Detail - články
Ropa může i po skokovém růstu ceny ještě dál výrazně zdražit

Ropa může i po skokovém růstu ceny ještě dál výrazně zdražit

09.03.2026 15:52
Autor: Redakce, Patria.cz

Ceny ropy na světových trzích se i po dnešním skokovém růstu mohou kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě ještě dál výrazně zvyšovat, varují analytici. Sílí totiž obavy, že oblast čeká delší období přerušování těžby, napsal server CNBC. Cena ropy Brent se nad ránem přechodně dostala těsně k hranici 120 dolarů za barel, a vykazovala tak proti pátku nárůst až o 30 procent, což je nejvíce v historii. Blízký východ je klíčovou oblastí těžby ropy.

Pokud se velmi brzy něco nezmění, pak se "nacházíme v potenciálně zásadní a bezprecedentní energetické krizi,“ řekl bývalý analytik trhu s ropou v Mezinárodní agentuře pro energii (IEA) Neil Atkinson.

Za skokovým růstem cen je fakt, že od pátku se na Blízkém východě mnoho změnilo. Jednak přibyly útoky na energetickou infrastrukturu v regionu, jednak trh přestává věřit, že konflikt brzy skončí. Americký prezident Donald Trump už připustil, že konflikt by mohl trvat déle než předpokládal. Spojené státy společně s Izraelem poslední únorový den zaútočily na Írán a původně se čekalo, že konflikt by mohl trvat čtyři až pět týdnů.

Další analytici upozorňují, že současný růst cen ropy nemá v minulosti srovnání, protože krize na Blízkém východě zvyšuje obavy z dlouhodobého odstavení produkce a narušení přepravy suroviny přes strategicky důležitý Hormuzský průliv. Přes něj se za normálních okolností přepravuje asi 20 procent globálně obchodované ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) a zhruba 35 procent ropy přepravované po moři. Hormuzským průlivem ale teď neproplouvají téměř žádné tankery, pojišťovny jim zpravidla nechtějí krýt válečné riziko.

"Minulý týden panoval konsenzus, a do určité míry ještě dnes, že všichni kromě Ruska mají zájem na tom, aby se doprava přes Hormuzský průliv vrátila do normálu,“ řekl hlavní ekonom americké těžební společnosti ExxonMobil Tyler Goodspeed. Dodal, že konsensus byl také takový, že na moři je dostatek ropy a že existují strategické rezervy, které pokryjí případný krátkodobý výpadek.

Goodspeed ale upozornil, že je k tomuto názoru skeptický, protože konflikt vstupuje do druhého týdne. "Když uvažuji o pravděpodobnostním rozdělení možných scénářů, zdá se mi, že existuje mnohem více scénářů, a pravděpodobnějších scénářů, ve kterých ten průliv zůstane fakticky mimo provoz déle a výrazněji, než kolik je scénářů, ve kterých se doprava vrátí k normálu,“ řekl.

Rusko by i podle dalších analytiků mohlo z nynější situace těžit. Kvůli jeho invazi na Ukrajinu z února 2022 se na něj totiž vztahují západní sankce, které značně omezují prodej ruských energetických surovin na světovém trhu. Současný růst cen ropy a plynu tak znamená, že Rusko může svou produkci nabízet dráž, byť má omezený okruh odběratelů.

Některé státy Blízkého východu už také začínají kvůli útokům omezovat těžbu ropy, což se týká rovněž Iráku a Kuvajtu. Analytici varují, že v ohrožení by mohly být i Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, pokud by Hormuzský průliv zůstal uzavřen delší dobu.

"I když jsou po celém světě zásoby ropy, problém je v tom, že pokud zůstane ten průliv mimo provoz, ty zásoby se postupně vyčerpají, když se začnou používat. My se dostaneme do situace, kdy bude produkce ropy zastavena v Iráku, možná i v Kuvajtu a časem třeba i v Saúdské Arábii, takže se ocitneme v krizi, jakou jsme ještě nikdy nezažili,“ řekl Atkinson v pořadu Squawk Box Europe na stanici CNBC.

Když se Atkinsona zeptali, co by to mohlo znamenat pro ceny ropy, odpověděl: "Promiňte, tady se už dostáváme do oblasti odhadů založených na zkušenostech." Vzhledem k tomu, že je to bezprecedentní situace, nelze podle něj cenu vůbec odhadovat. "Nebe je limit," řekl na dotaz, kam až by se cena ropy mohla dostat.

Analytici z francouzské banky Société Générale zároveň varovali, že dlouhodobé přerušení těžby na Blízkém východě výrazně zvyšuje riziko případných komplikací při obnovení těžby. Přerušení těžby teď není jen výsledkem bojů v oblasti, ale i výsledkem faktu, že pokud nelze vytěženou ropu na tankerech přes Hormuzský průliv odvézt a zároveň už jsou plné i skladovací kapacity, můsí se těžba zastavit, protože ropu není kam dávat.

"Spojené arabské emiráty jsou pravděpodobně dalším producentem, kde hrozí omezení produkce, možná v příštích pěti až sedmi dnech,“ uvedli analytici francouzské banky. "Katar je také zranitelný, i když jeho objemy ropy jsou poměrně malé ve srovnání s jeho exportem LNG. Saúdská Arábie čelí méně bezprostřednímu riziku, ale omezení produkce by tam bylo pravděpodobné, pokud by Hormuzský průliv zůstal mimo provoz další dva až tři týdny,“ dodali.

Růst cen ropy přes den polevil a Brent se odpoledne pohyboval mírně nad 101 dolary za barel. Vliv měla podle analytiků zpráva listu Financial Times, že ministři financí ekonomicky vyspělých zemí G7 na mimořádném zasedání projednají návrh na společné uvolnění ropy ze strategických rezerv, a to v koordinaci s Mezinárodní agenturou pro energii (IEA).



    130
    09.03.2026 18:42

    LEN nech zdraží, nakúpené long na ropu musia priniesť ZISK IRGC si pretlačila format moci - otec-syn, a za to sa v roku 1979 nebojovalo. čakám Obsadenie Kharg Island Američanmi, a IRGC paniku nakoniec je otázka, či sa tých ChAmeneí-ových s IRGC sa nechcú zbaviť ???? či to nakoniec neprinesie vzburu armády s IRGC, zato sa v 79 nebojovalo, aby pokračovala dynastia.
    Open_mind
