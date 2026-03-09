ON-LINE: Ropa nad 100 dolary, Saúdská Arábie už snižuje produkci

Válka na Blízkém východě je ve svém druhém týdnu a nervozita na trzích se stupňuje. Víkendové útoky Spojených států a Izraele na íránskou ropnou infrastrukturu a skutečnost, že novým íránským nejvyšším vůdcem je Mojtaba Chameneí, syn ajatolláha Alího Chameneího, vyhnaly cenu ropu nad 100 dolarů za barel. Tam se „černé zlato“ naposledy podívalo v roce 2022, kdy v důsledku ruské invaze na Ukrajinu vypukla energetická krize. Aktuální dění (nejen) na trzích můžete opět sledovat v našem ON-LINE speciálu.
12:35 Izrael uvedl, že zabije kohokoli, kdo nastoupí po Chamaneím, pokud Írán neukončí svou nevraživou politiku. Trump v neděli zopakoval svůj nárok na své slovo ve volbě nového íránského vůdce.
12:21 Neil Atkinson, bývalý šéf ropného oddělení v Mezinárodní energetické agentuře, řekl, že efektivní uzavření Hormuzského průlivu je něco, co energetické trhy dosud neviděly. Pokud se brzy něco nezmění, "jsme v potenciálně zásadní a bezprecedentní energetické krizi. Ačkoliv po celém světě jsou ropné zásoby, pointa je, že pokud toto uzavření průlivu bude pokračovat, tyto zásoby, pokud budou nasazeny, budou vyčerpány a budeme v situaci, kdy se zastavením produkce v Iráku, možná i v Kuvajtu a možná časem i v Saúdské Arábii, budeme v krizi, jakou jsme ještě nikdy neviděli", řekl Atkinson pro CNBC.
12:10 Demokraté požadují, aby Trumpova administrativa okamžitě zrušila výjimku ze sankcí, která indickým rafinériím umožňuje po 30 dní nakupovat ruskou ropu v rámci snahy zmírnit prudce rostoucí ceny ropy na trhu způsobené dopravní uzávěrou v Hormuzském průlivu. Podle demokratů je výjimka sebedestruktivní a neobhájitelná. „Výjimka je nevysvětlitelným činem materiálního prospěchu pro nepřítele,“ napsali poslanec Sam Liccardo, demokrat z Kalifornie, a senátor Ruben Gallego, demokrat z Arizony.
12:03 Saudi Aramco začala kvůli blokádě kritického Hormuzského průlivu se snižováním produkce na svých dvou ropných polích. O jaká pole se jedná a o jak velké snížení jde, zatím není známo, informuje agentura Reuters.
11:53 Ruský prezident Vladimir Putin pogratuloval Mojtábovi Chameneímu k pozici nového nejvyššího vůdce Íránu. "Rád bych znovu potvrdil naši neochvějnou podporu Teheránu a solidaritu s našimi íránskými přáteli," uvedl Putin v pondělním prohlášení. Partnerství mezi Ruskem a Íránem se prohloubilo po plnohodnotné invazi Moskvy na Ukrajinu v roce 2022, kdy Írán poskytl klíčové vojenské drony v počátečních fázích války, dodává CNN.
11:42 Cena plynu pro evropský trh dnes v jednu chvíli vzrostla až o 30 procent a přiblížila se k hranici 70 eur za megawatthodinu. Aktuálně je cena níže, a to těsně po 63 EUR/MWh.
11:35 Nové video zřejmě potvrzuje, že americký letecký útok zasáhl íránskou námořní základnu sousedící se základní školou v Minabu, kde íránská státní média uvádějí, že 28. února bylo zabito více než 160 studentů. Video, zveřejněné na Mehr News, je prvním, které ukazuje rakety zasahující oblast, a přidává se k souboru důkazů, které se zdají být v rozporu s nedávnými tvrzeními amerického prezidenta Donalda Trumpa, který z tohoto útoku obviňuje Írán, píše CNN.
11:26 Izrael dnes zahájil nové útoky na Írán a Libanon, zatímco státy Perského zálivu nadále hlásí další letecké útoky zahájené Teheránem.
11:11 Ropa koriguje vysoký ranní nárůst. Barel Brentu se aktuálně obchoduje za 104 USD (+12 %). Ranní maximum bylo skoro 120 USD/barel.
10:58 Evropské akciové indexy aktuálně: Stoxx 50 -1,5 %, CAC 40 -1,7 %, DAX -1,3 %, FTSE 100 -1,0 %
10:49 Srbská vláda zakázala vývoz ropy a některých ropných produktů s cílem zabránit nedostatku paliva a skokovému nárůstu cen na domácím trhu. Informovalo ministerstvo energetiky v Bělehradě.
