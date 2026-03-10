Dvě české zbrojovky v Amsterdamu? Colt CZ usiluje o duální listing

Český výrobce palných zbraní a munice Colt CZ dnes oznámil záměr duálního listingu. Společnost, jejíž akcie se obchodují v Praze na Prime market, by se souhlasem akcionářů ráda vstoupila také na burzu v Amsterdamu a zároveň navýšila kapitál. Cílem je zviditelnění podniku mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.
Skupina Colt CZ v regulatorním oznámení uvedla, že výnos z plánovaného navýšení kapitálu by firma mohla využít na strategické investice do modernizace a zvyšování výrobních kapacit, posílení inovací, výzkumu a vývoje, personální posílení nebo akvizice výrobců produktů komplementárních k produktovému portfoliu skupiny. V neposlední řadě by peníze také mohly jít na snížení dluhu společnosti.
„V závislosti na tržních podmínkách může dojít k navýšení kapitálu již v první polovině letošního roku, přičemž si společnost zachová plnou flexibilitu načasování, včetně možnosti odložení transakce na pozdější dobu,“ píše se v oznámení.
„Supina Colt CZ je přední hráč v globálním sektoru palných zbraní a střeliva, působící na velmi atraktivních koncových trzích, které jsou podpořeny dlouhodobými a strukturálními růstovými trendy, zejména v oblasti obrany a bezpečnosti. Duální listing akcií je dalším přirozeným krokem v rozvoji skupiny Colt CZ jako globálního lídra v tomto odvětví,“ uvedl generální ředitel skupiny Radek Musil.
Společnost dodala, že stávající listing na pražské burze zůstane strategicky důležitý, přičemž akcie budou plně zastupitelné mezi oběma burzami.
Podle analytika Patria Finance Jakuba Blahy se jedná v principu spíše o pozitivní krok. "V kontextu dosavadního vývoje firmy, která od IPO v roce 2020 dosáhla CAGR výnosů 34,6 % a výrazně rostla jak organicky, tak prostřednictvím akvizic včetně Coltu, Sellier & Bellot, swissAA či Synthesie, dává tento krok z pohledu další expanze ekonomickou logiku. Současně je ale potřeba vnímat, že spolu s duálním listingem firma avizuje i navýšení kapitálu, jehož výnos chce použít na investice do modernizace výroby, kapacit, výzkumu a vývoje, personálního posílení, dalších akvizic a také na částečné snížení dluhu, takže krátkodobé vyznění pro akcii může být smíšené kvůli riziku ředění stávajících akcionářů a absenci detailů o objemu emise, ceně i přesné alokaci prostředků," uvedl Blaha.
"Celkově tedy tuto událost vnímám jako fundamentálně racionální s dlouhodobým potenciálem zvýšit hodnotu pro akcionáře. V nejbližším horizontu bude však reakce trhu pravděpodobně záviset hlavně na konkrétních parametrech kapitálového navýšení a na tom, zda investoři uvěří, že nový kapitál přinese vyšší návratnost, než bude jeho náklad v podobě ředění," dodal.
Na burze Euronext Amsterdam už působí jiná česká zbrojovka, a sice Czechoslovak Group (CSG), která se v lednu postarala o historicky největší IPO na světě pro firmu z obranného sektoru. CSG a její majitel Michal Strnad získali v rámci IPO 3,3 miliardy eur při ocenění ve výši 25 miliard eur.
Zdroj foto: Colt CZ