Zisk majitele obchodů s oděvy Zara byl loni rekordní, vzrostl o šest procent

11.03.2026 11:01
Autor: ČTK

Španělská společnost Inditex, která mimo jiné vlastní řetězec obchodů s oděvy Zara, v uplynulém finančním roce zvýšila čistý zisk o šest procent na rekordních 6,22 miliardy eur (151,8 miliardy Kč). Firma vykázala rekordní výsledky už třetím rokem za sebou. Výrazně se zvýšil internetový prodej, rostly ale i tržby v kamenných obchodech, oznámila firma v dnešní tiskové zprávě.

Celkové tržby se za rok do konce ledna zvýšily o 3,2 procenta na 39,86 miliardy eur. Tržby z prodeje přes internet stouply o 4,8 procenta. Firma dodala, že prodej se vyvíjel příznivě u všech jejích značek a při konstantních směnných kurzech také ve všech geografických oblastech. Příznivě se vyvíjí i začátek letošního roku, od 1. února do 8. března se tržby bez zahrnutí změn směnných kurzů zvýšily o devět procent.

Firma v letošním roce plánuje investice v objemu 2,3 miliardy eur. Jejich cílem je posílit dlouhodobý růst.

Vzhledem k tomu, že rychle rostoucí obchodní řetězec s tzv. rychlou módou Shein zvyšuje podíl v segmentu levnějšího zboží, rozhodla se Zara jako hlavní značka skupiny Inditex zaměřit na náročnější zákazníky a nabízí dražší oblečení. Vylepšuje také logistiku, aby mohla doručovat internetové objednávky rychleji než konkurence, a investuje do větších a modernějších obchodů. Menší obchody naopak zavírá. Loni se tak počet jejích obchodů snížil o 103.

Inditex letos očekává, že jeho celková maloobchodní plocha vzroste asi o pět procent. Firma pokračuje v přechodu na méně obchodů, ale s větší rozlohou. Loni se prodejní plocha zvýšila o 5,3 procenta.

Společnost má po celém světě 5460 obchodů a přes 160.000 zaměstnanců. Inditex vlastní značky Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius nebo Oysho.

Firmu založil Amancio Ortega, který nyní patří mezi nejbohatší lidi světa. První prodejnu Zara otevřel Inditex v roce 1975 ve španělském městě La Coruňa. V prosinci 1988 podnik zahájil prodej mimo Španělsko, a to v Portugalsku. V České republice firma působí od roku 2001.


