To jestli je reálná ukáže až čas, nicméně i když čas ukáže, že to byla bulšit zpráva nic se nestane, protože poté v daném čase ji přebije zase jiná "tutovka" a stále tak dokola. Aby mě zde někdo nenařkl, že jsem podjatý, tak co skutečně tato zpráva říká? Pokud by to byla pravda je několik možností: 1) čtu ji tak, že analytici v JP Morgan rozpůjčovali peníze, možná ne zrovna moc ideálním SW společnostem u kterých predikovali růst a malé riziko nesplácení úvěrů. Bohužel jak už to tak u poměrně neschopných analytiků bývá, jejich prediktivní model se rovná 0 a tak je možné, že špatným vyhodnocením rizika některých SW společností budou mít v budoucnu odpisy a ne malé. 2) a to mi přijde blíže k realitě - jak jsme zjistili v krizi 2007/2008 kdy mj. i tito "bankéři" rozpůjčovali peníze kde komu a následně z těchto půjček začali vytvářet různé finanční produkty mj. s názvem MBS, Subprime hypotéky, CDO, CDO2, CDS, syntetické CDS atd. tak nyní může být stejný problém jako tehdy. Stačí vytvořit ve finančním světě "balíček" s názvem SW kde např. bude 1% zainvestované v Microsoft, 0,5% Oracle, 0,05% Alphabet ( SW bude mít celkovou váhu max 5% ) a poté zbytek "balíčku" ( 95% ) může bez problémů obsahovat rizikové úvěry jedincům někde na "Marsu", měny typu zimbabwský zlatý, různé rizikové deriváty na cokoliv atd.. Pokud skutečně JPMorgan omezuje riziko, tak zůstává otázkou o co přesně jde? To bohužel nikdo nedokáže říci do doby, než to "rupne". Pokud by se ukázalo, že banky opět byly velmi kreativní v tvorbě nových finančních produktů, tak jsem si na 1 000 000%, že SW fa jsou pouhou nálepkou a realita bude úplně jiná. Dejme tomu čas a ten ukáže kde byla pravda.
    Věštec z ...
