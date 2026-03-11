Tlak na private credit sílí. JPMorgan snižuje hodnotu úvěrů

https://www.databazeknih.cz/knihy/bulsit-o-zvaneni-v-organizacich-mediich-politice-a-ve-vede-480684. Klasická bulšit zpráva, která absolutně o ničem nevypovídá. Chybí mi v té zprávě fakta tj. zdroje. Celá tato zpráva se dá jednoduše shrnout: "Píšeme o zprávě, kterou napsala jiná společnost ( Financial Times ) a tato společnost tuto zprávu má s důvěryhodného blízkého zdroje". Navíc tuto zprávu převzaly také jiné "mediální domy" ( agentury ). Tím, že to převzali i jiné agentury se stane / stalo to, že tato bulšit zpráva je všude kolem nás a tím se legitimizuje ( aspoň se o to snaží! ). To jestli je reálná ukáže až čas, nicméně i když čas ukáže, že to byla bulšit zpráva nic se nestane, protože poté v daném čase ji přebije zase jiná "tutovka" a stále tak dokola. Aby mě zde někdo nenařkl, že jsem podjatý, tak co skutečně tato zpráva říká? Pokud by to byla pravda je několik možností: 1) čtu ji tak, že analytici v JP Morgan rozpůjčovali peníze, možná ne zrovna moc ideálním SW společnostem u kterých predikovali růst a malé riziko nesplácení úvěrů. Bohužel jak už to tak u poměrně neschopných analytiků bývá, jejich prediktivní model se rovná 0 a tak je možné, že špatným vyhodnocením rizika některých SW společností budou mít v budoucnu odpisy a ne malé. 2) a to mi přijde blíže k realitě - jak jsme zjistili v krizi 2007/2008 kdy mj. i tito "bankéři" rozpůjčovali peníze kde komu a následně z těchto půjček začali vytvářet různé finanční produkty mj. s názvem MBS, Subprime hypotéky, CDO, CDO2, CDS, syntetické CDS atd. tak nyní může být stejný problém jako tehdy. Stačí vytvořit ve finančním světě "balíček" s názvem SW kde např. bude 1% zainvestované v Microsoft, 0,5% Oracle, 0,05% Alphabet ( SW bude mít celkovou váhu max 5% ) a poté zbytek "balíčku" ( 95% ) může bez problémů obsahovat rizikové úvěry jedincům někde na "Marsu", měny typu zimbabwský zlatý, různé rizikové deriváty na cokoliv atd.. Pokud skutečně JPMorgan omezuje riziko, tak zůstává otázkou o co přesně jde? To bohužel nikdo nedokáže říci do doby, než to "rupne". Pokud by se ukázalo, že banky opět byly velmi kreativní v tvorbě nových finančních produktů, tak jsem si na 1 000 000%, že SW fa jsou pouhou nálepkou a realita bude úplně jiná. Dejme tomu čas a ten ukáže kde byla pravda.
Věštec z ...