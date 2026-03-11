Hledat v komentářích

Detail - články
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce

Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce

11.03.2026 14:25
Autor: ČTK

Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického magazínu Forbes zakladatel automobilky Tesla či start-upu xAI Elon Musk. Hodnotu jeho majetku časopis vyčíslil na 839 miliard dolarů (17,6 bilionu Kč), proti předchozímu roku je to více než dvojnásobek. Nejbohatším Čechem je podle žebříčku majitel zbrojařského koncernu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad s majetkem za 31,1 miliardy dolarů (přes 653 miliard Kč).

Po vstupu CSG na burzu se hodnota Strnadova majetku podle žebříčku zesedminásobila. Strnad se tak v pořadí dostal i před dědičku investiční skupiny PPF Renátu Kellnerovou. Jako 69. nejbohatší člověk planety je jediným Čechem v první stovce žebříčku.

Za Muskem na druhém a třetím místě následují spoluzakladatelé Googlu Larry Page s majetkem za 257 miliard dolarů a Sergey Brin s částkou 237 miliard USD. Čtvrtý se s majetkem v odhadované výši 224 miliard dolarů umístil zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, který žebříčku mnoho let vévodil.

Seznam mapuje lidi s majetkem v hodnotě alespoň jedné miliardy dolarů a letos zahrnuje celkem 11 Čechů. Nově se do něj na 2858. místě dostal René Holeček, který je největším akcionářem české zbrojovky Colt CZ (do roku 2022 Česká zbrojovka). Jeho majetek Forbes odhaduje na 1,3 miliardy dolarů.

Kellnerovou magazín zařadil na 131. místo s odhadovanou hodnotou majetku za 20,2 miliardy dolarů. Třetím nejbohatším Čechem a 316. nejbohatším člověkem na světě je podle žebříčku majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem za 103 miliard dolarů.

Následuje na 323. místě vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem v hodnotě 10,2 miliardy dolarů. Majitel energetické skupiny Sev.en AG Pavel Tykač je podle žebříčku 383. nejbohatší člověk na světě s majetkem za 9,1 miliardy dolarů. Forbes do žebříčku zařadil i premiéra Andreje Babiše, a to na 934. místo. Jeho majetek vyčíslil na 4,6 miliardy dolarů.