10:41 Vláda v deseti repatriačních letech dopravila do Česka více než 1500 Čechů, kteří kvůli válečnému konfliktu uvázli na Blízkém východě, uvedlo na síti X ministerstvo zahraničích věcí.
10:32 Jižní Korea zastropuje ceny paliv poprvé za téměř 30 let, oznámil prezident I Če-mjong, podle kterého konflikt na Blízkém východě představuje významnou zátěž pro energeticky závislou ekonomiku Jižní Koreje. Je to významný krok vzhledem ke statusu Jižní Koreje jakožto významné světové ekonomiky: předního globálního exportéra a klíčového člena G20, píše CNN.
10:20 Japonský index Nikkei 225 dnes uzavřel v minusu o 5,2 procenta, jihokorejský Kospi klesl o šest procent, tchajwanský Taiex odepsal 4,4 procenta a hongkongský Hang Seng klesl o 1,4 procenta.
10:11 Do centra pozornosti se dostal íránský ostrov Chark ve vodách severního Perského zálivu, který zatím není dotčen americkými a izraelskými útoky. Ostrov slouží jako středobod íránského ropného průmyslu – odhaduje se, že jím prochází přibližně 90 procent vývozu ropy země předtím, než tankery poté proplují Hormuzským průlivem, píše CNBC. Ostrov má údajně kapacitu přibližně sedmi milionů barelů denně. Analytici uvádějí, že jakýkoliv pokus o obsazení Charku by pravděpodobně vyžadoval pozemní operaci, kterou se USA zdráhají podniknout.
10:01 Nárůst cen ropy kvůli válce v Íránu nebude mít na Čínu tak velký dopad jako na jiné země. Čína si totiž vybudovala rozsáhlé zásoby ropy a diverzifikovala své zdroje energie, včetně obnovitelných zdrojů. K lednu držela na pevnině odhadem 1,2 miliardy barelů zásob ropy, což je asi tři až čtyři měsíce rezerv. To oddálí ekonomický dopad, řekl CNBC Rush Doshi, ředitel iniciativy pro čínskou strategii při Radě pro zahraniční vztahy.
9:53 Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že krátkodobý nárůst cen ropy je "velmi malou cenou" za zničení íránské jaderné hrozby. "Jen blázni by si mysleli něco jiného!" dodal.
9:46 Irák a Kuvajt začaly omezovat těžbu ropy. Snížení těžby oběma zeměmi přišlo poté, co Katar oznámil snížení dodávek LNG. Analytici očekávají, že brzy budou muset snížit těžbu také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie, protože nebudou mít volné kapacity pro skladování ropy.
9:38 Ceny komodit aktuálně: Brent 106,50 USD (+14,9 %), WTI 102,9 USD (+13,3 %), TTF Nat Gas 61,7 EUR (+13,1 %)
9:30 Těžba ropy z hlavních jižních polí v Iráku klesla o 70 procent na 1,3 milionu barelů denně, země totiž nemůže vyvážet ropu přes Hormuzský průliv, řekly agentuře Reuters zdroje z odvětví. Skladovací kapacity jsou na maximu.
9:21 Akciový výprodej panuje i v Asii. Jihokorejský index Kospi v jednu chvílí klesal o více než osm procent, což vyvolalo 20minutové pozastavení obchodování. Později index ztrácel necelých šest procent.
9:17 Evropské akciové indexy otevřely v hlubokém propadu. Euro Stoxx 50 a CAC 40 ztrácely krátce po otevření trhu kolem 2,5 procenta, DAX byl na tom o fous lépe (-2,3 %), nejmenší ztráty z velkých trhů pak připisoval FTSE 100 (-1,5 %).
9:11 Ropa ráno vzrostla až o 29 procent, což je největší intradenní pohyb od dubna 2020, když více producentů v Perském zálivu omezilo produkci a Írán jmenoval vůdce, s nímž americký prezident Donald Trump nesouhlasí. Později nárůst opadl, když ministři financí ze skupiny G-7 oznámili, že budou diskutovat o možném společném uvolnění ropy z krizových zásob v koordinaci s Mezinárodní energetickou agenturou.
9:07 Novým nejvyšším vůdcem Íránu se stal Mojtába Chameneí, syn ajatolláha Alího Chameneího, který pravděpodobně bude pokračovat v tvrdém přístupu svého otce a bude vzdorovat vojenské kampani USA a Izraele. Trump podle Fox News „není spokojen“ s jeho jmenováním, už dříve ho označil za „nepřijatelnou“ volbu.