Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Umělá superinteligence je tu

Víkendář: Umělá superinteligence je tu

07.03.2026 10:08
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Noah Smith píše, že se vedou diskuse, kdy dorazí umělá superinteligence. Ale ona tu již je. „Před sto lety by pojem „inteligence“ pravděpodobně zahrnoval oblasti jako naše vlastní rychlost výpočtů a memorování. Pak jsme vynalezli počítače, které si dokázaly zapamatovat a vybavit mnohem více než my a provádět výpočty nekonečně rychleji. Ale těmto schopnostem jsme nechtěli říkat inteligence, protože jsme si uvědomili, že jsou stále velmi omezené. Výraz inteligence jsme používali k označení toho, co stroje stále nedokázaly,“ píše Smith. S tím, že tu nastává znatelný posun.

Stroje dříve nedokázaly plnit úkoly, jako je porovnávání vzorců, logické uvažování, komunikace prostřednictvím přirozeného jazyka a tak dále. „Ve 20. letech 21. století jsme ale vynalezli počítačové systémy, které dovedou vykonávat většinu kognitivních úkolů, které dříve uměli pouze lidé. Dokážou číst, rozumět a mluvit lidským jazykem. Zvládnou rozpoznávat složité vzorce znalostí obsažené v psaném textu a aplikovat tyto vzorce k získání praktických poznatků. Mohou tvořit počítačové programy, protože software je také jen jazyk s formálními pravidly. Ukázalo se, že k tomu všemu počítače skutečně potřebovaly statistické regrese pro pravděpodobnostní identifikaci vzorců a opravdu velký výpočetní výkon,“ píše ekonom. A pokračuje:

To vše neznamená, že umělá inteligence nyní zvládne všechno, co člověk. Stále existují věci, ve kterých jsou lidé lepší. „To ale někdy platí i obráceně v porovnávání lidí a zvířat. Věděli jste například, že šimpanzi jsou lepší než lidé v teorii her a mají lepší pracovní paměť? Můj králík dokáže rozlišovat zvuky mnohem citlivěji než já… Nikdo na světě si ale nemyslí, že nadřazenost šimpanzů a králíků pozorovaná v úzkém souboru kognitivních úkolů znamená, že lidé nejsou inteligentní.“ A většina diskusí kolem tzv „AGI“, tedy obecné umělé inteligence, se týká toho, „kdy umělá inteligence lidi ve všem předčí.“

Smith tvrdí, že „umělá inteligence, tak jak existuje dnes, je již superinteligentní.“ Už nyní „AI dokáže vykonávat mentální úkoly, které žádný člověk nezvládne. Během několika minut přečte celou vědeckou literaturu a extrahuje z ní mnoho základních závěrů a poznatků. Jeden člověk může být expertem v jednom nebo dvou složitých tématech; umělá inteligence může být expertem ve všech najednou. Člověk potřebuje jíst, spát a dělat si přestávky. AI může pracovat neúnavně… To všechno jsou nadlidské kognitivní schopnosti. Jdou daleko, daleko za hranice čehokoli, co dokáže i ten nejchytřejší člověk.“

Podle ekonoma je ale také možné, že se umělá inteligence většině věcí, v nichž byla v roce 2021 horší než lidé, před ně už nedostane. „Lidé jsou prostě neuvěřitelně specializovaní na několik typů kognitivních úkolů – pozorování vzorců z malé skupiny dat, syntézu různých vzorců do „intuice“ a „úsudku“ a sdělování těchto vzorců jazykem. Je možné, že se lidé v těchto oblastech přiblížili dosažitelnému maximu. „To by vysvětlovalo, proč se umělá inteligence za poslední rok výrazně zlepšila v matematice, programování a predikcích, ale proč se základní rozhraní chatbota nezdá být o moc inteligentnější.“

Pokračování v zítřejším Víkendáři.



Čtěte více:

AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
04.03.2026 12:37
AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
V posledních dnech na Wall Street roste obava z toho, že umělá intelig...
Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
05.03.2026 6:03
Goldman Sachs: V USA se na akciích začíná mnohem více rozlišovat, investoři budou dál rotovat směrem od nich
Goldman Sachs na svém Youtube kanále přináší rozhovor o tom, jak inves...
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
04.03.2026 14:20
Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
Zatímco svět se v poslední době spíše obává, že umělá inteligence začn...
Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
05.03.2026 10:09
Sebevědomý Broadcom příští rok očekává 100 miliard dolarů z prodeje AI čipů
Čipový výrobce Broadcom zveřejnil ve středu hospodářské výsledky. Hlav...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
07.03.2026
10:08Víkendář: Umělá superinteligence je tu
06.03.2026
22:02Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy  
18:37Není rotace jako rotace
16:22Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
15:35Verdad Capital: Obavy z neobchodovaných půjček a private equity jsou namístě
15:21Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
13:52Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
12:56ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:13Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta
12:02Oracle zpomaluje nábor a propustí tisíce zaměstnanců. Investice do AI datacenter tlačí cash flow do záporu  
11:41Íránská krize zastiňuje data. Akcie doufají v rychlé řešení, dluhopisy vidí problémy  
10:26Mzdy ke konci roku rostly rychleji zejména díky energetice a službám
10:10Hormuzský průliv se zastavil. Tankery stojí, cena ropy Brent stagnuje
8:55Hormuz stojí, trhy vyčkávají. Evropa ale otevře v zeleném  
8:53Rozbřesk: Česko snižuje výdaje na obranu. Kdy přijde Trumpův hněv?
6:30Clough: Vracíme se do dezinflačního období s velmi nízkými sazbami
05.03.2026
22:00Trhy v pokračujícím konfliktu na blízkém východě stále pod tlakem  
17:22Co dovede riziková prémie?
15:58Nvidia s investicemi do OpenAI a Anthropicu skončí, řekl Huang
14:11Marže Broadcom zastíní i Nvidii, pochybnosti o budoucí profitabilitě mizí. Akcie rostou o 6 %  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět